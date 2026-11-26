taz: Herr Mark, als Sie angefangen haben, in der Notübernachtung zu arbeiten, was waren da Ihre Beweggründe?

Jürgen Mark: Ich komme aus Niedersachsen und bin in einer Zeit groß geworden, in der ich mich entscheiden musste, ob ich zur Bundeswehr gehe oder Zivildienst leiste. Ich habe mich für den Zivildienst entschieden und ihn in einer sogenannten Arbeiterkolonie geleistet, einer Einrichtung, in der wohnungslose Menschen unterkommen konnten und dort arbeiten mussten. Dort kam ich zum ersten Mal in engen Kontakt mit Wohnungslosen, und mich haben diese Menschen und ihre Biografien fasziniert. Als ich nach Berlin kam und Sozialarbeit studierte, habe ich meinen Fokus immer auf Randgruppen gelegt. Daraufhin habe ich mich hier beworben und angefangen zu arbeiten. Das war im November 1986.

taz: Was ist Ihre Tätigkeit als Sozialarbeiter in der Notübernachtung?

Im Interview: Jürgen Mark geboren im August 1961, stammt aus Niedersachsen, hat Zivildienst in einer „Arbeiterkolonie“ gemacht und später in Berlin Sozialarbeit studiert. Seit November 1986 arbeitete er in der Franklinstraße in Moabit. Die dort von der Caritas betriebene Notunterkunft bietet obdachlos gewordenen Menschen unbürokratisch Hilfe an. Es gibt dort ganzjährig 73 Schlafplätze in Drei- und Vierbettzimmern sowie Abendbrot und Frühstück, Sozialarbeiter wie Mark bieten Beratung und Hilfe an. (taz)

Mark: Meine Aufgabe ist es, Menschen von der Straße, die nicht wissen, wo sie sonst übernachten können, unbürokratisch und niederschwellig aufzunehmen. Für die Zeit nach ihrem Aufenthalt bei uns suche ich für die betroffene Person einen langfristigen Schlafplatz, zum Beispiel eine soziale Wohngruppe oder auch eine eigene Wohnung. Ich muss sie aber auch darüber aufklären, welche Möglichkeiten die Stadt wirklich bietet, dass es kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. Das war schon so, als ich hier angefangen habe. Nur Anfang der 90er, kurz nach der Wende, gab es wirklich Entspannung, da hatte Berlin plötzlich eine Weite, die wir vorher nicht kannten. Heute haben wir im Grunde genommen wieder die Verhältnisse wie vor 40 Jahren.

 Die ganze Randgruppenarbeit hat grundsätzlich mein Leben verändert, weil ich die Welt seitdem nicht mehr rosig sehe

taz: Was hat Sie in der Zeit hier besonders geprägt?

Mark: Die ganze Randgruppenarbeit hat grundsätzlich mein Leben verändert, weil ich die Welt seitdem nicht mehr rosig sehe. Dass es viel Leid in dieser Welt gibt, auch in meinem unmittelbaren Umfeld, ist für mich sehr präsent. Ich habe auch viel Krankheit hier erlebt, Folgeerkrankungen von Sucht oder die Sucht selber. Es gab etliche Todesfälle bei uns im Haus. Aber das war nichts, was mich abgeschreckt hat, sondern wo ich gesagt habe: „Ein Grund mehr, die Ärmel hochzukrempeln, damit es den nächsten Gästen, die hier ankommen, besser geht.“

taz: War der Job eine Belastung für Ihre mentale Gesundheit?

Serie „Wert der Arbeit“ Schon Karl Marx wusste: Ohne Arbeit ist der Kapitalismus nix. Wenig überraschend also, dass in Zeiten multipler Krisen der Appell „mehr zu arbeiten“, wieder allgegenwärtig ist. Ob „hart arbeitende Mitte“, gutverdienende „Leistungsträger“ oder „systemrelevante“ Niedriglöhner – als mustergültiges Mitglied der Gesellschaft gilt, wer möglichst viel arbeitet. Doch für wen arbeiten wir, und wofür? Was ist eine (anerkennenswerte) Leistung, wer oder wo ist die Mitte? Was ist Arbeit, was ihr Wert? Warum tut jemand, was er/sie tut – und was gibt’s als Gegenwert? Eine Serie der taz Berlin über und mit Ber­li­ne­r*in­nen aus allen Ecken der Stadt. Alle Teile der Serie sind online hier abrufbar.

Mark: Das kann ich so nicht sagen. Manchmal war ich mit meinen Kräften am Ende, weil ich nicht 40 Stunden arbeite, sondern in der Regel deutlich mehr. Aber ich kann das ganz gut ausgleichen in meiner Freizeit, zum Beispiel durch Reisen – auf denen ich dann andere Kulturen und andere Lebensverhältnisse kennengelernt habe.

taz: Gab es besonders harte Zeiten in all diesen Jahren?

Mark: Der Jugoslawienkrieg in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Den haben wir hier im Haus im Prinzip hautnah miterlebt, was sehr belastend war. Damals hatten wir Hunderte, wahrscheinlich Tausende Kriegsflüchtlinge von allen Ethnien aus dem ehemaligen Jugoslawien, viele mit Kriegstrauma. Die standen sich dann hier im Haus häufig gegenüber oder saßen beim Essen am selben Tisch und mussten feststellen: „Du bist ja mein Kriegsgegner, eigentlich müsste ich dich töten.“ Dasselbe ist 2015 noch mal passiert, als viele Menschen aus Syrien geflohen sind.

taz: Wie war es da?

Mark: Es war ein fürchterliches Jahr. Wir haben auch kaum Sozialarbeit gemacht, sondern einfach nur das Elend verwaltet. Es waren einfach zu viele Menschen, wir konnten gar nicht alle aufnehmen. Ich weiß, dass wir in diesem Jahr fast 700 Übernachtungen von Minderjährigen hatten, Kindern und Jugendlichen, die aus dem Krieg kamen. Obwohl in unserem Konzept steht, dass wir keine Minderjährigen aufnehmen.

 Wenn wir keine Wohnungen in dieser Stadt kriegen, ist unsere Arbeit ein Stück absurd. Wir brauchen diese kleinen, bezahlbaren Apartments.

taz: Was müsste Berlin für die Notübernachtungen tun?

Mark: Seit ich hier arbeite, brauchen wir für die Menschen nach ihrem Aufenthalt Wohnraum, den sie sich leisten können. Wenn wir keine Wohnungen in dieser Stadt kriegen, ist unsere Arbeit ein Stück absurd. Wir brauchen diese kleinen, bezahlbaren Apartments.

taz: Wie kann man als Privatperson obdachlosen und wohnungslosen Menschen helfen?

Mark: Wer bereit ist und es sich leisten kann, einen Wohnungslosen zu unterstützen, soll das bitte tun. Auch obdachlose Menschen haben ganz normale Bedürfnisse, wie sie bei jedem Menschen vorhanden sind. Es fängt schon damit an, dass sie 50 Cent brauchen, um eine öffentliche Toilette aufzusuchen, oder dass sie Geld brauchen, um ihren Hunger zu stillen.

taz: Welche Schlüsse ziehen Sie aus 40 Jahren Arbeit in der Notübernachtung?

Mark: Erst einmal: Jeder muss wissen, dass es jeden treffen kann. Ich hatte hier im Haus Manager, ich hatte einen Richter. Leute, die studiert und akademisch gearbeitet haben. Natürlich gab es auch viele ohne einen Schulabschluss, die immer schon zur ärmeren Bevölkerung gezählt haben. Aber treffen kann es tatsächlich jeden. Was auch ganz wichtig ist: nicht die Schuldfrage zu stellen. Wer hat verursacht, dass jemand auf der Straße ist? So eine Frage blockiert. Und: Ich sage allen, die hier ankommen, dass es für jeden eine Lösung gibt. Das Problem ist nicht statisch und bleibt nicht für immer, aber manchmal braucht es viel Zeit.