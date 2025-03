CDU laut ARD-Prognose deutlich vor den Grünen

18.25 Uhr: Die Prognosen von ZDF und ARD unterscheiden sich in einem Prunkt deutlich. Während das ZDF die Grünen und die Union gleichauf bei 20 Prozent sieht, liegt die CDU laut ARD klar vor den Grünen. Dort wird die Union bei 19,5, die Grünen nur bei 17,5 Prozent gesehen. (ga)

Linken-Chef Jan van Aken feiert St. Pauli

18.20 Uhr: Linken-Parteichef Jan van Aken schickt ein gut gelauntes „Danke von St. Pauli nach Hamburg“. Die Linken Wahlparty ist im Mojo auf St. Pauli. (asak)

Im ZDF führt er kurz darauf den Wahlerfolg seiner Partei auf die klare Forderung nach einem Mietendeckel zurück. (ga)

CDU lobt sich für Pro-Auto-Politik

18.19 Uhr: Christoph Ploß (CDU) erklärt das gute Ergebnis der Union damit, dass sie keine Politik mehr gegen Autofahrer mache. Die CDU hat ihr Ergebnis von 11,2 auf nun rund 20 Prozent nahezu verdoppelt. (kaj)

SPD-Generalsekretär Miersch hat „toller Abend“

18.18 Uhr: SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat den Wahlsieg seiner Partei in Hamburg als „tollen Abend“ für die SPD der Hansestadt und deren Spitzenkandidaten Peter Tschentscher bezeichnet. Das „tut der SPD insgesamt gut“, sagte Miersch mit Blick auf das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl vor einer Woche. Insofern sei der Sonntag in Hamburg „ein schönerer Abend als vor einer Woche“. (afp)

AfD-Chef Chrupalla sieht Stärke seine Partei auf dem Land

18.15 Uhr: Tino Chrupalla (AfD) analysiert im ZDF, die Partei sei stark „eher auf dem Land“. Chrupalla hoffe, dass das Ergebnis im Laufe des Abends doch noch zweistellig wird. (knö/asak)

Ähnlich sieht das Dirk Nockemann, Fraktionschef AfD in der Bürgerschaft. Er spricht von einem „respektablem Ergebnis“. Andere Großstädte wie München und Köln lägen auch unter 10 Prozent (kaj)

Große Erleichterung bei den Grünen

18.09 Uhr: Bei der Wahlparty der Grünen wird die erste Prognose mit großem Jubel begrüßt. Trotz der Verluste reicht es weiter für eine Koalition mit der SPD. (ga)

CDU-ler klopfen sich ab

18.08 Uhr: Der Spitzenkandidat der CDU, Dennis Thering, kommt ins Medienzentrum und grinst. Der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß klopft ihm auf die Schulter. „Die CDU hat eins starkes Ergebnis eingefahren“, sagt Thering. (knö/asak)

Linnemann gratuliert SPD und sieht Option für Rot-Schwarz

18.06 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gratuliert im ZDF der SPD zum Wahlsieg. Er hoffe aber darauf, dass seine Partei am Ende noch vor den Grünen liege, denn dann käme Peter Tschentscher nicht an Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung nicht vorbei. (ga)

Rot-Grün gewinnt trotz erheblicher Verluste

18.01 Uhr: Der rot-grüne Senat in Hamburg kann offenbar weiter regieren. Zwar müssen SPD und Grüne erhebliche Stimmeneinbußen verzeichnen. Da sie 2020 aber fast auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit kamen, reicht es diesmal immer noch.

Laut der unmittelbar nach Schluss der Wahllokale veröffentlichten Prognose des ZDF kommt die SPD auf 34,5 Prozent. Vor fünf Jahren hatte sie noch 39,2 Prozent geholt.

Die Grünen auf 20 Prozent. An ihr Rekordergebnis von 24 Prozent aus dem Jahr 2020 kommen sie nicht mehr ran.

Besonders stark schneidet auch die Linkspartei ab, die mit 11,5 Prozent in Hamburg erstmals zweistellig wird.

Die CDU verbessert sich deutlich auf 20 Prozent, allerdings war sie 2020 mit 11,2 Prozent auch bei ihrem absoluten Tiefpunkt angekommen.

Auch die AfD legt deutlich zu und verbessert sich von 5,3 auf jetzt 7 Prozent.

Die FDP, die 2020 äußert knapp unter der 5-Prozent-Hürde lag, scheitert erneut. Diesmal aber deutlich.

Das erstmal angetretene BSW endet bei kläglichen X Prozent und liegt damit sogar noch hinter der Volt-Partei, die mit 3 Prozent aber auch den Einzug in die Bürgerschaft verpasst. (ga)

Erste ZDF-Hochrechnung erst gegen 19 Uhr

17.30 Uhr: Die Hochrechnung zur Bürgerschaftswahl in Hamburg der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF wird etwas später veröffentlicht als bei anderen Wahlen üblich. Weil das Wahlrecht in Hamburg relativ komplex sei, werde es die erste Hochrechnung gegen 19.00 Uhr geben, hieß es in einem Liveblog zur Bürgerschaftswahl. Zwischen Prognose und erster Hochrechnung gebe die Forschungsgruppe Wahlen einen Trend raus. (dpa)

Wahlbeteiligung auf Rekordlevel

16.15 Uhr: Schon zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale ist klar, dass die Wahlbeteiligung alle Werte der letzten Jahre in den Schatten stellen wird. Laut einer Stichprobe des Landeswahlamtes haben bis 16 Uhr inklusive der Brief­wäh­le­r:in­nen schon 66,8 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist mehr als 2020 insgesamt. Damals lag die Wahlbeteiligung nach dem amtlichen Endergebnis nur 63,0 Prozent.

Höher als 66,8 Prozent war die Beteiligung zuletzt vor 21 Jahren. 2004 hatte sie am Ende bei 68,7 Prozent gelegen. Aber dieser Wert dürfte in den letzten beiden Stunden am Sonntag noch überholt werden. (ga)

HSV verliert in Paderborn und wird zur SPD der 2. Liga

15.30 Uhr: Der Fußballzweitligist Hamburger SV hat am Sonntag in Paderborn mit 0:2 verloren. Er bleibt aber dennoch an der Spitze der Zweiten Liga, weil auch der härteste Verfolger Köln verloren hatte.

Laut Umfragen ist der HSV damit die SPD des Fußballs, die bei der Bürgerschaftswahl auch mit einer Niederlage rechnen muss, dennoch aber wohl stärkste Partei bleiben wird. (ga)

Deutlich höherer Wahlbeteiligung auch bis 14 Uhr

14.55 Uhr: Die Beteiligung an der Bürgerschaftswahl liegt auch am Mittag deutlich höher als bei den letzten Wahlen in Hamburg. Inklusive Brief­wäh­le­r:in­nen haben bis 14 Uhr schon 54,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Das meldet das Portal wahlrecht.de auf Bluesky unter Berufung auf eine Stichprobe des Landeswahlleiters.

2020 waren bis zum gleichen Zeitpunkt nur 46,4 Prozent. Bis zum Schluss der Wahllokale um 18 Uhr hatten sich damals insgesamt 63 Prozent der Berechtigten an der Wahl beteiligt. Dieser Wert ist jetzt dürfte nun schon Stunden früher erreicht werden.

Auch bei allen vorherigen Wahlen seit 2008 hatten deutlich weniger Ham­bur­ge­r:in­nen gewählt. (ga)

Höhere Wahlbeteiligung am Vormittag

12.30 Uhr: Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg zeichnet sich ersten Zahlen zufolge eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2020. Bis 11.00 Uhr gaben der Innenbehörde zufolge 38,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, Briefwählerinnen und -wähler waren dabei schon eingerechnet. Um dieselbe Uhrzeit waren es bei der Bürgerschaftswahl 2020 erst 29,6 Prozent, damals wählten insgesamt 63 Prozent der Wahlberechtigten. (afp)

1,3 Millionen Ham­bur­ge­r:in­nen sind zur Wahl aufgerufen

08.00 Uhr: In Hamburg wird seit dem Morgen eine neue Bürgerschaft gewählt. Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind zur Teilnahme aufgerufen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet und bleiben es noch bis 18.00 Uhr.

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird besonders das Abschneiden der in Hamburg mit den Grünen regierenden SPD mit Interesse verfolgt. Letzte Umfragen sahen weiter eine knappe Mehrheit für Rot-Grün unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Wahl in Hamburg ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

Die Bürgerschaft ist das Landesparlament des Stadtstaats Hamburg und damit vergleichbar mit dem Landtag in anderen Bundesländern. Wahlberechtigt sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren.

Jede Wählerin und jeder Wähler darf bis zu zehn Stimmen abgeben – je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben.

Ein knappes Drittel der Wahlberechtigten könnte bereits abgestimmt haben. Laut Landeswahlamt wurden bis Freitag bereits mehr als 420.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben – das waren deutlich mehr als vor fünf Jahren. (dpa)

Drei Parteien wollen Bürgermeister stellen

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 kamen SPD und Grüne gemeinsam auf zwei Drittel der Sitze. Die Sozialdemokraten erhielten 39 Prozent, die Grünen kamen auf 24 Prozent der Stimmen.

Beide Parteien wollen die Koalition nach der Wahl fortführen. SPD-Spitzenkandidat Tschentscher äußerte die Hoffnung, dass die SPD zulegen und damit weitere Senatsposten beanspruchen könne. Dies beurteilte die Spitzenkandidatin der Grünen, Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, kritisch.

Die CDU hatte 2020 mit 11,2 Prozent ihr historisches schlechtestes Ergebnis erreicht. Sie war in den letzten Monaten in Umfragen aber deutlich in der Wählergunst gestiegen.

CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender Dennis Thering geht als Spitzenkandidat ins Rennen. Er schloss eine Koalition mit den Grünen, der Linken und der AfD aus und hofft auf eine Zusammenarbeit mit der SPD. (dpa)

SPD führt in Umfragen – CDU und Linke gewinnen dazu

Wahlkämpfer der alten Schule: Hamburgs Erster Bürgermeister uns SPD-Spitzenkandidat Peter Tschentscher verteilt Rosen Foto: Markus Scholz/dpa

08.00 Uhr: Die Stimmungslage in Hamburg weicht stark vom Bundestrend ab. Laut einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF müssten SPD und Grüne zwar mit deutlichen Verlusten rechnen, könnten ihre Koalition aber fortführen.

Demnach wären in der neuen Bürgerschaft fünf Parteien vertreten: Die SPD käme auf 33 Prozent, die CDU auf 18 und die Grünen auf 17 Prozent. Die Linken würde auf 12 Prozent zulegen, die AfD läge bei 9 Prozent.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet, sie spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind daher keine Prognosen auf den Wahlausgang. (dpa)