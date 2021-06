Aktionstage für Verkehrswende : A100-Baustelle in Berlin besetzt

Ak­ti­vis­t*in­nen sind auf die Baustelle der Verlängerung der Stadtautobahn vorgedrungen. Am Rand behinderte die Polizei massiv die Pressearbeit.

BERLIN taz | Nacheinander rutschen etwa zweihundert Ak­ti­vis­t*in­nen in den markanten Maleranzügen der Klimabewegung einen Sandhügel hinunter – und plötzlich ist um halb neun Uhr morgens die Autobahnbaustelle erreicht. „Wir haben es geschafft!“, ruft eine von ihnen über ein Megaphon. Applaus bricht aus, der in den Sprechchor „Ganz Berlin hasst die A100“ übergeht. Einige Nebeltöpfe werden gezündet und ein Transparent ausgebreitet, auf dem die zentrale Forderung der Initiative „Sand im Getriebe“ zu lesen ist: „A100 stoppen – Verkehrswende jetzt“.

Eine S-Bahn fährt vorbei, sie hupt zur Begrüßung. Von der Polizei ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sehen.

„Wir machen es uns jetzt gemütlich und bauen unsere Utopie“ wird über das Megaphon verkündet. Darauf breiten die Ak­ti­vis­t*in­nen Picknickdecken aus, einige fangen an, Fussball oder Frisbee zu spielen. In diesem Moment gleicht der Protest eher einem Strandpicknik.

Für Maya Winkler, Pressesprecherin von „Sand im Getriebe“ in Berlin, ist genau dies die Vision: „Für einen Tag bauen wir hier ein Schwimmbad, das soll auch in der Zukunft so sein“, sagte sie der taz. „Unser Motto für heute lautet: Freibäder, Clubs und Wohnraum, statt Abgase, Lärm und Schmutz“.

Ein erster Demonstrationsfinger hatte sich bereits morgens um 4 Uhr formiert und war von Neukölln aus kommend die Rampe zur Autobahnbaustelle hinuntergezogen. Beim ersten Polizeikontakt war jedoch Schluss, die circa 80 Ak­ti­vis­t*in­nen landeten im Kessel, in dem sie viele Stunden verblieben.

„Keinerlei Gesprächsbereitschaft“ seitens der Polizei

Im Zuge dieser Aktion kesselte die Berliner Polizei auch eine Gruppe von 12 Journalist*innen. Trotz Intervention des Sekretärs der Deutschen Journalist*innen- Union bei Verdi, Jörg Reichel, der darauf hinwies, dass die Jour­na­lis­t*in­nen lediglich ihre Arbeit verrichteten und die Polizei nicht behindern würden, nahmen Po­li­zis­t*in­nen deren Personalien auf. Später erhielten die zwölf Betroffenen einen Platzverweis.

Gegenüber der taz sagte Reichel, die Po­li­zis­t*in­nen hätten „keinerlei Gesprächsbereitschaft“ gezeigt. Nur eine halbe Stunde später wurden die Jour­na­lis­t*in­nen ein zweites Mal kontrolliert, diesmal von der Bundespolizei. Reichel kritisierte die „massive Behinderung von Pressearbeit“.

Die Blockade der A100 ist Teil des bundesweiten Aktionswochenendes gegen Autobahnen, organisiert vom Bündnis „Wald statt Asphalt“. In über 50 Aktionen wird eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende gefordert. Weiterer Straßenbau sei dagegen Ausdruck des „Autokapitalismus“, so Lou Winters vom Berliner Bündnis „Sand im Getriebe“ in einer Mitteilung im Vorfeld. Sie bezeichnete die Berliner A100 als „Klimakiller-Projekt“, das eine „Schneise der Verwüstung“ durch die Stadt ziehe.

Der Autobahnausbau sieht neben dem fast fertiggestellten 16. Bauabschnitt von Neukölln bis zum zum Treptower Park, auch einen 17. Abschnitt vor, der über die Spree zum Ostkreuz und schließlich bis zur Storkower Straße führen würde. Nach Angaben der Initiative „A100 stoppen“ wurden bereits jetzt mehr als 300 Kleingärten, zwei Wohnhäuser und etwa 450 Bäume niedergemäht. Der 17. Abschnitt bedroht zudem Berliner Szeneclubs wie etwa die Wilde Renate oder das About blank.

Zumindest Linke und Grüne sind eigentlich gegen das Projekt. Doch der Landesregierung sind die Hände gebunden, da Autobahnen in die Zuständigkeit des Bundes fallen – und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist bekanntlich großer Fan von sechsspurigen Autotrassen. Dabei kostet laut „Sand im Getriebe“ ein Meter A100 stolze 200.000 Euro. Zudem könnten auf der Fläche laut einer Analyse des ium-Instituts für Urbane Mobilität aus dem Jahr 2017 über 8.800 neue Wohnungen für 22.000 Menschen entstehen.