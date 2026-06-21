M ein Freund schickt mir ein Foto: Der überwältigende Nachthimmel im italienischen Apulien, übersät mit Sternen. Darunter eine der typischen Trockenmauern und Grasland mit tiefroten Flecken, vielleicht Mohnblumen. Wie wunderschön, schreibe ich. Er ist in unserem Ferienhaus, ich bin in Deutschland. Er antwortet: Das Feld brennt. Ich schaue noch mal. Die tiefroten Flecken, die ich auf dem schummrigen Foto für Mohn hielt, sind Glutnester. Es brennt in unserer Straße. Es ist erst Anfang Juni.

Natürlich sind wir diese Katastrophen im Klimawandelhotspot Mittelmeer gewöhnt. Vor zwei Jahren ist genau an derselben Stelle ein Kilometer trockenes Grasland abgebrannt. Auch jahrhundertealte Olivenbäume verschwanden in den Flammen, nur ihre Stümpfe blieben übrig. Wir hofften, dass ein paar Bäume überleben. Nun, erfahre ich, hat sich das neue Feuer viele von ihnen geholt.

Einmal waren Freundinnen aus Deutschland zu Besuch, als auf einem nicht weit entfernten Bauernhof der Heuvorrat in Flammen stand. Sie starrten stundenlang gebannt auf das Inferno. Wir warfen nur prüfende Blicke. Feuer ist Sommeralltag. Und doch steckt eine Eskalation in dieser Alltäglichkeit. Nie, sagen lokale Freunde, war es so schlimm wie dieses Jahr.

Die Feuerwehr kam nicht, zu viele Feuer anderswo

Eine Woche vor dem Handyfoto, auch ich bin vor Ort, sehen wir bei der Gartenarbeit eine Rauchsäule auf dem Nachbargrundstück. Es ist Mai. Wir machen nichts, es ist zu früh für Feuer. Wohl nur Grünschnitt, hier ziemlich normal. Irgendwann geht mein Freund gucken: Der Nachbar ist nicht da – und sein Landstück brennt. Das Feuer droht auf die Bäume überzugreifen. Andere Nach­ba­r:in­nen stehen da und gaffen. Mein Freund holt unseren Feuerlöscher, ein Autofahrer drischt mit einem Ast auf die Glut. Sie kriegen den Brand gelöscht.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Derselbe Abend: Freun­d:in­nen erzählen immer noch unter Schock von einem Großbrand in ihrer Straße. Die Feuerwehr kam nicht, zu viele Feuer anderswo. Drei Stunden hielten dort Nach­ba­r:in­nen den Brand mit feuchten Säcken in Schach, immer in Angst, er könne auf die naheliegende Tankstelle übergreifen. Dann erst rückte die Feuerwehr an.

Wie werden die Dinge hier im August aussehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur: Wir machen uns mittlerweile Gedanken, ob wir das Haus im Sommer unbewacht lassen können. Und ich weiß, dass wir den Feuerlöscher besser schnell nachkaufen. Wenn staatliche Strukturen wegbrechen, kann und muss man in der Nachbarschaft einiges gemeinsam schaffen.

Reisen bildet, so heißt es gern. Manchmal aber funktioniert es eher wie eine Zeitreise. Eine Zeitreise in eine nicht so ferne, auch deutsche Zukunft.