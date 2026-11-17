Die Polizei sucht mit internationalem Haftbefehl nach Kaan Hayrat. Der 49-Jährige war in der Nacht von Samstag, den 7. November, auf Sonntag, den 8. November, aus der forensischen Psychiatrie in Bremen ausgebrochen und gilt als gefährlich.

Hayrat hatte seit 2017 einen Rachefeldzug geführt, nachdem ihm das Sorgerecht für seine Tochter entzogen wurde. In einem von sieben Bränden, die Hayrat legte, zündete er den Pkw des Familienrichters an. Das Feuer griff auf das Haus des Richters über. Die Familie mit drei Kindern konnte sich nur knapp retten. Die Autos mehrerer beteiligter An­wäl­t*in­nen setzte er ebenfalls in Brand.

Einen ihm unbekannten Mann, der angeblich seine Tochter angesprochen hatte, verletzte er lebensgefährlich mit Messerstichen. Festgenommen wurde er letztendlich, weil er neben einer Autobahn ein Grab schaufelte. Die Behörden gingen davon aus, dass Hayrat einen Femizid an seiner Ex-Frau plante.

Hayrat wurde im Dezember 2019 unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Aufgrund seiner schwerwiegenden paranoiden Persönlichkeit ordnete das Landgericht Bremen zudem die Unterbringung im Maßregelvollzug – einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus für Straf­tä­te­r*in­nen – an, wo er bis zu seinem Ausbruch vergangene Woche lebte.

„Irreguläre Abgänge“ sind gar nicht so ungewöhnlich

Sogenannte „irregulären Abgänge“, also Ausbrüche, Entweichungen und Fluchten sind gar nicht so ungewöhnlich, nur erfährt die Öffentlichkeit selten davon. 2025 hat es in Bremen 13 irreguläre Abgänge gegeben, in Niedersachsen waren es 9.

Seit September wird bundesweit nach einem gefährlichen Mann gesucht, der während eines Freigangs aus einem Maßregelvollzug nahe Leipzig geflohen war. 2024 verschwand ein Mann 204 Tage lang aus einem Berliner Maßregelvollzug. Die meisten „irregulären Abgänge“ passieren während begleiteter Ausgänge oder Lockerungen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit entsteht dadurch selten, zwei Drittel der geflohenen Pa­ti­en­t*in­nen kehren eigenständig zurück.

Hayrats Ausbruch ist aus zwei Gründen etwas ungewöhnlich: erstens, weil er als gefährlich gilt, und zweitens, weil er einer der am besten gesicherten Patienten des Maßregelvollzugs war. Er hatte keinen Freigang und keine Lockerungen. Hayrat schaffte es also, aus dem hochgesicherten Gebäude auszubrechen, was auf einen „ernstzunehmenden sicherheitspolitischen Fehler“ hinweist, wie der Linken-Fraktionsvorsitzende Nelson Janßen vermutet.

Zur Vermeidung von Nachahmereffekten macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben dazu, wie Hayrat ausbrechen konnte. Möglich ist, dass die baulichen Voraussetzungen auf seiner Seite waren – die Schließanlage galt bereits 2025 als „extrem störungsanfällig“, das gesamte Gebäude als sanierungsbedürftig. Auch wenn die Behörde betont, dass es zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine personellen Engpässe gab, so begünstigen die Zustände im Maßregelvollzug zumindest statistisch gesehen einen Ausbruch.

Der Maßregelvollzug ist Länderaufgabe. In der Bremer forensischen Station sind mehr Menschen untergebracht, als gesetzlich zulässig ist, nämlich 155 Pa­ti­en­t*in­nen bei nur 150 vorgesehenen Plätzen. Überbelegungen gibt es bundesweit: Aktuell sind es in Niedersachsen beispielsweise 1.391 Pa­ti­en­t*in­nen bei 1.293 Plätzen, in Hamburg 460 bei 375 Plätzen.

 Eine Überbelegung bedeutet eine erhöhte Arbeitsbelastung und aggressivere Pa­ti­en­t*in­nen

Grund für die Überbelegungen ist der deutliche Zuwachs an Pa­ti­en­t*in­nen, insbesondere an Pa­ti­en­t*in­nen mit Schizophrenie. 2023 wurden 50 Prozent mehr Menschen dem Maßregelvollzug zugewiesen als 2017. Zudem ist die durchschnittliche Unterbringungsdauer gestiegen.

Eine Überbelegung bedeutet eine erhöhte Arbeitsbelastung und aggressivere Patient*innen. Verschärft wird das durch den Fachkräftemangel. Wie andere Bundesländer auch, kommt Bremen nicht hinterher, neue Plätze zu schaffen. Das ist ein Problem: Denn wenn das Gericht einen Maßregelvollzug anordnet, kann die Klinik den Patienten nicht ablehnen – auch dann nicht, wenn sie bereits überbelegt ist.

Die Konsequenz ist, dass Pa­ti­en­t*in­nen immer häufiger in Mehrbettzimmern, Therapie-, Gemeinschaftsräumen oder sogar Containern untergebracht werden. 2024 machte ein Berliner Chefarzt Schlagzeilen, der wegen der katastrophalen Zustände im Maßregelvollzug aus Gewissensgründen kündigte.

In Bremen wurden Betten in Kriseninterventionszimmern aufgestellt, was zur Folge hat, dass Patient*innen, die selbst- oder fremdgefährdend sind, nicht mehr adäquat untergebracht werden können. In den letzten Jahren war es dadurch mehrfach zu Verletzungen des Personals gekommen.

Versorgung entspricht nicht den Ansprüchen

Die Überbelegung führt in Bremen außerdem dazu, dass „die störungsbildorientierte therapeutische Arbeit nicht immer so umgesetzt werden kann, wie es dem Anspruch der Klinik entspricht“, sagte eine Sprecherin der Klinik der taz.

2025 kritisierte eine Expert*innenkommission, die die forensische Station in Bremen unangekündigt besucht hatte, die erheblichen Probleme beim Gebäude und bei der Personalausstattung, die Überbelegung sowie die daraus resultierende Zweckentfremdung von Behandlungsräumen. Laut dem CDU-Abgeordnetem Rainer Bensch, der Teil dieser Ex­per­t*in­nen­kom­mis­si­on ist, kann der gesetzliche Auftrag der Therapie in Bremen momentan nicht erfüllt werden.

Ein Um- oder Neubau der Klinik ist bereits seit einigen Jahren geplant und sollte bis 2031 fertiggestellt werden. Aufgrund der zunehmenden „akut erforderlichen Maßnahmen“ sei dies jedoch „ein zu langer Zeitraum, um erst dann zu handeln“, so heißt es in einem Beschluss des Bremer Senats vom Anfang des Jahres. Im Februar wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen, um neue Plätze zu schaffen, die Schließanlage zu erneuern und den Um- oder Neubau der Klinik voranzutreiben.