piwik no script img

Alternativer NobelpreisRechercheure im Dunklen

Die Organisation Justice for Myanmar deckt mit ihren Recherchen Profiteure und Geschäftspartner von Südostasiens brutaler Militärdiktatur auf.

Airbus jet, der zur Hälfe eine Rakete darstellt
Grafik von Justice for Myanmar aus der Kampagne gegen Airbus Foto: Justice for Myanmar via Right Livelihood Foundation
Sven Hansen

Von

Sven Hansen

Berlin taz | Es hat eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet eine Aktivistengruppe, die mit ihren Recherchen die Machenschaften von Myanmars Militärjunta, ihren Günstlingen und ihren ausländischen Geschäftspartnern aufdeckt, ihrerseits selbst verdeckt arbeiten muss. Doch die Junta unter General Min Aung Hlaing, die sich am 1. Februar 2021 in dem südostasiatischen Land an die Macht putschte, geht mit ihren Gegnern brutal um.

Laut der angesehenen lokalen Menschenrechtsorganisation AAPPB wurden seit dem Putsch bereits 7.310 Menschen von Juntakräften getötet (Stand 30.9.) und sitzen derzeit 22.464 mutmaßliche Juntagegner in myanmarischen Gefängnissen. Laut UN sind zudem rund drei Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht.

Mitverantwortlich dafür sind auch die Geschäftspartner der Junta im In- und Ausland, die diese zu ihren Verbrechen befähigen. Dass die Öffentlichkeit über deren dunkle Aktivitäten, Verflechtungen und tödlichen Geschäfte mehr erfährt, ist das Verdienst der jetzt mit dem Right Livelihood Award („Alternativer Nobelpreis“) ausgezeichneten Organisation Justice for Myanmar (JFM).

JFM ist die einzige der diesjährigen Preisträger*innen, die aus Gründen des Selbstschutzes am Tag der Bekanntgabe der Auszeichnung keine Pressekonferenz geben und eben nicht öffentlich auftreten kann. Schon die Frage, wo die Organisation sitzt, ist nicht wirklich klar. JFM schreibt auf seiner Webseite: „Wir sind eine verdeckt arbeitende Gruppe, die durch Recherchen, Datenvisualisierung und Berichte jene Firmen und Kriminellen bloßstellt, die von Brutalität, Kriegsverbrechen und dem Leid in großem Stil profitieren.“

„Mutig“, „wegweisend“, „innovativ“

Das Vergabekomitee des Preises lobt „den Mut und die wegweisenden investigativen Methoden, mit denen die Unterstützung von Myanmars korruptem Militär geschwächt wird.“

JFM geht mit seinen Recherchen nicht nur Firmen an, die trotz Sanktionen westlicher Länder und Japans weiter Geschäfte mit der Junta machen, sondern befähigt damit auch die Öffentlichkeit etwa in Europa, damit diese selbst aktiv werden und wo überhaupt möglich sich in ihrem Konsumverhalten solidarischer zu Myanmars demokratischem Widerstand verhalten können.

Zugleich liefert JFM Aktivisten, Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften wichtige Informationen für Kampagnen. Denn Firmen reagieren erst unter großem Druck. So gelang es JFM etwa im Rahmen einer Kampagne mit anderen Organisationen den deutsch-französischen Flugzeugkonzern Airbus zum Verkauf seiner Anteile am chinesischen Flugzeug- und Rüstungskonzern Aviation Industry Corporation of China (AVIC) zu bewegen, der Myanmars Luftwaffe ausrüstet. Die greift immer wieder Schulen und Klöster an und war lange das wichtigste Instrument der Junta, um sich an der Macht zu halten.

Die im Berliner Exil lebende myanmarische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin Ma Thida, Gründerin der Schriftstellervereinigung PEN in ihrem Land, hält die Auszeichnung an JFM für verdient: „Es gibt keine andere Organisation in Myanmars Widerstand wie diese,“ sagt Ma Thida der taz. „Sie arbeitet sehr smart, sehr strategisch und recherchiert sehr gut.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Alternativer Nobelpreis #Myanmar
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person liegt auf einem Kissen und hört Radio.
Warum Radios in Myanmar so wichtig sind Lauter als Waffen
Im Bürgerkriegsland Myanmar sind Radios die letzte Verbindung zu Fakten. Doch die Kürzung der US-Hilfen bedroht die Radiosender im Land.
Von Kyaw Min Swe
Erdbebenoofer kampieren an einem Schienenstrang in Amarapura, einem Vorort von Mandalay
Nach dem Erdbeben „Ihr nennt es Myanmar, wir nennen es Hölle“
In Mandalay vergrößert Regen das Leid der Erdbebenopfer. In Trümmern Verschüttete haben keine Überlebenschance mehr. Leichengeruch breitet sich aus.
Von Klaudia Lagozinski
Ein Mann steht vor vom Militär zerstörten Häusern in der von Rebellen kontrollierten Kleinstadt Laiza im nördlichen Kachin-Staat
Vier Jahre nach dem Putsch in Myanmar „Die Schlacht um das Kernland der Birmanen“
Die Militärjunta gerät zunehmend in die Defensive, doch die vielen Rebellengruppen haben unterschiedliche Interessen und kein einheitliches Kommando.
Von Robert Lenz
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen werktags gern klassisch auf Papier? Dann holen Sie sich jetzt die letzten gedruckten Ausgaben der Werktags-taz ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
2
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
3
Donald Trumps Gaza-Plan Hauptsache, der Krieg hört auf
4
Elektronische Patientenakte Das digitale Gesundheits­archiv startet
5
Trumps Friedensplan Neues Machtspiel oder Ausweg?
6
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen