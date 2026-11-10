S oeben waren sie noch unter dem Titel „Trouble and Appearance“ (Probleme und Erscheinungsbild) in der Grafischen Sammlung der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, und schon hängen sie bei CFA in der Berliner Grolmanstraße zum Erwerb: Dana Schutz' großformatige Malereien. Breite Pinsel, breite Farbe, breite Bezüge finden sich hier, ergänzt werden die zuvor institutionell geadelten Schinken durch neueste Werke der US-amerikanischen Künstlerin.

Alle Arbeiten zeigen Figuren im Ringen mit der eigenen Körperlichkeit. Im oberen Stockwerk der Galerie erstreckt sich „The Beauty“ über fast drei Meter. Der schaumgeborene Akt lässt an Cabenels' Venus denken, doch sehen wir hier kein unbehaartes makelloses Ideal, sondern Schamhaar und Verzerrung. Die Venus entpuppt sich hier als Odaliske. Hinter weichen Brüsten erscheint das abstrahiert-derangierte Gesicht. Die neobarocken Putten sind vom Himmel gefallen, eine von ihnen erklimmt die üppigen Hüften der zurückgelehnten Schönheit und hält ihr den Spiegel vor. Darunter tollen die Fische.

Im schuppigen Detail findet man hier Schutz' eigenen, spontanen Duktus. Einen Raum weiter bezeugen großartige Papierarbeiten, dass dieser auch in Kohle funktioniert. Andere Werke, wie das der Galerie-Ausstellung seinen Titel verleihende „The Department“, reiben einem hingegen das innere Fell insbesondere in den Details visuell genervt in die falsche Richtung.

Dana Schutz, „The Beauty“ 2026, Öl auf Leinwand, 162,56 x 274,32 cm Foto: Stephen Arnold/CFA

Auch hier ist der Pinsel breit, auch hier tummeln sich die Referenzen, vermeint man Gustons tiefe Horizontlinie, die Monumenatlität der Baselitz’schen Helden und die Kriegssymbolik eines Lüpertz zu entdecken. Wie immer gilt, je länger man schaut, desto mehr wird gesehen: ganz schön viel los auf der großen Leinwand. Drei Gestalten klammern sich an einen Marschflugkörper, auf dem Schlachtfeld verteilt sich das Gebein. Statt Engeln bevölkern hier gleich irritierend akkurat gepinselte Drohnen den Himmel, und so weiß man gar nicht recht, ob es noch das Nachbild von Schutz ist, das dazu führt, dass man die kriegerischen kleinen Flugkörper auch bei Esther Schipper entdeckt, oder einfach der Zeitgeist.

Essiggurken und wütende Schweine

Auch in der Schöneberger Hinterhofgalerie gibt es farbintensive Malerei: Die in Celle geborene Jenny Brosinski zeigt „Make A Wish“. Reduziert gesetzt auf ungrundierter Leinwand hängt hier die Abstraktion auf knalligen Farbflächen. Fraglos begehrenswert kuratiert kringeln, klecksen und schmieren sich beim genaueren Hinsehen Die Raupe Nimmersatt mit Pflaumen, Nacktschnecken, Essiggurken, wütende Schweine und eben auch eine Drohne auf und im Gewebe. Ergänzt wird um spärlich gesetzte Schrift.

Jenny Brosinski: „A hog, a headless bear, sometime fire. I“, 2026, und „A hog, a headless bear, sometime fire. II“, 2026 (rechts) Foto: Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin/Paris Seoul, Photo © Andrea Rossetti

Gezielt und entschieden soll Brosinski die Farben auf die Fläche bringen – und das kann man fühlen. Den Bildern tut es dabei eher gut, sich der hemmungslosen Assoziation hinzugeben: betrachtet man sie wie zufällige Wolkenformationen, nimmt es ihnen die scharfen Kanten, mit denen zu viel Kalkül manchmal aufs Hirn drücken kann. Und was ist eigentlich aus David Ostrowski geworden?

Verlässt man den vorhanggedämpften Ausstellungsraum, sollte man noch einen Blick auf die Videoarbeit der jungen Sara Cwynar werfen, die im Vorraum der Galerie, der „Niche“, gerade ihre schmale Präsentation „Elephant“ zeigt. Wild zusammengeschnittene Internet-Bilder verhandeln hier Ray und Charles Eames' Kurzfilm „Power of ten“ neu. Das Zoom-Prinzip der Welt gefühlte vier mediale Revolutionen später erneut angewandt zu sehen, bereitet große Freude – diesmal ganz digital.

Dana Schutz: „The Department“, CFA. Jenny Brosinski: „Make a Wish“ und Sara Cwynar „Elephant“, beides Esther Schipper. Alle drei bis 19. Dezember