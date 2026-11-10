Jens Friebe hat immer an den Rändern gewirkt, und von dort aus bezaubernden Pop in die Welt gestellt. Der auch deswegen recht angenehm undeutsch klang, weil in den Songs des Berliner Künstlers sehr viel aufblitzt, spielerisch und uneigentlich. Friebes Musik ist des Weiteren unbeirrt eigensinnig, versponnen, überraschend und betont künstlich. Und im Pop kommt man über Künstlichkeit manchmal in die interessanteren Zustände als über Authentizitätssuggestionen.

Was Neues finden oder erfinden, ein anderer werden, aber auch das nur vorläufig. Jedes Album von Jens Friebe klingt wieder anders und sieht anders aus: Es wirkt, als hätten Wiederholung, Saturiertheit und Stillstand hier Anxiety-Potenzial.

Neue Musik des 50-Jährigen bedeutet stets auch: Verbindungen herstellen zur Popgeschichte und zu bereits geschriebenen Texten. Zudem wird in seinen Songs viel zitiert. „First we take Manhattan“ hat Friebe zum Beispiel auf dem letzten Album unter eigenem Namen gecovert, in direkter Übersetzung von Leonard Cohen: „Ich halte nichts von ihrem Mode-Business, Mister / Die Drogen, die Sie nehmen, machen dünn / Mir gefällt nicht, was passiert mit meiner Schwester / Erst nehmen wir Manhattan / dann nehmen wir Berlin.“

Jens Friebe Friberty: „Friberty I“ (Staatsakt/Bertus/Zebralution); live 13.11. „Urban Spree“ Berlin, 18.11. „Nachtasyl“ Hamburg, wird 2027 fortgesetzt

Wieder verwandelt

Das Album hieß „Wir sind schön“, veröffentlicht 2022, dann war vier Jahre kaum was zu hören. Eine Live-Vertonung des düsteren Liebesfilms „Nekromantik 2“, Auftritte hier und da. Jetzt hat sich Jens Friebe wieder verwandelt, oder befreit, wie es sein österreichischer Kollege Andreas Spechtl im Pressetext zum Album nennt: „Friberty, Freiheit plus Friebe, die Naht noch immer gut sichtbar.“

Von was, man erfährt es aus der Musik nicht. Von der deutschen Sprache vielleicht, nun umfassend. Vom eigenen Namen. Und vom Format „Eine Band steht auf der Bühne und vorne singt einer“.

„Friberty I“ hat der Künstler im Wesentlichen mit zwei Synthesizern und einem Drumcomputer aufgenommen. Das Ergebnis klingt erstaunlich spröde und ist trotzdem sofort zugänglich. Die Melodien, die die Musik von Jens Friebe bestimmten, sind noch da, nun aber gerne angeschrägt.

Da könnte man an dieser Stelle eine Handvoll pophistorische Referenzen zur Verdeutlichung anführen. Vielleicht aber besser noch mal ins bisherige Werk schauen; mit dem „Klingt wie“ wird alles gleich immer so normiert. Sounddetails und lustige Geräusche, die klangen, als seien sie reiner, schöner Selbstzweck, gab es bei Friebe früher.

Schönheit und Verausgabung

Man höre etwa „Am Ende aller Feiern“ vom bereits erwähnten „Wir sind schön“. Und auch thematisch: Schönheit und Verausgabung sind auf dem neuen Album wieder Dinge, die wichtig sind. Wenn im englischsprachigen Puhdys-Cover „Geh zu ihr“ eine Strophe aus dem Velvet-Underground-Songklassiker „Venus in Furs“ gesungen wird, dann kommt so einiges zusammen.

Auch wieder präsent: Liebeslieder, die von mehr als zwei Menschen handeln und erzählen wollen. Wenn Friberty zum Beispiel listet, für wen er töten würde: nicht für die EU oder für den Freihandel, für 72 Jungfrauen nicht, aber „for you“.

Alles, was hier zwischen Menschen passiert, geschieht immer in einer Welt voller anderer Menschen, Subjekte allesamt, Kapital, Kunst, Bedeutungsuniversen, in denen man sich zwangsläufig immer schon bewegt und die mitverhandelt werden. Walter Benjamin wird ebenfalls zitiert. Keiner ist eine Insel: „People say, you’re born alone / But I could swear there was someone to catch my fall.“

Das Album ist aber nicht so textlastig, wie es hier vielleicht klingt. „Friberty I“ ist vor allem ein Sound-Album. Es fiept und knorzt und strahlt, die Töne sind hübsch, aber nie heimelig, weil meist irgendwie seltsam. Jedenfalls gibt es hier musikalisch sehr viel zu entdecken, viele Geräusche vor allem.

Und Gitarrensoli, die mit Keyboards gespielt werden, mag man auf einmal ertragen. Monochromer Konfettiregen, so dicht, dass alles Repressive und Einschnürende in den Plättchen ersäuft. Zwangsläufig vorübergehend, weil, es ist ja Pop und kein Umsturz. Aber immerhin.