piwik no script img

Belarussischer Oppositioneller freiDie Freiheit, die er nicht wollte

Ales Bialiatski ist nach viereinhalb Jahren vom belarussischen Regime begnadigt worden. Der prominente Aktivist nutzt seine neu gewonnene Freiheit.

Ein Mann lächelt glücklich.
Abgeschoben in die Freiheit: Der belarussische Aktivist und Politiker Ales Bialiatski nach seiner Freilassung am 13. Dezember Foto: Valdemar Doveiko/epa
Bernhard Clasen

Aus Kyjiew

Bernhard Clasen

Wer die Facebook-Seite des 63-jährigen belarussischen Menschenrechtlers Ales Bialiatski aufsucht, meint, der Inhaber dieser Seite habe sein Interesse an Öffentlichkeit verloren. Sein letzter Post stammt vom 11. Juli 2021. Danach: Funkstille. Nicht viel besser sieht es auf dem Portal der von Bialiatski gegründeten Menschenrechtsorganisation Spring96 aus. Die meisten Texte und Artikel sind zehn Jahre und mehr alt. Doch diese Stille hat einen Grund: Alex Bialiatski, belarussischer Menschenrechtler und Chef von „Wjasna“ („Der Frühling“), der ältesten Menschenrechtsorganisation in Belarus, saß seit dem 14. Juli 2021 schlicht und ergreifend im Gefängnis, zusammen mit weiteren MitstreiterInnen von Spring96.

Seit Samstag ist Bialiatski, der auf eine 25-jährige Menschenrechtsarbeit zurückblicken kann, in Freiheit. Zusammen mit weiteren 122 Menschen wurde er, der zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, freigelassen. Wenige Stunden nach seiner Freilassung sah er sich in Litauens Hauptstadt Vilnius wieder, zusammen mit den US-amerikanischen Diplomaten, die die Freilassung der Gefangenen ausgehandelt hatten. Vier Jahre und fünf Monate war er inhaftiert; in Vilnius sah er zum ersten Mal seit Jahren auch seine Frau wieder.

Bialiatski hat Philologie und Geschichte an der Staatlichen Universität Gomel studiert. Er beteiligte sich an der Organisation der ersten öffentlichen Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Stalinismus. Von 1989 bis 1998 leitete er das Maxim-Bogdanowitsch-Literaturmuseum in Minsk, war Abgeordneter des Minsker Stadtrats und spielte eine aktive Rolle im Belarussischen Volksfront-Bündnis.

1996 gründete er die Menschenrechtsorganisation „Wjasna“, die bis heute juristische Hilfe für politisch Verfolgte bietet, Opfer von Menschenrechtsverletzungen unterstützt und staatliche Repression dokumentiert. Seine erste längere Haft ereilte ihn 2011, als er wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Drei Jahre später kam er vorzeitig frei.

Mit Preisen überhäuft

Sein Einsatz für die Menschenrechte in Belarus fand auch international Anerkennung. Er erhielt unter anderem den Sacharow-Preis, den Petra-Kelly-Preis, den Vaclav-Havel-Preis, wurde Ehrenbürger von Paris. 2020 erhielt er den Alternativen Nobelpreis und 2023 zusammen mit ukrainischen und russischen Menschenrechtlern den Friedensnobelpreis.

Eine Abschiebung, die Bialiatski nicht gewollt hatte, die aber so zwischen den US-amerikanischen Unterhändlern und den belarussischen Machthabern ausgehandelt worden ist.

Für ihn, der Wert auf die Feststellung legt, dass er kein Gnadengesuch an den belarussischen Präsidenten gerichtet hatte, war diese Freilassung gleichzeitig auch eine Abschiebung aus seiner Heimat. Eine Abschiebung, die er nicht gewollt hatte, die aber so zwischen den US-amerikanischen Unterhändlern und den belarussischen Machthabern ausgehandelt worden ist.

Zurück bleibt eine Menschenrechtsorganisation, die ohne die Präsenz ihres Leiters verwaist – und weitere MitstreiterInnen von Ales Bialiatski, die weiter in Lukaschenkos Gefängnissen sitzen, unter ihnen Marfa Rabkowa, die 2022 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war. Bialiatski wäre nicht Bialiatski, wenn er nicht zusammen mit seiner Organisation „Wjasna“ die neue Aufmerksamkeit nach seiner Freilassung genutzt hätte, um darauf hinzuweisen, dass hunderte, wenn nicht tausende politischer Gefangener in Belarus zurückgeblieben sind.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krisenherd Belarus #Alexander Lukaschenko #Swetlana Tichanowskaja #Belarus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schweres Abbaugerät
Ende von US-Sanktionen gegen Belarus Lukaschenko will die Welt mit Dünger beglücken

Belarus braucht ein Ende der ökonomischen Isolation. Die Rolle als Zwischenstation zur Umgehung von Russland-Sanktionen taugte zuletzt nicht mehr.

Von Mathias Brüggmann
Ein Grenzpfeiler mit der Aufschrift "Republik Lettland"
Tagebuch aus Lettland Wer will eigentlich, dass meine Mutter nicht zu mir darf?
Kolumne Krieg und Frieden von Nasta Zakharevich

Täglich kommen Menschen von Belarus aus nach Lettland oder Polen. Doch die Einreise in die EU wird immer schwieriger – ein Fehler.

Ein Mann und eine Frau zeigen das Victory-Zeichen, im Hintergrund eine Demonstration.
„Alternative Nobelpreise“ 2020 vergeben Vier Menschenrechtler geehrt

Ausgezeichnet: Kampf für Demokratie in Belarus, für Menschenrechte im Iran, für Indigene in Nicaragua und gegen institutionellen Rassismus in den USA.

Von Reinhard Wolff
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Nach Druck der Bundesregierung Das Verbrenner-Aus kippt
3
Hetzkampagne bei „Welt“ Decolonize Springer!
4
Künstliche Intelligenz versus Menschen Streng dich doch mal an
5
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
6
Deutsches Beamtentum Ohne ginge es besser