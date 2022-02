Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Ambassador-Brücke weiter blockiert

Die protestierenden Lkw-Fahrer in Kanada widersetzen sich einer Gerichtsanordnung zur Auflösung der Blockade. Das RKI meldet 209.789 Neuinfektionen.

USA fordern schärferes Vorgehen von Kanada gegen Blockade

Kanadische Lkw-Fahrer haben ihren Protest gegen die Coronamaßnahmen der Regierung trotz einer Gerichtsanordnung fortgesetzt und weiterhin einen wichtigen Grenzübergang blockiert. Laut dem Beschluss eines kanadischen Gerichts hätten die Trucker die Ambassador-Brücke zwischen der kanadischen Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit am Freitagabend bis 19.00 Uhr Ortszeit räumen müssen, wie der Bürgermeister der Grenzstadt Windsor, Drew Dilkens, mitteilte.

Die Frist verstrich jedoch in der Nacht zum Samstag, ohne dass die Demonstranten der Anordnung nachkamen. Die Zahl der Lkw-Fahrer nahm stattdessen weiter zu. Die Ambassador-Brücke, die seit Tagen von Gegnern der Coronamaßnahmen blockiert wird, ist eine wichtige Verkehrsader und wird täglich von mehr als 40.000 Berufspendlern und Touristen genutzt. Lastwagen transportieren pro Tag Waren im Wert von 323 Millionen Dollar (283 Millionen Euro) über die Brücke.

Auch ein Grenzübergang zwischen der kanadischen Provinz Alberta und den USA sowie ein dritter Übergang in der Provinz Manitoba wurden von Gegnern der Coronamaßnahmen weiterhin blockiert. Zahlreiche weitere Demonstranten strömten zudem in die Hauptstadt Ottawa, wo die Straßen seit zwei Wochen durch hunderte Lastwagen verstopft sind.

Premierminister Justin Trudeau gerät angesichts der seit Wochen andauernden Proteste zunehmend unter Druck. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag in einem Telefonat mit Trudeau wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockaden für die USA ein schärferes Vorgehen der kanadischen Behörden gefordert. Einen Einsatz der Armee schloss Trudeau jedoch aus.

Der sogenannte Freiheitskonvoi der Lkw-Fahrer hatte aus Protest gegen die Impfpflicht bei Grenzübertritten begonnen, die Mitte Januar von Kanada und den USA eingeführt worden war. Ungeimpfte kanadische Lkw-Fahrer müssen demnach bei der Rückkehr aus den USA in eine 14-tägige Quarantäne, US-Fahrer ohne Impfung dürfen gar nicht ins Land.

Die Proteste der kanadischen Trucker inspirieren inzwischen weltweit Gegner der Coronamaßnahmen. (afp)

In Deutschland 12,2 Millionen Infektionen

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 209.789 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 8.026 Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche, als 217.815 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1474,3 verglichen mit 1472,2 am Vortag. 198 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.877. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 12,2 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Keine Masken mehr in Norwegen

Norwegen kippt fast alle noch geltenden Coronaeinschränkungen. Trotz hoher Infektionszahlen werde das Gesundheitssystem nicht überbelastet, sagt Ministerpräsident Jonas Gahr Störe. „Die Coronavirus-Pandemie stellt für die meisten von uns keine große Gesundheitsgefahr mehr dar. Die Omikron-Mutante verursacht weit weniger heftige Krankheitsverläufe und wir sind durch Impfungen gut geschützt.“ Somit muss in Norwegen bei Menschenansammlungen keine Maske mehr getragen werden, auch die Abstandsregel greift nicht mehr. Infizierten wird empfohlen, für vier Tage zu Hause zu bleiben. Selbstisolation ist nicht mehr nötig. Damit können Nachtclubs und Veranstaltungsorte wieder öffnen. Auch bei der Einreise ins Land gibt es kaum noch Einschränkungen. (rtr)

Schlegel für Aufschiebung der Impfpflicht

Der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, spricht sich für eine Aufschiebung der Impfpflicht für Pflegekräfte aus. Viele wichtige Fragen seien offenbar nicht zu Ende gedacht worden, sagt er der WirtschaftsWoche. Sollten diese nicht bis zum 15. März zu klären sein, könnten Bundestag und Bundesrat eine Aufschub des Inkrafttretens beschließen. „Was aber sicher nicht geht: Dass einzelne Länder jetzt ausscheren. Auch sie sind an die Gesetze gebunden, die Gesetzesbindung ist wesentlicher Bestandteil unseres Rechtsstaats.“

Medikament „Paxlovid bekommt Zulassung

Die chinesische Arzneimittelbehörde erteilt dem COVID-19-Medikament „Paxlovid“ von Pfizer eine bedingte Zulassung. Das heißt, das Medikament ist zur Behandlung von Erwachsenen mit leichter bis mittelschwerer Erkrankung unter gewissen Auflagen zugelassen. Wie die Behörde mitteilt, werden momentan weitere Studien zu dem Medikament durchgeführt. (rtr)

Söder fordert Lockerungen

Nur wenige Tage vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umfassende Lockerungen der Coronabeschränkungen im Handel, der Gastronomie sowie im Sport- und Kulturbereich. „Unser Ziel im Team Vorsicht war immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und damit Leben zu retten. Das ist und bleibt der oberste Maßstab. Die Wissenschaft sagt uns: Omikron ist 90 Prozent weniger aggressiv. Wir müssen nicht nur die virologische, sondern auch die psychologische und sozialökonomische Dimension der Pandemie sehen: Team Vorsicht ja, aber nicht Team Stur“, sagt Söder der Düsseldorfer Rheinischen Post einem Vorabbericht zufolge. Bezüglich möglicher Lockerungen plädiert er für ein schrittweises Vorgehen. Es mache keinen Sinn, alles auf einen Schlag zu öffnen. Man solle sich bei den Öffnungsschritten an der Situation in den Krankenhäusern orientieren. (rtr)