Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Spahn hofft auf Pandemie-Ende

Im Frühjahr könne Herdenimmunität erreicht sein, so der Gesundheitsminister. Er und seine Länder-Kolleg:innen beraten über Lohnfortzahlung für Ungeimpfte.

Spahn erwartet Herdenimmunität im Frühjahr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet bis zum Frühjahr eine „Herdenimmunität“ gegen das Coronavirus und damit das Ende der Pandemie in Deutschland. „Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren“, sagte Spahn der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch.

Eine „Herdenimmunität“ werde „immer erreicht“, sagte der Minister. „Die Frage ist ja nur wie: ob durch Impfung oder Ansteckung“, fügte er hinzu. Die Impfung sei „definitiv der sicherere Weg dorthin“. Wer sich nicht impfen lasse, werde mit hoher Wahrscheinlichkeit erkranken, warnte Spahn.

Er warnte zugleich davor, die Ansteckungsgefahren angesichts der aktuell sinkenden Infektionszahlen zu unterschätzen. „Auch letztes Jahr hatten wir um diese Jahreszeit eine solche Verschnaufpause. Wir sind also noch nicht durch. Im Herbst und Winter, wenn wir alle wieder viel mehr in Innenräumen sind und das Immunsystem weniger stark ist, steigt auch das Risiko, sich anzustecken.“

Deshalb sei es zu früh die Coronamaßnahmen aufzuheben. „Wenn wir gar keine Schutzmaßnahmen mehr hätten, würden unsere Intensivstationen durch die noch zu große Zahl Ungeimpfter überlastet“, betonte der CDU-Politiker. Für einen „Freedom-Day“ wie in anderen Ländern sei in Deutschland die Impfquote noch nicht hoch genug. (afp)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet 10.454 neue Positivtests. Das sind rund 2.000 weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 12.455 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf weiter auf 65,0 von 68,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

71 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93.123. Insgesamt fielen in Deutschland bislang fast 4,16 Millionen Corona-Tests positiv aus. (rtr)

Ge­sund­heits­mi­nis­te­r:in­nen beraten

Die Ge­sund­heits­mi­nis­te­r:in­nen von Bund und Ländern wollen am Mittwoch über eine einheitliche Regelung bei Quarantäne-Entschädigungen für Ungeimpfte diskutieren. Ein Sprecher von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte, es gehe dabei um ein gemeinsames Vorgehen und einen gemeinsamen Zeitplan bei der Umsetzung.

Mehrere Bundesländer hatten bereits angekündigt, keine Entschädigungen mehr für Verdienstausfälle von Ungeimpften zu zahlen, die in Coronaquarantäne müssen. Sie berufen sich dabei auf einen Passus im Infektionsschutzgesetz. Ein weiteres Thema bei der Videoschalte der Gesundheitsministerkonferenz soll außerdem der mäßige Erfolg der bundesweiten Impf-Aktionswoche sein. (epd)

Brasilianischer Gesundheitsminister positiv getestet

Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist in New York positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die brasilianische Regierung mitteilt, begleitet Queiroga Präsident Jair Bolsonaro zur Generalversammlung der Vereinten Nationen und werde sich dort nun in Quarantäne begeben. „Dem Minister geht es gut“, heißt es in einer Erklärung. Die übrigen Mitglieder der Delegation seien negativ auf das Virus getestet worden. (rtr)