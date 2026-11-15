Nach dem Verschwinden von vier salvadorianischen Flugzeugtechnikern in Croix-des-Bouquets, einem nordöstlichen Vorort von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince, eskaliert die Situation im Land. Die vier waren Mitglieder der von der UNO mit einem Mandat ausgestatteten „Gang Supression Force“.

Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele schart schon eine Weile mit den Füßen, um sein „Sicherheitsmodell“ die Gangs mit einem massiven Militäreinsatz und ohne Gerichtsverfahren einfach in ein extra dafür errichtetes Gefängnis zu verfrachten, auch in Haiti einzusetzen. Nach einem kurzen Telefonat mit Trump und dessen Zustimmung so berichten lateinamerikanische Medien, habe Bukele beschlossen, Anfang November 2.000 Soldaten nach Haiti zu entsenden, um seine Soldaten zurückzuholen oder gleich ganz mit den dortigen Gangs Schluss zu machen. Das alles ohne Zustimmung der UNO oder gar der haitianischen Regierung, die allerdings von außen eingesetzt über keine demokratische Legitimation verfügt.

Kurz nach Beginn des Einsatzes schickte Bukele über Instagram und X die ersten Videos über den Einsatz von Drohnen in Croix-des-Bouquets. Unter den Bildern von Explosionen in der Nähe eines großen Swimming Pools, der einem Gangführer gehören soll, erklärte Bukele, er werde jetzt liefern und nicht nur ankündigen.

Die Autorin Monique Clesca, eine der bekanntesten haitianischen Demokratie-Aktivistinnen, sagte zu Bukeles Mitteilungen an das haitianische Volk: Bukele habe sich häufiger an die Haitianer gewandt als „unsere politischen Vertreter in den ganzen vergangenen zwei Jahren“.

Kein legales Mandat, aber Sympathie in der Bevölkerung

Bukele hat wegen seiner militarisierten Anti-Gang- Politik nach wie vor große Zustimmungsraten in El Salvador. Nun wächst seine Popularität auch in Haiti. Die nächste Siegesmeldung folgte an diesem Wochenende. Salvadorianische Truppen hätten das Stadion in Port-au-Prince eingenommen. Zuvor war die haitianische Polizei seit Wochen im Einsatz, um das von Banden kontrollierte Stadion zurückzuerobern. Sie übergab, so berichtet Jaqueline Charles vom Miami Herald, dann allerdings die Kontrolle an die salvadorianischen Truppen. Denn nur eine massive Truppenpräsenz kann die Geländegewinne auch sichern. Daran scheiterte bislang der Einsatz der haitianischen Polizei: an den fehlenden Bodentruppen.

Die salvadorianische Militärintervention in Haiti hat weder ein legales Mandat noch ein klar verkündetes Ziel. Sie ist wohl gekommen, um zu bleiben. Denn was mit den vier salvadorianischen Flugzeugtechnikern passiert ist, deren Rettung der Anlass für die Intervention ist, ist vollkommen unklar. Die dominikanische Tageszeitung El Listín berichtete, dass man von einer Entführung nicht sprechen könne, denn es gäbe bislang keinerlei Lösegeldforderung.

Die Hoffnung vieler Haitianer, dass die salvadorianischen Truppen die Gangs vernichten, ist verständlich. Seit der Ermordung des Präsidenten Moïse 2021 haben sich die Gangs zu eigenständigen und grausigen Akteuren im Niedergang Haitis entwickelt. 1,5 Millionen Menschen wurden aus ihren Vierteln vertrieben, tausende Tote und vergewaltigte Frauen gehen auf ihr Konto. Die Banden kontrollieren 90 Prozent der Hauptstadt und behindern die Auslieferung von humanitärer Hilfe für die Hälfte der Bevölkerung, die darauf angewiesen ist.

Dass die militärische Intervention Gefahr läuft, die Gewalt noch zu eskalieren und die haitianische Souveränität in Frage stellt, nehmen viele in Kauf.

Was die letztlichen Ziele des salvadorianischen Militäreinsatzes sind, unterliegt der Spekulation. Eines ist sicher: Haiti steuert auf einen offenen Krieg mit vielen beteiligten Akteuren zu. Sie reichen von privaten Drohnen-Kriegern aus den USA, die der haitianische Regierungschef engagiert hat, bis zu UN-Truppen und eigenmächtigen salvadorianischen Soldaten. Ein unkontrollierbarer Alptraum.