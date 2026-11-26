Die Synagoge in Köln ist im Frühjahr wohl nur durch Glück einem Sprengstoffanschlag entgangen. Die Polizei nahm am Donnerstagmorgen zwei Verdächtige fest, die hinter den Terrorplänen stecken sollen, auch gegen eine weitere Person wird ermittelt. Alle drei sollen laut Generalbundesanwaltschaft zu der Organisation Hayi gehören, die eng mit iranischen Geheimdiensten verbunden ist. Rund 250 Po­li­zis­t*in­nen durchsuchten außerdem Gebäude in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um Mostafa al-R. und Ameer J., beide haben eine irakische Staatsbürgerschaft. Al-R. soll mit Mohammad al-Saadi bekannt sein, gegen den aktuell in den USA vor Gericht verhandelt wird und der als wichtiger Kopf der Organisation Hayi gilt. Die beiden sollen 2025 in Europa eine weitere Gruppierung gegründet haben, um Anschläge zu begehen. Ameer J. soll Teil dieser Gruppe gewesen sein.

Konkret geplant hatte die Gruppe offenbar Sprengstoffanschläge auf die Kölner Synagoge sowie ein weiteres jüdisches Gotteshaus in Europa. Welches genau, teilten die Behörden am Donnerstag nicht mit. Für diesen Zweck sollen al-R. und J. Geld besorgt und weitere Personen rekrutiert haben. Laut Behörden begaben sich bisher unbekannte Personen aus dem Umfeld der Gruppe in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 auch zur Kölner Synagoge. Dabei sollen sie auch tatsächlich Sprengsätze bei sich getragen haben, allerdings brachen sie die Aktion in beiden Fällen aus ungeklärten Gründen ab.

Mitglieder der Kölner Gemeinde äußerten am Donnerstag Entsetzen und Wut über die Anschlagspläne. Die 32-jährige Rachel sagte der taz: „Ich bin müde davon, dass Antisemitismus immer weiter zunimmt und Menschen ihn anheizen, während sie uns dafür gaslighten, dass wir antisemitische Erfahrungen machen und benennen.“ Sie sei „abgekämpft und traurig darüber, gefühlt ständig gegen Windmühlen zu kämpfen“.

Susanne, 30 Jahre alt, sagt: „Für mich ist es schon lange nicht mehr selbstverständlich, dass ich als gebürtige Kölnerin und Jüdin eine sichere Zukunft in Deutschland habe“ – insbesondere seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den anschließenden antisemitischen Vorfällen auch in Deutschland. Das Schweigen der Gesellschaft im Angesicht des Antisemitismus sei ihr „unbegreiflich“. Sie habe „immer einen Plan B im Hinterkopf, vermutlich Israel“. Zurückbleiben würden „die Scherben unseres einst bunten, sicheren und unbeschwerten Lebens in Köln“.

Hayi steht für „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamija“, auf Deutsch: „Islamische Bewegung der Gefährten der Rechtgeleiteten“. Die Organisation hat bisher die Verantwortung für 14 Anschläge in Großbritannien, den Benelux-Staaten und auch Deutschland übernommen. Dazu gehört etwa ein Vorfall Mitte April, als Unbekannte in München einen Molotowcocktail auf ein israelisches Restaurant warfen. Und etwa einen Monat vorher hatte ein Brandanschlag in London für großes Aufsehen gesorgt, bei dem mehrere Rettungswagen einer jüdischen Hilfsorganisation zerstört wurden. Verletzt wurde bei den Attacken bislang niemand.

Eigenständige Organisation?

Inwieweit es sich bei Hayi tatsächlich um eine eigenständige Terrorgruppe handelt, ist unter Ex­per­t*in­nen umstritten. Einiges deutet darauf hin, dass es sich weniger um einen unabhängigen Akteur als vielmehr um einen direkten Arm iranischer Geheimdienste handelt.

Die Organisation war erstmals im März dieses Jahres in Erscheinung getreten, im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Krieg der USA und Israels gegen Iran. Dessen Führung in Teheran hatte kurz zuvor erklärt „neue Fronten“ gegen seine Feinde eröffnen zu wollen. Auch dass Hayi bei den Anschlägen bisher stets auf extern angeworbene Täter setzte – so wie nun offenbar auch in Köln –, passt zum Vorgehen, das von iranischen Geheimdiensten bekannt ist. So heuerten im Jahr 2022 iranische Stellen Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels an, um Molotowcocktails auf die Synagoge in Bochum zu werfen. Der Angriff verfehlte allerdings sein Ziel und traf eine nahegelegene Schule.

Dem in den USA vor Gericht stehenden Mohammad al-Saadi werfen die US-Behörden vor, neben Hayi auch der proiranischen Miliz Kata’ib Hisbollah im Irak anzugehören und Mitglied der iranischen Revolutionsgarden zu sein. Bei diesen handelt es sich um eine zentrale Säule des islamistischen Regimes in Teheran.

Der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project (CEP) mit Sitz in Berlin und New York sagte zu Hayi schon vor einigen Monaten: „Es geht hier weniger um eine Terrorgruppe als vielmehr um ein Narrativ des Regimes in Teheran.“ Dessen Führung wolle den Eindruck erwecken, es entstünde im Westen eine Art Widerstandsbewegung gegen die Unterstützung des Irankriegs.