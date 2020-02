Aufräumarbeiten in Thüringen

Zwei Wege führen zu Neuwahlen

Wie geht es weiter nach dem gelb-schwarz-braunen Ministerpräsidentenwahldesaster im Erfurter Landtag? Wie lange bleibt Kemmerich noch im Amt?

Am Mittwoch hat sich der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen seiner Partei, der CDU und der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Aber er hat keine neuen Mi­nis­te­r:in­nen ernannt. Sind die alten noch im Amt?

Nein, das sind sie nicht. Ihre Amtszeit endete mit dem Ausscheiden des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Das bedeutet, dass die Ministerien nun erst mal „kopflos“ sind. Aber gearbeitet wird da schon noch. Zumindest irgendwie. Bis auf Weiteres werden die Häuser von den Staatssekretär:innen geleitet.

Kemmerich hat angekündigt, dass seine Partei einen Antrag auf Selbstauflösung des Landtags stellen wird. Was bedeutet das?

Die Thüringer Landesverfassung kennt zwei Wege, um zu Neuwahlen zu kommen. Zum einen kann der Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder die Selbstauflösung beschließen. Diesen Weg will die FDP jetzt gehen. Aber dafür müssen mindestens 60 Abgeordnete dafürstimmen. Die FDP alleine verfügt aber nur über 5 Abgeordnete.

Hinzu kann man jedoch möglicherweise die Stimmen der Linkspartei (29), der SPD (8) und der Grünen (5) zählen, weil die drei Parteien schon am Mittwoch Neuwahlen gefordert hatten. Macht summa summarum 47 Sitze. Fehlen noch 13 Stimmen, die entweder aus den Reihen der CDU (21) oder der AfD (22) kommen müssten. Was die beiden Parteien machen wollen, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Und was wäre der zweite Weg, wenn der erste nicht klappen sollte?

Den kann nur Thomas ­Kemmerich höchstpersönlich beschreiten. Der frisch gewählte Ministerpräsident müsste die Vertrauensfrage stellen – und anschließend die Abstimmung verlieren. Wird dann nicht innerhalb von drei Wochen ein neuer Ministerpräsident gewählt, käme es zu Neuwahlen.

Wenn aber wieder 45 von 48 Abgeordneten der FDP, der CDU und der AfD für ihn stimmten, würde er dann nicht die Vertrauensabstimmung gewinnen und im Amt bleiben?

Das würde nicht der Fall sein. Aber selbst wenn, würde es nicht reichen. Denn in der Landesverfassung heißt es dazu: „Der Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtags findet.“ Das bedeutet: Kemmerich bräuchte diesmal eine absolute Mehrheit, sprich 46 Stimmen. Eine einfache Mehrheit, wie bei seiner MP-Wahl, wäre nicht genug.

Könnte Kemmerich nicht einfach abgewählt werden?

Möglich wäre nur ein kons­truktives Misstrauensvotum. Das heißt, der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Misstrauen dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt, zum Beispiel seinen Vorgänger Bodo Ramelow.

Nach dem gelb-schwarz-braunen Desaster könnte das für Rot-Rot-Grün durchaus eine Option sein. Ramelow fehlten letztes Mal schließlich nur zwei Stimmen. Und Linkspartei, SPD und Grüne wollen Kemmerich so schnell wie möglich wieder aus der Staatskanzlei vertreiben. Und das wäre der schnellste Weg. Wenn genug Stimmen dafür zusammenkommen.

Wann könnte eine vorzeitige Neuwahl frühestmöglich stattfinden?

Über den Antrag auf Selbst­auf­lösung des Landtags darf frühestens am 11. und muss spätestens am 30. Tag nach Antragstellung abgestimmt werden. Über die Vertrauensfrage darf frühestens 3 Tage und muss spätestens 10 Tage, nachdem Kemmerich sie gestellt hat, abgestimmt werden. Für beide Varianten gilt: Anschließend muss die Neuwahl des Landtags innerhalb von 70 Tagen stattfinden.

Wer regiert bis dahin in Thüringen?

Wenn er nicht zuvor über ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt wird, wäre das in beiden Fällen Thomas Kemmerich. Nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung wäre er jedoch nur noch geschäftsführend im Amt. Das gilt auch für den Fall, dass er von sich aus zurücktritt.

Was bedeutet das?

Als geschäftsführender Ministerpräsident wären Kemmerichs Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Er könnte beispielsweise keine neuen Mi­nis­te­r:innen ernennen. Wenn er noch welche haben will, sollte er das also schnell vorher machen.

Was passiert, wenn Kemmerich zurücktritt?

Dann hätte der Landtag erneut die Aufgabe, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen – nach denselben Regeln, die auch am Mittwoch galten. In den ersten beiden Wahlgängen bedarf es einer absoluten Mehrheit, vom dritten Wahlgang an ist gewählt, „wer die meisten Stimmen erhält“. Neues Spiel, neues Glück.