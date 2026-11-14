„Hey Leute, es ist schön hier mit euch, aber warum ist mal wieder irgendein Typ als Headliner des Abends gebucht?“ Mit diesen Worten meldet sich Yung FSK18 von der Bühne des Sensus Festivals. Die Künstlerin aus Halle rotzt ihre Wut ins Publikum. Wohlgemerkt steht die 31-Jährige nicht auf der Bühne, um sich mit dem Gewöhnlichen zufrieden zugeben. Dass sie sofort den Mund aufmacht, wenn ihr was nicht passt, merkt man auch ihrem neuen Album „1000 kleine Tode“ an.

Der Albumtitel ist angelehnt an den französischen Ausdruck „La petite mort“, Umgangssprache für Orgasmus. Und ja, es geht ums Kommen. „Nach jedem Orgasmus bedanke ich mich/Dafür dass es Verhütung und Feminismus gibt“, reimt die Rapperin. „Kein Mann dieser Welt und kein Gott im Himmel/ Wird mich jemals davon abhalten, dass ich die Klit nicht finde“.

Aber es geht in den Texten von YungFSK 18 auch um komplexere Themen: „Veränderung, Reue, Schmerz und Neuanfangen“, wie die Künstlerin ihr Album auf Instagram ankündigt. 15 Songs sind es geworden, produziert von Rattenjunge, mit dem YungFSK18 schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Da gibt es tanzbare, basslastige Nummern wie „Fun Damental Human Rights“, zu dem man sofort mit seinen Friends im Club stehen möchte, um mit dem Arsch zu wackeln. Es gibt aber auch melancholischere Momente wie „Kleiner Freak B2B“, der vom Unbewussten handelt: „Meine Vergangenheit verfolgt mich/ Jetzt kann ich nicht schlafen“. Erwähnt werden muss auch „OK Boom“, der einzige Track mit Gastrapperin: Dafür tritt Eyya in Aktion, gibt dem Gesamtsound mit ihrem Feature und dem treibenden Beat des Tracks noch einmal eine andere Dynamik.

Mit Songs wie „Nightliner“ zeigte Yung FSK18 von Anfang an, dass sie auch poppige Moves drauf hat. Beim neuen Album erinnern die Beats manchmal an Gangsta wie Sido und Raf Camora. Dessen charakteristische Mischung von Deutschrap und Trapsound hat es ihr angetan. Doch Yung FSK18 ist total eigenständig im Reimstil. Sie kreiert mit ihrer unverkennbaren Stimme einen Singsang im Hallenser Dialekt, was zu einem rotzigen Flow führt, den sie selbst als „assisexuell“ bezeichnet.

Das Album Yung FSK18: „1000 kleine Tode“ (Audiolith/Broken Silence); die Tour startet Ende Januar 2027

Viele HipHop-Künstlerinnen werden automatisch unter „Fotzenrap“ oder „feministischer Rap“ einsortiert. Aber eigentlich ist alles von Yung FSK18 viel facettenreicher und bräuchte eine eigene Kategorie. Sie kann sich in einem Song völlig dem Hedonismus hingeben und das Leben feiern, beim nächsten rappt sie dann, „Es sind Dinge passiert, die würde ich nicht mal meiner Therapeutin sag'n/Aber ich schäm mich nicht mehr, denn nur den Tätern gebührt Scham“. Sie rappt offen darüber, dass sie mit 16 in einen 30-Jährigen verliebt war, und im nächsten Moment mit dem Polit-Influencer Marcant durch ihre Heimatstadt Halle spaziert und über Kultur und Politik spricht.

Ihre Herkunft aus Halle an der Saale, als Kind mit acht Geschwistern, Erfahrungen mit Drogen, gute wie schlechte, all das lässt sie in die Reime auf ihrem neuen Album einfließen. Trotz, oder gerade auch wegen all der Erfahrungen, die sie gemacht hat, bleibt die Künstlerin „Big Ass Hungry“ auf das Leben, um es in ihren Worten zu schreiben.

Sie zeigt sich selbstbewusst, ohne falsche Scham in der Sprache, aber eben auch verletzlich. Gerade solche Widersprüche lassen „1000 kleine Tode“ interessant und eigenständig klingen. Obwohl Yung FSK18 auf der Bühne ihren Platz einfordert, steht sie dort nicht nur für sich selbst. Sie ist immer solidarisch. „Goldie 333, die vor mir gespielt hat, hätte auch Headlinerin sein können“, ruft sie ins Mikro. Und dann wummert der Bass. YungFSK 18 hört man sowieso am besten draußen und mit Freund*innen.