Wer Bianca kannte, merkte schnell: Diese Frau ist nahezu körperlich mit der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) verbunden, die sie 2001 gegründet hatte. Die enormen Ansprüche, die sie an sich selbst und an das Team stellte, haben die Arbeit mit ihr nicht immer leicht gemacht.

Aber die zähen Verhandlungen um aus Projektsicht ungünstige Urlaubsanträge und die persönliche Kränkung, als die sie meine Entscheidung empfand, nach sechs Jahren das Projekt zu verlassen, waren nur eine Seite dieser Identifikation. Die andere war die völlig zweifelsfreie Gewissheit, dass sie sich immer und gegen alle vor mich und sämtliche Kol­le­g*in­nen stellen würde, wenn es die Situation erforderte.

Als die damalige Ministerin Kristina Schröder 2011 von geförderten Projekten verlangte, dass sie eine sogenannte Extremismusklausel unterschreiben sollten, durch die vor allem antifaschistische Initiativen in Misskredit gebracht werden sollten, weigerte sich Bianca standhaft, dies zu tun.

Nicht aus politischer Gegnerschaft zum Kurs der Bundesregierung, sondern aus Loyalität zu denjenigen, die in der ersten Reihe und unter großer Gefahr das machen, was die politisch Verantwortlichen fordern, wenn es nichts kostet: Haltung zeigen.

Mehr als einmal stand die Finanzierung der MBR auf wackligen Beinen. Bianca tat alles dafür, diese Beine zu stabilisieren.

Großes Ansehen im demokratischen Spektrum

Ich halte den Ansatz der Mobilen Beratung, den Bianca maßgeblich mitentwickelt hat, für ein einzigartiges und überaus erfolgreiches Konzept im Kampf gegen die extreme Rechte. Weil er in konkreten Erfahrungen wurzelt und weil er mit Haltung verbunden ist.

 Wir können den Weg, den wir mit ihr beschritten haben, weitergehen, an ihrer statt und in ihrem Eingedenken

Er geht davon aus, dass die Beratungssuchenden Ex­per­t*in­nen ihrer Sache sind. Niemand kennt das Feld, die besonderen Bedingungen und Herausforderungen so gut wie die Menschen, die sich täglich mit Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Rassismus konfrontiert sehen. Diesen Menschen beratend zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen, nicht nur ein Bewusstsein ihrer Expertise zu entwickeln, sondern auch, aus ihren Erfahrungen passgenaue Lösungen, Handlungssicherheit und Wirkmächtigkeit entstehen zu lassen, zählt zu meinen prägendsten Erfolgserlebnissen.

Die aus dieser Praxis entstehende dynamische Expertise der Berater*innen, das Erfahrungswissen der MBR, zeichnet auch deren zahlreiche Handreichungen und Beiträge aus und ist der Hauptgrund dafür, dass sie in sämtlichen demokratischen politischen Spektren großes Ansehen genießen.

Die konkrete, erfahrungsbasierte Dimension der Beratungsarbeit bedeutet auch: Know your enemy. Wer über Rechtsextremismus spricht, sollte diesen kennen, wissen, wo sich Neonazis treffen, was ihre Codes bedeuten, wer die Aufmärsche organisiert. Das geht nicht ohne den Austausch mit antifaschistischen Gruppen und nicht ohne Risiko.

Hinnehmen war nicht ihre Art

Bianca war entschlossen zuversichtlich und zwar, weil sie es so wollte. Hinnehmen, dass etwas nicht auch anders sein könnte, war nicht ihre Art. Und sie war in der Verfolgung dieser Zuversicht beharrlich. Rückschläge schreckten sie nicht, Bedrohungen, egal ob von rechts oder von oben, nahm sie ernst, und zwar als Herausforderung und als Motivation, weiterzumachen.

Am 17. Juni ist Bianca Klose gestorben. Die Lücke, die sie hinterlässt, wird nicht gefüllt werden können. Sie zu durchmessen wird zu den schmerzvollen Erfahrungen gehören, die wir Freund*innen, Kol­le­g*in­nen und Weg­be­glei­te­r*in­nen von nun an machen. Aber wir können den Weg, den wir mit ihr beschritten haben, weitergehen, an ihrer statt und in ihrem Eingedenken, selbst wenn es diesen Weg noch nicht gibt.

Der Schmerz ist auch darin schonungslos ehrlich, dass er in direktem Verhältnis zur Liebe steht, die uns mit ihr verbindet. Was habe ich für ein Glück, dass ich eine solche Freundin, Lehrerin und Beraterin an meiner Seite wissen konnte.

In meiner Zeit bei der MBR hing ein Satz von Hugo von Hofmannsthal an meinem Bildschirm, der nicht nur die Beratungsnehmenden und das von Bianca sorgfältig und mit glücklicher Hand kuratierte Team treffend beschreibt, sondern auch Bianca selbst.

„Wie wundervoll sind diese Wesen,Die, was nicht deutbar, dennoch deuten,Was nie geschrieben wurde, lesen,Verworrenes beherrschend bindenUnd Wege noch im Ewig-Dunkeln finden.“

Sebastian Wehrhahn arbeitete von 2010 bis 2015 als Berater für die MBR.