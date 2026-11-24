afp | In Südkorea hat das Vordringen von Militärflugzeugen bis kurz vor den Luftraum des Landes einen Alarm ausgelöst und zunächst für Verwirrung gesorgt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag zunächst, ein mutmaßlich nordkoreanisches Flugzeug habe den südkoreanischen Luftraum verletzt. Auf einer Insel wurde eine Warnung ausgegeben.

Später korrigierte Yonhap den Bericht und meldete unter Berufung auf das Militär des Landes, dass es sich um mehrere russische Militärflugzeuge gehandelt habe. Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte später mit, das russische Militärflugzeug sei „bis unmittelbar an den Rand unseres Luftraums“ geflogen.

„Mehrere russische Militärflugzeuge, nicht nordkoreanische Flugzeuge, drangen über dem Ostmeer in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone (Kadiz) ein“, berichtete Yonhap unter Verwendung der koreanischen Bezeichnung für das Japanische Meer unter Berufung auf die südkoreanischen Streitkräfte. Das Militär erklärte zudem, die russischen Flugzeuge hätten diese Zone wieder verlassen, „als unsere Streitkräfte militärische Maßnahmen ergriffen“. Unter anderem seien Kampfflugzeuge entsandt worden.

Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden. Bereits im Juni und August waren chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen.

Bewohner sollten sich in Sicherheit bringen

Auf der Insel Ulleungdo war am Morgen eine Warnung ausgegeben worden. Die Bewohner der Insel vor der Ostküste wurden von den Behörden aufgefordert, Schutz zu suchen. Die Warnung wurde kurz darauf aber wieder aufgehoben. Nähere Angaben zur Art des Vorfalls wurden zunächst nicht gemacht. Etwa 40 Minuten später erklärten die Provinzbehörden, ohne den Grund für den Irrtum zu nennen: „Es handelte sich um russische Flugzeuge, die in den Luftraum eingedrungen sind. Wir teilen mit, dass es russische Flugzeuge waren.“

Mehrere große südkoreanische Medien verbreiteten zunächst Eilmeldungen auf der Grundlage der ursprünglichen Warnung, korrigierten ihre Berichte jedoch später. In einer Stellungnahme des südkoreanischen Militärs hieß es, dass die zuvor veröffentlichten Medienberichte „nicht der Wahrheit“ entsprochen hätten. Die russischen Flugzeuge seien nicht in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen, es seien keine nordkoreanischen Flugzeuge beteiligt gewesen.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte, der Alarm sei als vorsorgliche Maßnahme ausgelöst worden. Eine Ministeriumssprecherin sagte Journalisten, das Ministerium wolle den russischen Verteidigungsattaché am Nachmittag einbestellen, um „scharfen Protest“ gegen den Vorfall einzulegen. Von Militärflugzeugen wird im Allgemeinen erwartet, dass sie das betreffende Land vor dem Einflug in dessen Luftverteidigungszone informieren – auch wenn eine solche Benachrichtigung rechtlich nicht vorgeschrieben ist.

Beziehung zwischen Südkorea und Russland verschlechtert

Ein Eindringen eines nordkoreanischen Militärflugzeugs in den südkoreanischen Luftraum würde eine erhebliche Verschärfung der Spannungen zwischen den beiden Staaten darstellen. Südkorea und Nordkorea befinden sich offiziell im Kriegszustand, da der Koreakrieg 1953 nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem offiziellen Friedensvertrag endete.

Zuletzt hatte es neue Spannungen zwischen Nord- und Südkorea gegeben. Bei einer Explosion im Grenzgebiet wurden kürzlich drei südkoreanische Soldaten verletzt. Südkorea geht davon aus, dass nordkoreanische Landminen dafür verantwortlich waren, und wirft dem Norden einen Bruch des Waffenstillstands vor. Nordkorea weist die Anschuldigungen zurück.

Zudem haben sich Südkoreas Beziehungen zu Russland verschlechtert, seit Südkorea sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine angeschlossen hat und Moskau engere Beziehungen zu Pjöngjang aufgebaut hat. Russland ist ein traditioneller Verbündeter Nordkoreas.