piwik no script img
  • Startseite
  • Berlin

  • Bedrohte Orte nach Grundsteuerreform: Linke und Grüne wollen Sonderregelung für Härtefälle

Bedrohte Orte nach GrundsteuerreformLinke und Grüne wollen Sonderregelung für Härtefälle

Die neue Grundsteuer bringt viele Betriebe in Not. Linke und Grüne schlagen eine Härtefallregelung vor, die schnelle Entlastung bringen soll.

Yaam Club an der Spree
Eine steuerrechtlich schlicht untergenutzte Fläche: Das Yaam in Friedrichshain Foto: Jürgen Held/imago
Timm Kühn

Aus Berlin

Timm Kühn

Eine Steuererhöhung von jährlich 4.000 auf 40.000 Euro für einen Kreuzberger Schlosserbetrieb, über 200.000 Euro Mehrbelastung für das Yaam und ein Anstieg um 4.800 Prozent für das Stadtbad Plötzensee – seit die ersten Bescheide nach der Anfang des Jahres in Kraft getretenen Grundsteuerreform bei Berliner Betrieben eingehen, sorgen solche Zahlen immer wieder für Schlagzeilen. Zahlreiche sowohl gemeinnützig als auch gewerblich betriebene Einrichtungen berichten inzwischen von gestiegenen Steuerlasten, die ihre Existenz bedrohen.

Doch bisher hat der Senat keine Anstalten gemacht, das Problem zu lösen. Die oppositionellen Fraktionen von Linken und Grünen im Abgeordnetenhaus haben deshalb eine eigene Gesetzesreform entwickelt. Am Donnerstag soll ihr gemeinsamer Antrag im Parlament verhandelt werden, der eine Härtefallregelung für besonders betroffene Betriebe vorsieht. Am Montag stellten die Fraktionen ihren Entwurf der Presse vor.

Kern des Problems sei, dass die Steuerlast mit einem Bodenrichtwert berechnet werde, der häufig wenig mit der Realität zu tun habe, erklärte dabei André Schulze, finanzpolitischer Sprecher der Grünen. So werde etwa ein Gewerbebetrieb, der in einem als Wohngebiet ausgewiesenen Bereich liegt, so behandelt, als stünden dort Wohnungen – die deutlich höhere Erträge erzielen. Freibäder oder Biergärten, aber auch Clubs oder Wagenplätze, würden dadurch plötzlich mit massiv höheren Steuern belastet.

Die Fraktionen schlagen daher eine Ergänzung des Grundsteuermesszahlengesetzes vor. Vorgesehen ist eine Ausnahmeregelung für Orte, bei denen „die tatsächliche Nutzung von der Verwertbarkeit (…) extrem abweicht“. Liegt der veranschlagte Bodenwert mindestens 100 Prozent über der realen Nutzung, soll die Steuer nicht danach bemessen werden, was theoretisch auf der Fläche verwertet werden kann – sondern danach, was dort tatsächlich geschieht.

Berliner Mischung in Gefahr

Die vorgeschlagene Regelung sei eine einfache Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sagte der finanzpolitische Sprecher der Linken, Steffen Zillich. „Wenn wir alle Grundstücke so bewerten, als stünden dort mehrstöckige Wohnhäuser, gerät die Durchmischung in Gefahr“, betonte Zillich. Der Antrag sei als Diskussionsgrundlage gedacht. „Wir werden uns guten Argumenten nicht verschließen“, so Zillich.

Auf taz-Nachfrage erklärte die Finanzverwaltung, man könne sich nicht vor der parlamentarischen Abstimmung zu dem Vorschlag äußern. In der Vergangenheit hatte die Verwaltung eine Präferenz für ein weit schwächeres Vorgehen signalisiert. Bis Jahresende wollte sie prüfen, inwieweit gezielte Fördermaßnahmen für einzelne betroffene Betriebe möglich sind.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berliner Senat #Wohnen #Grundsteuer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Bild zeigt ein Wagendorf in Berlin-Friedrichshain.
Bedrohte Nischen in Berlin Tausende Prozent Steuererhöhungen

Gemeinwohlorientierte Flächen wie Wagenplätze oder Clubs kämpfen mit den Folgen der Grundsteuerreform. Der Senat kennt das Problem – und tut wenig.

Von Desiree Fischbach und Timm Kühn
Ein Jahresbescheid 2025 für die neu berechneten Grundbesitzabgaben liegt auf einem Schreibtisch.
Grundsteuerreform in Berlin Mie­te­r:in­nen im Osten müssen nachzahlen

Der Senat stellt eine erste Zwischenbilanz zur Neuberrechnung vor. Unterm Strich bleibt die Belastung gleich, aber die Belastung verschiebt sich.

Von Jonas Wahmkow
Luftbild von einer Eigenheimsiedlung im Speckgürtel einer Stadt
Nabu-Experte über die Grundsteuer „Spekulieren wird belohnt“

Die nächste Bundesregierung muss auch die Grundsteuer reformieren, fordern Naturschützer und Mieterbund. Siedlungsentwickler Henry Wilke erklärt, warum.

Interview von Ulrike Herrmann
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
3
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
4
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
5
Aus für Verbrenner-Aus Auto-Bosse werden für Fehler belohnt
6
Bundesparteitag der Grünen Es könnte auch ohne Robert gehen