Baerbock zu Gesprächen in Nahost : Humanitäre Hilfe für Gaza

Kaum Zelte und Lebensmittel, Seuchen drohen: Die Lage im Gaza ist katastrophal. Die deutsche Außenministerin wirbt im Nahen Osten für mehr Hilfen.

KAIRO taz | Es ist eine resignierte Feststellung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Seit Tagen ist es nahezu unmöglich, Hilfsgüter in den abgeriegelten Gazastreifen zu bringen, insbesondere in den Norden. Es gibt kaum noch medizinisches Personal vor Ort, teilte die WHO am Montag auf X mit. „Weitere Verzögerungen werden zu mehr Toten und Leid für zu viele Menschen führen.“ Auch das UN-Hilfswerk für palästinensische Geflüchtete (UNRWA), Unicef oder das Welternährungsprogramm mahnen die katastrophale Lage im Gazastreifen an. Sie fordern die israelische Regierung auf, Hilfen zu leisten, Zi­vi­lis­t:in­nen zu schützen sowie Hilfsorganisationen Zugänge zu erleichtern.

Am Sonntag tat dies auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt ihrer mehrtägigen Reise durch den Nahen Osten. Und zwar in ungewöhnlich scharfem Ton gegenüber Israel. Natürlich sei Deutschland solidarisch und nach dem brutalen Überfall der Terrormiliz Hamas am 7. Oktober 2023 hätte Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung. Allerdings müsse auch das Leid der Menschen in Gaza gelindert werden und mehr humanitäre Hilfe kommen. Zudem müsse Israel die Sicherheit der Pa­läs­ti­nen­se­r:in­nen im Westjordanland gewährleisten.

Baerbock reiste am Sonntag nach Jerusalem und traf sich dort unter anderem mit ihrem Amtskollegen Israel Katz. Am Montag besuchte die Außenministerin das Westjordanland. Ihre Botschaft: Beistand und klare Kante, Solidarität – aber nicht bedingungslos. Wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen soll, um den Frieden in der Region zu sichern, muss die Hamas die Waffen niederlegen und auch Israel den Pa­läs­ti­nen­se­r:in­nen ein Leben in Sicherheit ermöglichen. Am Montagabend hatte sich Baerbock auch mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Gallant dazu getroffen.

Anschließend ging es für die deutsche Außenministerin in Ägypten weiter. Die Situation der Menschen im Gazastreifen dürfte zentral bei ihren Gesprächen mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry sein, die für Dienstag anstehen. Über den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Israel werden derzeit die meisten Hilfslieferungen nach Gaza gebracht.

Deutschland will Hilfen für Gaza aufstocken

In Israel hatte Baerbock die zusätzliche Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom als „wichtigen Anfang“ für mehr humanitäre Hilfe bezeichnet und ausdrücklich befürwortet. Allerdings gibt es enorme praktische Probleme an beiden Übergängen. Alle Lkw müssen geprüft und gescannt werden, und an verschiedenen Stationen werden Güter wie Zelte, Decken, Lebensmittel neu verladen. Dies führt zu erheblichen Verzögerungen. Deutschland hat seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 die finanzielle Unterstützung für den Gaza auf 200 Millionen Euro verdreifacht. Eine weitere Aufstockung ist geplant.

Derzeit sind hochrangige internationale diplomatische Ver­tre­te­r:in­nen auf Tour in der Region und bemühen sich um Deeskalation auf allen Seiten. US-Außenminister Antony Blinken traf am Montagabend in Israel ein, zeitgleich mit der Abreise seiner deutschen Amtskollegin Baerbock. Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Mittwoch in Israel und in den Palästinensischen Gebieten erwartet. Zuvor wollte er in den Oman und nach Saudi-Arabien reisen. Auch die Diskussion um den Verkauf deutscher Eurofighter an den Golfstaat im Kampf gegen die jemenitischen Houthis dürften bei den Gesprächen Thema sein.

Baerbock wird am Dienstagabend weiter in den Libanon reisen. Dort will sie mit dem geschäftsführenden Außenminister Abdallah Bou Habib und dem Kommandeur der Streitkräfte, General Joseph Aoun sprechen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage im Grenzgebiet des Libanon zu Israel verschärft. Die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz Hisbollah feuert regelmäßig Raketen auf Israel. Das israelische Militär reagiert mit Gegenangriffen und soll am Montag einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah getötet haben. Die Sorge ist derzeit groß, dass der Gaza-Krieg zu einem Flächenbrand in der Region wird.