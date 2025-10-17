piwik no script img

Anschlag auf italienischen JournalistenLange Liste der Verdächtigen

Sigfrido Ranucci ist mit seinem TV-Magazin „Report“ ein Star des investigativen Journalismus in Italien. Nun wurde sein Auto in die Luft gesprengt.

Polizei und Splitterteile im Vordergund
Autoteile nach dem Sprengstoffanschlag vor dem Haus des Journalisten Sigfrido Ranucci nahe Rom Foto: dpa
Michael Braun

Von

Michael Braun

Sigfrido Ranucci war erst seit einer halben Stunde zu Hause in Campo Ascolano, einem kleinen Ort direkt am Meer vor den Toren Roms, am Donnerstagabend um 22 Uhr, als eine Explosion direkt vor der Tür seines Hauses sein Auto komplett zerstörte und den Wagen seiner Tochter schwer beschädigte, das Gartentor ebenso wie Blumenkübel in Mitleidenschaft zog.

„Diese Explosion hätte jemanden umbringen können“, erklärte der prominente Investigativjournalist und verwies darauf, dass seine Tochter nur wenige Minuten vor dem Anschlag an dem Wagen vorbei ins Haus gegangen sei.

Der 64-jährige Ranucci selbst weiß genau, dass er viele Feinde hat. Er ist seit acht Jahren Chef und Moderator der TV-Sendung „Report“, die regelmäßig heiße Eisen anfasst, die sich mit Mafia und Politik, mit Großkonzernen wie der Erdölfirma ENI befasst – und die deshalb immer wieder angefeindet wird, aus der Politik genauso wie aus der Wirtschaft.

Lang ist die Liste der Po­li­ti­ke­r*in­nen vor allem aus den Rechtsparteien, die in den letzten Jahren immer wieder Anzeigen gegen den Journalisten gestellt haben, vornehmlich wegen Verleumdung, zuletzt im letzten August, als Giovanbattista Fazzolari – Staatssekretär im Amt der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni – Anzeige stellte, weil „Report“ die Rolle der Regierung in den Übernahmeschlachten zwischen diversen italienischen Banken beleuchtet hatte.

Druck aus der Politik

Ranucci selbst zählte insgesamt 176 Klagen, „aber ich habe ein sauberes Vorstrafenregister“. In der Tat kam es bisher zu keiner einzigen Verurteilung.

Ungebrochen blieb in den letzten Jahren jedoch der Druck aus der Politik auf „Report“ und seinen Chef. So wurde Ranucci im Jahr 2022 vor den parlamentarischen Kontrollausschuss der staatlichen RAI geladen und dort mit dem absurden Vorwurf konfrontiert, er habe in seiner Redaktion tausende Dossiers über ihm unliebsame Personen angelegt.

Und so ging die Spitze der von den Rechtsparteien kontrollierten RAI mit kleinen und größeren Schikanen gegen Ranucci vor, leitete zum Beispiel vor einigen Monaten ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein, weil er „unautorisiert“ anderen Medien Interviews gegeben habe.

Und so kürzte die RAI die neue, am 26. Oktober beginnende Report-Staffel von 28 auf 24 Folgen, obwohl die Sendung einer der zuverlässigsten Quotenbringer des Staatssenders ist. Erst vor wenigen Tagen hatte Ranucci die Themenschwerpunkte der kommenden Sendungen bekanntgegeben, von den staatlichen (und oft undurchsichtigen) Finanzierungen im Kulturbetrieb über Windkraftanlagen (in die auch die Mafia gerne investiert) zu Italiens Banken und den Missständen im Gesundheitswesen.

Die Berlusconis wieder

Anfeindungen erlebt der Journalist aber auch von außen. Als „Report“ sich im letzten Januar mit der Rolle des engen Berlusconi-Mitarbeiters Marcello Dell’Utri bei einer Mafia-Anschlagsserie des Jahres 1993 befasste, forderte Silvio Berlusconis Tochter Marina die RAI unverblümt auf, die Sendung abzusetzen.

Noch gröber wurde die Tageszeitung Il Foglio, früher einmal in Berlusconi-Besitz. Ranucci habe „Tonnen von Scheiße in den Ventilator geworfen“, schrieb das Blatt, erinnerte dann daran, dass Ranucci ja im Jahr 2005 auch aus dem Tsunami-Gebiet in Ostasien berichtet hatte – und brachte sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass der Journalist nicht selbst zu den Tausenden Opfern gehörte.

Ranucci steht schon seit 2014 unter Polizeischutz, weil es Mafia-Drohungen gegen ihn gab, und im Sommer 2024 fand er zwei Patronenhülsen vom Kaliber P38 vor der Haustür, wie er jetzt nach dem Bombenanschlag bekanntgab.

Er selbst sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der systematischen Delegitimierung, der er ausgesetzt sei, und dem jetzt erfolgten Anschlag. Nach dem Attentat aber stellen sich alle auf seine Seite, die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni („volle Solidarität“) genauso wie die Senderspitze der RAI.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Pressefreiheit #Italien #Investigativer Journalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann mit Brille und Anzug: Pier Silvio Berlusconi
Italienischer Medienriese Berlusconi junior

Die Mediengruppe der Familie Berlusconi will ihren Anteil bei ProSiebenSat.1 aufstocken. Das würde die Medienmachtstruktur in Deutschland verändern.

Von Francesca Polistina
Portrait im Fernsehstudio
Italienisches Politmagazin „Report“ Gemütlich investigativ

Das Politmagazin „Report“ gehört zu den unbequemen Sendungen im italienischen TV. Politiker scheuen auch vor Verleumdung nicht zurück.

Von Michael Braun
Der Schauplatz der Mafia-Morde, das ehemalige Restaurant "Da Bruno" heute.
10 Jahre Mafia-Morde von Duisburg Die graue Zone

Am Dienstag jähren sich die Morde von Duisburg. In ihrer Ursprungsregion Kalabrien ist die ’Ndrangheta eher noch mächtiger geworden.

Von Ambros Waibel
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Überwachung der Zivilgesellschaft Repression mit Methode
2
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
3
Volksentscheid in Hamburg Klimaneutralität schon ab 2040
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
6
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug