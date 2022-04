Angriff auf die Ukraine : Der Krieg hat nur Verlierer

Der Angriff Russlands gegen die Ukraine führt zu einem wirtschaftlichen Desaster. Das gilt auch für Nachbarstaaten, warnt die Weltbank.

BERLIN taz | Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bringt nicht nur unermessliches menschliches Leid, er verursacht auch ein enormes wirtschaftliches Desaster. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine wird nach Prognosen der Weltbank in diesem Jahr um 45,1 Prozent und damit fast um die Hälfte einbrechen. „Die Ukraine braucht sofort massive finanzielle Unterstützung, da sie darum kämpft, ihre Wirtschaft am Laufen zu halten“, forderte Anna Bjerde, Vizepräsidentin der Weltbank für die Region Europa und Zentralasien.

Die Weltbank ist eine Sonderorganisation der UN. In einem Bericht über die ökonomischen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs hat sie die volkswirtschaftlichen Folgen für 21 Staaten in der Region untersucht. Zwar hängt die weitere Entwicklung vom Fortgang des Krieges ab, aber die Prognosen geben einen Eindruck über den enormen Schaden, den Russland bereits angerichtet hat.

Dem Bericht zufolge werden neben der Ukraine und Russland die Volkswirtschaften von Weißrussland, der Kirgisischen Republik, von Moldawien und von Tadschikistan in diesem Jahr voraussichtlich in eine Rezession fallen. Die Wachstumsprognosen der übrigen Länder haben die Öko­no­m:in­nen der Weltbank nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt mancher Staaten wie Bulgarien wird kaum noch wachsen. Bei ihren Prognosen gehen die Öko­no­m:in­nen davon aus, dass der Krieg noch einige Monate anhält, aber nicht von einer Eskalation. Sollte es dazu kommen, werden die Folgen noch dramatischer.

Für die Wirtschaft der Ukrai­ne sind die russischen Angriffe verheerend. Weil große Teile der Infrastruktur zerstört wurden, ist in vielen Bereichen eine wirtschaftliche Aktivität nicht mehr möglich. Öffentliche und private Investitionen sind kollabiert, Millionen Menschen haben ihr Einkommen und ihre Existenzgrundlage verloren. Der Handel steht weitgehend still, Exporte über die Häfen im Schwarzen Meer sind nicht mehr möglich und die für das Land wichtige Landwirtschaft ist in großen Teile zum Erliegen gekommen. Aufgrund der enormen Schäden geht die Weltbank davon aus, dass die ukrainische Wirtschaft über Jahre unter den Kriegsfolgen leiden wird.

Folgen der Sanktionen

Auch Aggressor Russland machen die wirtschaftlichen Folgen seines Angriffs zu schaffen. Hier zeigen sich die Folgen der umfangreichen Sanktionen vieler Staaten gegen Russland. Das Bruttoinlandsprodukt wird nach jetzigem Stand – also ohne ein Energieembargo – voraussichtlich um 11,2 Prozent einbrechen. Exporte außerhalb des Energiesektors werden stark sinken, erwartet die Weltbank. Finanzielle Transaktionen wegen der Swift- und Devisenbeschränkungen sind kaum noch möglich. Die Öko­no­m:in­nen gehen von eine hohe Inflation aus sowie von einer Kreditklemme und einem erhöhten Risiko von Bankpleiten.

Der Krieg beeinträchtigt die Nahrungsmittelversorgung in der Region. In Zentralasien entfallen 40 Prozent der Weizenimporte auf die Ukraine und Russland. Etliche Länder sind direkt von einem Einbruch der russischen Wirtschaft betroffen. In einigen zentralasiatischen Volkswirtschaften machen Überweisungen von in Russland arbeitenden Angehörigen 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, etwa in der Kirgisischen Republik oder Tadschi­kis­tan. Die kirgisische Wirtschaft wird voraussichtlich um 5 Prozent schrumpfen, vor allem weil der private Konsum einbrechen wird. Hohe Lebensmittelpreise, weniger Beschäftigungsmöglichkeiten und nachlassender wirtschaftlicher Austausch werden zu einer Zunahme der Armut führen, prognostiziert die Weltbank. „Der Krieg in der Ukraine und die Pandemie haben einmal mehr gezeigt, dass Krisen weitreichende wirtschaftliche Schäden verursachen und Jahre des Pro-Kopf-Einkommens und der Entwicklungsgewinne zurückwerfen können“, sagte Asli Demirgüç-Kunt, Chefökonomin der Weltbank für Europa und Zentralasien.

Unterstützung der Aufnahmeländer

Neben Produktionseinbrüchen und den Folgen der Sanktionen stellen die aus der Ukraine fliehenden Menschen Nachbarländer vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen. Das wird nach Einschätzung der Weltbank zu den dauerhaftesten Folgen gehören. Die Unterstützung der Aufnahmeländer und der Geflohenen werde deshalb entscheidend sein für die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen.

Die Weltbank hat seit Beginn des russischen Angriffs 925 Millionen US-Dollar für die Ukraine mobilisiert. Das Geld trägt nach ihren Angaben dazu bei, Löhne für Pflegekräfte, Renten und Sozialprogramme für Bedürftige zu finanzieren. Diese Hilfe ist Teil eines Paket mit 3 Milliarden Euro, das die Weltbank für die Ukraine für die kommenden Monate vorbereitet. Außerdem prüft die Weltbank, wie Geflohene aus der Ukraine in Aufnahmeländern unterstützt werden können. Bei einer internationalen Geberkonferenz sind nach Angaben der EU außerdem 9,1 Milliarden Euro von Ländern, Unternehmen und Privatpersonen für Hilfen zusammengekommen. Außerdem hat die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Euro angekündigt