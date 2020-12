Aktion für Obdachlose in Berlin: Ein gedeckter Tisch

Infektionen Obdachlose Menschen erkranken laut Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) zunehmend an Covid-19. Dies zeigten Positiv-Ergebnisse bei Schnelltests in der Kältehilfe. Außerdem sei die Quarantänestation für obdachlose Menschen inzwischen voll belegt. Der Senat hatte im Frühjahr 16 Plätze eingerichtet, von denen 7 genutzt wurden. Sie werden nun auf 20 Plätze ausgeweitet.

Quarantäne Am Donnerstag ist eine Einrichtung der Kältehilfe mit 100 Plätzen in Friedrichshain geräumt worden, dort waren 10 Menschen positiv getestet worden. Sie bleiben zur Quarantäne in der Unterkunft, 45 Menschen gelten als direkte Kontaktpersonen und müssen in Hostels in Quarantäne. Initiativen kritisierten unter dem Motto #leavenoonebehindnowhere, dass die Infektionsgefahr in Gemeinschaftsunterkünften lange bekannt sei, und for­derten, Massenunterkünfte aufzu­lösen und die Menschen in Fe­rien­wohnungen und Apart­­ment­hotels unterzubringen. (usch)