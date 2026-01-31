piwik no script img

Ausstellung in WinsenWo Nazikunst fast ohne Kontext gezeigt wird

Andreas Speit
von Andreas Speit

In einer Ausstellung über regionale Künst­le­r*in­nen lässt das Winsener Museum im Marstall die NS-Verstrickungen fast gänzlich unerwähnt.

ein Fachwerkgebäude an einem Platz
Nazikunst ohne Nazihinweise: der alte Marstall in Winsen Foto: Imagebrocker/Imago

W iesen und Wege, Tiere auf Feldern und Menschen bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten – in der Sonderausstellung „Mit Pinsel, Stein und Stift: Künstler im Raum Winsen“ des Museums im Marstall in Winsen (Luhe) ist viel Natur zu sehen.

Unter den fast 40 ausgestellten Künst­le­r*in­nen sind allerdings mindestens vier, die während des Nationalsozialismus (NS) dessen Ideologie popularisierten und mit dem System sympathisierten. In der Ausstellung ist dieser biografische Hintergrund kaum Thema.

„Dieser Kontext hätte das Konzept gesprengt“, erklärt die Pressesprecherin des Museums der taz am Telefon. Im Gespräch wird deutlich: Die Verantwortlichen kennen die mindestens ambivalenten Biografien von Arthur Illies, Hugo Friedrich Hartmann, Erich Wessel und Georg Sluytermann van Langeweyde.

Zu den Künstlern kann aber nur aus den Daten einzelner Werke der historische Kontext erahnt werden. Zur Vita gehört jedoch, dass sie bei der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ (GDK) in München vertreten waren, in der zwischen 1937 und 1944 die Kunst des Nationalsozialismus präsentiert wurde. Einen Tag nach der Eröffnung eröffnete die „Entarte Kunst“ in der bayrischen Landeshauptstadt, mit der die verfemte moderne Kunst diskreditiert werden sollte.

In welchem Kontext stehen Künst­le­r*in­nen und Werk? Kann oder darf die Ästhetik von der Vita getrennt betrachtet werden?

Die in Winsen gezeigten Künstler waren nicht nur in München dabei: Wessel war Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste. Hartmann erhielt 1939 den „Niederdeutschen Malerpreis“, den der Gauleiter Ost-Hannover, Otto Telschow, gestiftet hatte. Der Gau würdigte Hartmann 1940/41 mit einer Einzelausstellung im Museum zu Lüneburg.

1942 waren Hartmann und Illies in der von Joseph Goebbels geförderten Gau-Ausstellung „Lüneburger Land – Kriegsaufgaben der bildenden Kunst“ in Berlin mit zahlreichen Werken vertreten. Illies beteiligte sich am Wettbewerb für die Neugestaltung des Lübecker Holstentors. Der Entwurf des Malers, der 1933 der NSDAP beigetreten und im „Kampfbund für deutsche Kultur“ aktiv war, ist heute im Museum im Holstentor ausgestellt. Hitler-Figuren und Hakenkreuze zieren dort Wand und Decke.

Die ausgebliebene Kontextualisierung in Winsen war einer Mitarbeiterin der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus aufgefallen. Denn sowohl die ambivalenten Biografien der Künst­le­r*in­nen im NS als auch die sensible Debatte vom Übergang der volksnahen Kunst zur völkischen Kunst sind immer wieder Gegenstand von Fachtagungen und Ausstellungen. In welchem Kontext stehen Künst­le­r*in­nen und Werk? Kann oder darf die Ästhetik von der Vita getrennt betrachtet werden?

„Typischer Stil der Blut- und Boden-Malerei“

Diesen Fragen gehen die Verantwortlichen der Winsener Sonderausstellung jedoch nicht nach. Allein bei den Werken von Sluytermann van Langeweyde findet sich ein kurzer Hinweis auf seinen NS-Kontext. „Wir haben explizit nur bei Sluytermann darauf hingewiesen“ erklärt die Pressesprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme, da „die ausgestellten Portraits von ihm in dem typischen Stil der Blut- und Boden-Malerei gehalten sind. Dies wollten wir nicht unkommentiert stehen lassen.“

Auch weil Sluytermann in „den 1970er-Jahren noch mit der Ehrenbürgerwürde von Bendestorf und dem Kulturpreis des Landkreises Harburg ausgezeichnet wurde, trotz zeitgleicher Auszeichnung und unverhohlener Sympathien von rechtsextremer Seite“ so die Pressesprecherin.

Die Ausstellung

"Mit Pinsel, Stein und Stift - Künstler im Raum Winsen", bis 8. März, Di bis So 11 bis 16 Uhr, Museum im Marstall, Schlossplatz 11, Winsen. Eintritt 3 Euro, unter 18 Jahren kostenlos

Die Nachfrage der taz hat Nachforschungen ausgelöst. In einem Vortrag soll demnächst der Kontext beleuchtet werden, schreibt die Pressesprecherin. Sie hebt aber erneut hervor: „Der Tenor der Ausstellung lag grundsätzlich auf der künstlerischen Ausdrucksweise und wie sich die Gemälde in der Malweise und Motivwahl voneinander unterscheiden und einordnen lassen und nicht auf den Biografien der Künstler.“

Doch ist so eine Reduktion aufs Ästhetische angemessen, wenn es um den Nationalsozialismus geht? Das Museum überlegt nun, eventuell eine „kritische Auseinandersetzung“ mit den Künstlern zu präsentieren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Andreas Speit

Andreas Speit

 Autor
Rechtsextremismusexperte, Jahrgang 1966. In der taz-Nord schreibt er seit 2005 die Kolumne „Der Rechte Rand“. Regelmäßig hält er Vorträge bei NGOs und staatlichen Trägern. Für die Veröffentlichungen wurde er 2007 Lokaljournalist des Jahres und erhielt den Preis des Medium Magazin, 2008 Mitpreisträger des "Grimme Online Award 2008" für das Zeit-Online-Portal "Störungsmelder" und 2012 Journalisten-Sonderpreis "TON ANGEBEN. Rechtsextremismus im Spiegel der Medien" des Deutschen Journalistenverbandes und des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Letzte Bücher: herausgegeben: Das Netzwerk der Identitären - Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten (2018), Die Entkultivierung des Bürgertum (2019), mit Andrea Röpke: Völkische Landnahme -Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos (2019) mit Jena-Philipp Baeck herausgegeben: Rechte EgoShooter - Von der virtuellen Hetzte zum Livestream-Attentat (2020), Verqueres Denken - Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus (2021).
Themen #Kolumne Der rechte Rand #Nazi-Propaganda #NS-Ideologie #Entartete Kunst #Bildende Kunst #Nationalsozialismus #Lüneburger Heide
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
In einer Säulenhalle stehen viele Menschen vor einem großen Bild.
Kunst und Ideologie in der jungen BRD Spätere Karriere inbegriffen

In der Nachkriegszeit waren auch Künstler erfolgreich, die schon die Nazis hofiert hatten. Das Deutsche Historische Museum geht dem nun nach.

Von Wolfgang Ruppert
Ausschnitt eines Bildes von Emil Nolde. Um 1943 malte der Expressionist ein Kriegsschiff und einen brennenden Dampfer in leuchtenden Farben.
Emil Nolde war ein Antisemit Ein modernistischer Nazi

Ein Nationalsozialist, dessen Kunst als „entartet“ galt: Eine Ausstellung in Berlin belegt die Wandlungen in der Deutung des Malers Emil Nolde.

Von Wolfgang Ruppert
Nordische Kunst zur NS-Zeit Hitler in stabiler Seitenlage

Kernige Halligbauern, norddeutsche Landschaften und Schäferhunde: Eine Ausstellung untersucht die Politik des Flensburger Museumsbergs rund um die NS-Zeit

Von Frank Keil
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
2
Debatte über Teilzeit-Arbeit Vom „Wohlstand“ bekomme ich nur Brotkrumen
3
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
4
Journalisten auf Grönland Deutscher Humor zündet nicht
5
Schützen belästigen Polizistin Zwei Bussis zuviel
6
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot