Minneapolis ap/dpa | Nach einem Schusswaffenangriff auf einen Kindergottesdienst in der Großstadt Minneapolis in den USA mit mindestens zwei Todesopfern forschen die Ermittler nach einem möglichen Tatmotiv. Der Angriff werde als „inländischer Terrorakt“ und „Hassverbrechen gegen Katholiken“ untersucht, erklärte der Chef der Bundespolizei (FBI), Kash Patel, am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X. „Wir haben derzeit noch kein Motiv“, sagte der Polizeichef der Stadt, Brian O'Hara und kündigte Wohnungsdurchsuchungen an.

Polizeichef O'Hara zufolge feuerte die tatverdächtige Person während einer Messe in einer katholischen Kirche mit einem Gewehr, einer Schrotflinte und einer Pistole durch die Kirchenfenster auf die Besucher des Gottesdiensts zum Beginn des Schuljahres. An der Messe zum Schulanfang hätten dutzende Schüler teilgenommen.

Die angreifende Person tötete nach Angaben O'Haras mindestens zwei Schüler im Alter von acht und zehn Jahren. 17 weitere Menschen wurden verletzt, darunter 14 Kinder. Zwei Erwachsene und neun Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren würden im Hennepin County Medical Center behandelt, sagten Ärzte vor Journalisten. Mindestens vier der Verletzten mussten demnach notoperiert werden.

Nach dem Angriff beging die tatverdächtige Person demnach auf einem nahegelegenen Parkplatz Suizid. Die Waffe wurde kurz zuvor legal erworben.

Ermittler untersuchten die „hinterlassenen Informationen“

Die Kirche, die von der tatverdächtigen Person angegriffen wurde, befindet sich in unmittelbarer Nähe einer katholischen Grund- und Mittelschule in Minneapolis, der bevölkerungsreichsten Stadt im US-Bundesstaat Minnesota.

Laut O'Hara handele es sich bei dem Täter um einen Mann im Alter von Anfang 20. Die Person habe keine umfangreichen Vorstrafen, vermutlich habe sie allein gehandelt. Die Ermittler untersuchten derzeit von der Person „hinterlassene Informationen“, um ein mögliches Motiv zu ermitteln, sagte O'Hara. Medienberichten zufolge habe die Person die Grund- und Mittelschule besucht.

FBI-Chef Patel erklärte, die schießende Person sei als R. Westman identifiziert worden. Die Person änderte 2020 ihren Namen und identifizierte sich fortan als Frau. Die Behörden machten jedoch keine abschließenden Angaben zur Geschlechtsidentität.

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, W. habe „behauptet, transgender zu sein“ und bezeichnete den Angriff als „unglaublich“. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, warnte davor, den Angriff als Anlass für Anfeindungen gegen Transgender-Personen zu nehmen.

Die Behörden hätten Kenntnis von Inhalten, die W. auf Youtube veröffentlicht habe. Die Aufnahmen seien entfernt worden und würden nun geprüft. In einem Video sind Waffen und Munition zu sehen, auf denen unter anderem Slogans wie „Töte Donald Trump“ und „Wo ist Gott?“ zu lesen sind. Ein zweites zeigt eine Skizze der Kirche mit zwei Fenstern, auf die W. dann mit einem langen Messer einsticht. Wann dieses Video hochgeladen wurde, blieb zunächst unklar.

US-Präsident ordnete Beflaggung des Weißen Hauses auf Halbmast an

Zum Tathergang sagte ein Zehnjähriger dem US-Sender CBS, er habe die Schüsse dank eines Freundes überlebt, der ihn mit seinem Körper geschützt habe. „Ich bin unter die Kirchenbank gerannt und habe meinen Kopf geschützt“, sagte er. „Mein Freund Victor hat mich gerettet, indem er sich auf mich gelegt hat, aber er wurde dabei getroffen.“

Polizeichef Brian O'Hara sagte, Dutzende Beamte seien nach dem Angriff ausgerückt. Viele von ihnen seien wie auch die Kinder und Mitarbeiter in der Kirche zutiefst traumatisiert von dem, was sie erlebt hätten.

In einer gemeinsamen Erklärung des Schulleiters und des Pfarrers hieß es, „heldenhafte Mitarbeiter“ hätten die Schüler nach Beginn der Schüsse „binnen Sekunden unter die Kirchenbänke gebracht“.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte im Onlinedienst X, er bete „für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde“.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei über das „tragische“ Ereignis informiert worden. Das FBI habe schnell reagiert und sei vor Ort, erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. „Das Weiße Haus wird diese schreckliche Situation weiterhin beobachten“, betonte Trump und rief dazu auf, für alle Betroffenen zu beten. Der US-Präsident ordnete außerdem die Beflaggung des Weißen Hauses auf Halbmast an.

Mehr als 600 Menschen nahmen an einer Mahnwache teil

In dieser Woche waren in den USA viele Schüler aus den Sommerferien in den Unterricht zurückgekehrt. In den vergangenen Jahren haben Angreifer immer wieder Schulen mit Schusswaffen attackiert und dabei zahlreiche Menschen getötet. In den USA sind mehr Schusswaffen im Umlauf, als es Einwohner gibt. Das Land verzeichnet die höchste Todesrate durch Schusswaffen unter allen Industrieländern.

Am Mittwochabend nahmen mehr als 600 Menschen an einer Mahnwache zum Gedenken an die Opfer in einer nahe gelegenen Schule teil, wie die Zeitung Minnesota Star Tribune berichtete.

Eine Teilnehmerin, Louise Fowler, kannte dem Zeitungsbericht zufolge die Mutter von W. „Die Familie hat sich sehr um dieses Kind bemüht, das viele Probleme hatte“, sagte sie über die tatverdächtige Person.

Transparenzhinweis der Redaktion:

In den Agenturmeldungen wird die mutmaßliche Täterperson durchgehend mit männlichen Pronomen und der männlichen Geschlechtsform bezeichnet. Gleichzeitig weisen die Agenturen darauf hin, dass die Person im Jahr 2020 ihren Vornamen in einen weiblichen Namen geändert hat. Da das abschließende Geschlecht der Person derzeit unklar ist, verzichtet unsere Redaktion in der Berichterstattung auf geschlechtsspezifische Pronomen und Bezeichnungen.