Berlin taz | Mehr als 2 Millionen Stunden arbeiten Berlins Leh­re­r*in­nen jedes Jahr, ohne dafür bezahlt zu werden. Das ergibt sich aus einer repräsentativen Studie zu der tatsächlichen Arbeitszeit von Lehrkräften, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach kommt eine Leh­re­r*in jährlich im Schnitt auf rund 100 Stunden mehr Arbeit, als es für Berliner Be­am­t*in­nen und Angestellte vorgesehen ist. Damit liegen sie ein Vielfaches über dem Durchschnitt: Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von der Bundesagentur für Arbeit haben Erwerbstätige pro Kopf im Jahr 2024 bundesweit rund 15 Stunden unbezahlte Mehrarbeit geleistet.

Knapp ein Drittel der Leh­re­r*in­nen überschreitet laut der von der Kooperationsstelle Hochschule und Gewerkschaften der Uni Göttingen durchgeführten Studie regelmäßig die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden. Insgesamt leisten laut Studie rund zwei Drittel der Leh­re­r*in­nen Mehrarbeit.

Besonders belastet sind demnach Schulleitungen, Gym­na­si­al­leh­re­r*in­nen und auch Lehrer*innen, die nur Teilzeit arbeiten. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das Land Berlin rund 1.300 weitere Leh­re­r*in­nen in Vollzeit einstellen müsste, um diese Mehrarbeit aufzufangen – zusätzlich zu den aktuell eh schon knapp 1.000 unbesetzten Stellen.

Für die Studie hatten rund 1.200 Leh­re­r*in­nen ein Jahr lang ihre Arbeitszeit minutengenau erfasst. Die Uni hatte ihnen dafür eine App zur Verfügung gestellt, in die sie Arbeitsanfang, -ende und die Art ihrer Tätigkeit eintragen sollten. Beteiligt waren Le­hre­r*in­nen von allen Schulformen, wobei die Daten der Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen in der Auswertung nicht eingeflossen sind.

Die GEW fordert die Senatsverwaltung für Bildung auf, angesichts dieser Ergebnisse zu handeln. Die Gewerkschaft will auch rechtliche Schritte prüfen lassen und regt eine Pilotstudie für eine generelle Arbeitszeiterfassung an Berliner Schulen an.

„Der Senat muss die tatsächliche Arbeitszeit vollständig erfassen und gemeinsam mit den Personalräten an den Schulen verbindliche Regelungen zum Abbau der Mehrarbeit schaffen“, forderte Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin, bei der Vorstellung der Studie. „Die chronische Überlastung muss gestoppt werden – für die Gesundheit der Lehrkräfte, für die Bildung und um den Beruf wieder attraktiv zu machen“, sagte sie.