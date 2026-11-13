„Während die Bundesregierung mit der fossilen Lobby kuschelt, spüren wir die Folgen der Klimakrise“, ruft die Aktivistin von der Bühne. Sie steht direkt vor dem Kanzleramt im Berliner Regierungsviertel. Fridays for Future (FFF) hat in über 70 Städten zum Klimastreik aufgerufen, Anlass ist die aktuell stattfindende 31. Weltklimakonferenz (COP) in der Türkei.

Vor der Bühne stehen am Freitag nach Polizeischätzungen etwa 700 Demonstrant*innen, überwiegend mittleren Alters. Junge Menschen sieht man seltener als noch vor wenigen Jahren. „Ich glaube, viele von uns haben die Hoffnung aufgegeben“, sagt Claudia, eine der Jüngeren. Sie kommt trotzdem, weil sie denkt, das sei „besser als nichts“. Pepe, ein anderer junger Demonstrant, sagt: „Der Klimawandel wird in der Öffentlichkeit nicht mehr diskutiert. Zu viele haben sich daran gewöhnt.“

Die Klimaschutzbewegung fordert hauptsächlich, dass sich die deutsche Bundesregierung an ihre Versprechen anlässlich der vergangenen COP hält. „Wir bewegen uns auf eine Erderhitzung von 2,8 Grad zu. Es müssten alle Alarmglocken jeder Regierung schrillen“, sagt Nele Evers, Pressesprecherin von FFF Berlin.

Finanzierung als größtes Problem

Das größte Problem ist aus der Sicht von FFF die Finanzierung: Länder des globalen Südens und Inselstaaten stünden vor besonders großen Herausforderungen durch den Klimawandel. Gleichzeitig hätten sie am wenigsten zur Klimakrise beigetragen. Ohne finanzielle Mittel seien sie den erhöhten Temperaturen hilflos ausgeliefert und gingen „wortwörtlich unter“, so FFF Berlin in einer Mitteilung zum Klimastreik.

Im letzten Jahr beschloss die Weltklimakonferenz, dass reiche Länder ihre Klimaanpassungshilfen für arme Länder deutlich erhöhen. Trotzdem sinken in Deutschland die internationalen Hilfsgelder im Bundeshaushalt. Nicht einmal die selbst proklamierten Bestrebungen erfüllt die Bundesregierung.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete 2021, Deutschland werde bis 2025 jährlich 6 Milliarden Euro zur internationalen Klimafinanzierung beitragen. In den darauf folgenden drei Jahren erreichte die Bundesregierung dieses Ziel im Mittel gerade einmal so. Doch seit der CDU-geführten Regierung 2025 sinkt der Beitrag im Bundeshaushalt wieder deutlich ab, auf nun 4,7 Milliarden Euro. Laut dem von der Bundesregierung einberufenen Expertenrat für Klimafragen wird Deutschland außerdem seine nationalen Klimaziele für 2030 verfehlen.

Sogar schädlich für die Weltwirtschaft

Auf der Bühne vor dem Kanzleramt tritt nach den beiden Aktivistinnen noch der Klimaforscher Stefan Rahmstorf auf, der sich bei Scientists for Future organisiert. „Wir brauchen mehr Klimaschutz, doch die Bundesregierung fährt einen Gang zurück“, sagt er, die Menge jubelt. Das sei auch ein großer Verlust für die Weltwirtschaft, für die sich Friedrich Merz doch sicherlich interessiere. Alle buhen.

Der Weltklimarat IPCC prognostiziert, dass die globale Oberflächentemperatur bis Ende des Jahrhunderts um 1,4 bis 4,4 Grad Celsius höher liegen wird als im vorindustriellen Vergleichszeitraum 1850–1900. Und selbst bei der – theoretischen – Umsetzung aller bisher beschlossenen Maßnahmen und Instrumente erwartet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen eine Erwärmung um 2,3 bis 2,5 Grad Celsius.