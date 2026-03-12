Baden-Württemberg hat gewählt Was heißt das für Rheinland-Pfalz, Frau Khan?

In der aktuellen Folge von „Mauerecho – Ost trifft West“ spricht Dennis Chiponda mit Misbah Khan, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die politischen Herausforderungen in Rheinland-Pfalz, der Kontext der anstehenden Landtagswahl sowie mögliche Parallelen zur Wahl in Baden-Württemberg.

Khan berichtet zunächst von ihrer Sozialisation in Rheinland-Pfalz. Sie wuchs in einem politisch interessierten Elternhaus mit Migrationsgeschichte auf und beschreibt, wie diese Erfahrungen ihren Blick auf Gesellschaft und Politik geprägt haben. Ihr politischer Einstieg bei Bündnis 90/Die Grünen sei für sie ein Weg gewesen, sich für Vielfalt, eine offene Gesellschaft und mehr Chancengerechtigkeit einzusetzen. Dabei betont Khan, dass politisches Engagement trotz weit verbreiteter Skepsis gegenüber „denen da oben“ Wirkung entfalten könne. Sie hebt besonders die Bedeutung ehrenamtlicher Parteiarbeit, Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftlicher Initiativen hervor, die demokratische Prozesse lebendig halten und Veränderungen anstoßen können. „Keine große Veränderung in dieser Gesellschaft ist passiert, ohne dass Bürgerinnen und Bürger aufgestanden sind und gesagt haben: So nicht“, sagt Khan.

Wahlergebnis in Baden-Württemberg

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist das Wahlergebnis in Baden-Württemberg. Dort wurden die Grünen mit mehr als 30 Prozent der Stimmen stärkste Kraft und konnten sich deutlich vor der CDU behaupten. Die AfD erreichte erneut ein zweistelliges Ergebnis, während die SPD nur knapp über der Fünfprozenthürde lag. Kleinere Parteien scheiterten an dieser Hürde. Khan interpretiert das Ergebnis als Bestätigung für einen Kurs, der Klimaschutz mit wirtschaftlicher Vernunft verbindet. Gleichzeitig sieht sie in der Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten ein wichtiges politisches Signal, da er der erste Regierungschef eines Bundeslandes mit Migrationsgeschichte wäre.

„Ich finde, es ist so ein starkes Signal für Menschen, die auch Migrationsgeschichte haben, die vielleicht bisher das Gefühl hatten, sie haben eine Benachteiligung, die nicht dazu führt, dass sie es schaffen können, bis an die Spitze politischer Verantwortung“, sagt Khan. Auch die innerparteilichen Debatten um Cem Özdemirs politische Positionen kommen zur Sprache. Seine realpolitischen Positionen, etwa in der Asylpolitik oder beim Verbrenner-Aus, stoßen in Teilen der Partei auf Kritik. Wird der Sieg in Baden-Württemberg auch den Kurs auf der Bundesebene beeinflussen? Khan ordnet Özdemir als erfahrenen Grünen ein, der versucht, Klimaschutz und wirtschaftliche Stabilität miteinander zu verbinden. Sie warnt zugleich davor, auf Bundesebene politische Diskussionen in starre Lagerlogiken zu pressen, und plädiert stattdessen für authentische politische Positionen.

Scharfe Kritik äußert sie an der Reaktion der CDU auf den Wahlkampf. Vorwürfe von angeblichen Schmutzkampagnen und die Bezeichnung früherer Erfolge der Grünen als „Betriebsunfall“ wertet Khan als Ausdruck politischer Arroganz. Manuel Hagel habe sich, inklusive eines Sexismusskandals und weiterer Auftritte, selbst ins falsche Licht gerückt. In diesem Zusammenhang fordert Khan eine konsequente Politik gegen Gewalt an Frauen. Dazu gehörten mehr Prävention, eine bessere Finanzierung von Schutzstrukturen sowie eine größere gesellschaftliche Sensibilität für das Thema.

Politische Themen in Rheinland-Pfalz

„Wir sind ja in Rheinland-Pfalz auch ein Land, das gebeutelt wurde von der Ahrflut, und wir wissen, welche Konsequenzen das hat, wenn man Klimaschutz nicht ernst nimmt“, so Khan. Ein zentrales Thema der anstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist aus Khans Sicht der Klimaschutz. Sie kritisiert, dass auf Bundesebene häufig nicht mit der notwendigen Dringlichkeit gehandelt werde, obwohl Klimaschutz zugleich große wirtschaftliche Chancen biete. Auch Fragen der Energiepreise spielten in der politischen Debatte eine wichtige Rolle. Die Flutkatastrophe im Ahrtal bezeichnet Khan als eindringliche Mahnung für die Folgen der Klimakrise.

Darüber hinaus spricht sie über weitere zentrale Herausforderungen im Land: den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, den Fachkräftemangel insbesondere im mittelständisch geprägten Wirtschaftssektor sowie die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum. „… ich glaube, Katrin Eder käme nie auf die Idee, ihren Fahrer einmal über die Grenze zu schicken, um Pasteten einkaufen zu lassen“, äußert sich Khan.

Mit Blick auf aktuelle Umfragewerte zwischen neun und zehn Prozent sieht Khan die Grünen nicht in einer vergleichbaren Lage wie die SPD in Baden-Württemberg, die dort zuletzt stark unter Druck geraten war. Ein Ergebnis in dieser Größenordnung wäre nach ihrer Einschätzung dennoch das zweitbeste Ergebnis der Grünen in Rheinland-Pfalz überhaupt. Das bisher beste Resultat stammt aus dem Jahr 2011 im Kontext der Fukushima-Katastrophe.

Grundsätzlich plädiert Khan dafür, Wahlkämpfe stärker über Inhalte zu führen und weniger über taktische Koalitionsspekulationen. Eine mögliche schwarz-rote Koalition sieht sie kritisch.

AfD-Aufstieg und strukturelle Probleme

Im Gespräch geht es auch um den zunehmenden Einfluss der AfD. Khan betont, dass Rechtsextremismus kein ausschließlich ostdeutsches Problem sei. Vielmehr habe der Osten häufig als Frühindikator für Entwicklungen gedient, die später auch im Westen sichtbar würden. Studien, etwa von der Amadeu-Antonio-Stiftung, zeigten, dass migrationskritische und systemkritische Einstellungen auch in westdeutschen Regionen stark verbreitet seien.

„Ich würde sagen, der Osten ist kein Sonderfall, sondern er ist eigentlich ein Frühindikator“, äußert sich Khan. Die Wahlerfolge der AfD führt Khan sowohl auf bundespolitische Themen wie Migration, Krisenerfahrungen und einen wachsenden Vertrauensverlust in politische Institutionen zurück als auch auf regionale strukturelle Probleme.

Gerade in Rheinland-Pfalz gibt es deutliche Unterschiede zwischen urbanen Zentren und ländlichen Regionen. In Gegenden wie der Westpfalz, der Eifel oder dem Hunsrück führe eine Kombination aus Abwanderung, schwacher Infrastruktur und fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven zu politischer Frustration. Um diesem Nährboden für populistische Politik entgegenzuwirken, braucht es eine stärkere Anbindung, bessere Versorgung sowie langfristige wirtschaftliche Perspektiven für die Regionen.

