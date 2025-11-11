piwik no script img

AfD-VerbotsverfahrenPose trifft Realität

Die SPD stimmt im Abgeordnetenhaus gegen einen Antrag zur Einleitung eines AfD-Verbots. Dabei signalisiert die Partei ansonsten ihre Unterstützung.

Lars Klingbeil mit "AfD-Verbot prüfen!"-Schild
Auch auf Bundesebene gibt sich die SPD entschlossen: Lars Klingbeil mit „AfD-Verbot prüfen!“-Schild Foto: IMAGO/IPON

Von

Anselm Mathieu aus Berlin

taz | Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus war bereits zwei Mal mit einem AfD-Verbotsantrag von Linken und Grünen konfrontiert – und hat beide Male mit CDU und AfD dagegen gestimmt. Am vergangenen Mittwoch geschah das im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, nachdem der Antrag bereits Ende Juni im Ausschuss für Verfassungsschutz mithilfe der Stimmen der So­zi­al­de­mo­kra­t*in­nen abgelehnt wurde.

Wie das nd bereits berichtete, fiel am vergangenen Mittwoch der Kontrast zwischen Auftreten und Abstimmverhalten der SPD besonders ins Auge: Mit „AfD-Verbot Jetzt“-Sticker am Laptop hob der stellvertretende Landesvorsitzende Mathias Schulz die Hand, um mit seiner Fraktion gegen das Anliegen von Linken und Grünen zu stimmen.

Der Antrag „Jetzt ein AfD-Verbotsverfahren einleiten!“ vom 13. Mai 2025 fordert den schwarz-roten Senat auf, sich im Bundesrat sowie in Gesprächen mit der Bundesregierung für ein AfD-Verbotsverfahren einzusetzen. Ein Ziel, das eigentlich auch die SPD-Berlin verfolgt, wenn man ihren eigenen Verkündungen glauben will.

Im Mai dieses Jahres erst sprach sich die Berliner Parteispitze für ein solches Verbot aus: „Der Bundesverfassungsschutz hat eindrücklich und ausführlich dargelegt, dass die AfD nach weiteren Etappen der Radikalisierung bundesweit als gesichert rechtsextrem einzustufen ist“, teilte SPD-Landeschefin Nicola Böcker-Giannini damals mit. „Die Initiierung eines Parteiverbotsverfahrens ist daher der letzte Schritt einer immer weitergehenden Radikalisierung der AfD“, äußerte sich etwas vorsichtiger ihr Co-Vorsitzender Martin Hikel.

Koalitionsdisziplin verhindert SPD-Ambitionen

Auch Schulz redet im Gespräch mit der taz am Dienstag von „Einigkeit“, die seine Partei in der Frage habe. Die SPD sei „sehr klar für ein solches Verfahren“. Das Problem: Die Koalitionsdisziplin mit der CDU. Es sei nun mal festgelegt, in der Koalition nicht unterschiedlich abzustimmen. Auf Seite 132 des schwarz-roten Bündnisvertrags heißt es unter der Kapitelüberschrift „Gutes Regieren“ ausdrücklich: „Koalitionspartner stimmen im Abgeordnetenhaus einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind.“

Gleichzeitig sei die Folge dieser Absprache aber auch für Schulz nur „schwer erträglich“. Mit der CDU gebe es deshalb fortdauernde Gespräche, um ein Zusammenwirken „aller demokratischer Fraktionen“ in der Frage zu erreichen.

Selbst bei Linken und Grünen hält sich die Kritik in Grenzen: „Ich verstehe die Koalitionszwänge, denen die SPD ausgesetzt ist“, sagt Ario Mirzaie, Sprecher für Strategien gegen Rechts der Grünen-Fraktion. Von der Linken-Fraktion hört man ähnliches. Mirzaie sagt, er sei „der festen Überzeugung“, dass die SPD sich mit den Grünen einig sei, was die Notwendigkeit eines AfD-Verbots angeht. „Ich unterstütze die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion gerne weiterhin dabei, die Berliner CDU für ein Verbotsverfahren zu gewinnen“, so Mirzaie.

Mit der Ablehnung des Antrags in den Ausschüssen ist es jedenfalls noch nicht getan, die Abstimmung im Plenum steht noch aus. Dort wird die SPD aller Aussicht nach wieder dagegen stimmen – und wieder den Widerspruch zwischen couragierter Pose und ihrem zahmen Stimmverhalten aushalten müssen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD-Verbot #SPD Berlin #Berliner Senat
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Neuköllns Bezirksbürgermeister und SPD-Landesvorsitzender Martin Hikel vor dem Willy-Brandt-Haus
Bezirksbürgermeister von Neukölln Hikel will nicht weitermachen

Weil er zu wenig Rückhalt in seiner eigenen Partei sieht, zieht Martin Hikel eine erneute Kandidatur als Bezirksbürgermeister überraschend zurück.

Von Erik Peter, Uta Schleiermacher und Susanne Memarnia
Der Vize-Landesvorsitzende Martin Böhm (AfD, l-r), der Landesvorsitzende Stephan Protschka, Landtagsmitglied Christoph Maier und Karin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, diskutieren auf der Bühne beim Landesparteitag der AfD Bayern im Hippodrom.
Auswertung von AfD-Reden im Landtag Auf 390 Seiten gegen die Verfassung

Die bayerischen Grünen haben Reden der AfD ausgewertet. Das Ergebnis spricht aus Grünen-Sicht für ein Verbot der Partei, „bevor aus Worten Taten werden“.

Von Dominik Baur
Martin Hikel, Landesvorsitzender der Berliner SPD, spricht beim Landesparteitag der Berliner SPD im Willy-Brandt-Haus. Der Landesparteitag ist das höchste Beschlussorgan des SPD-Landesverbandes, er tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen.
Parteitag der SPD Berlin Alte Tante macht Sachen

Die Hauptstadt-SPD will den Berliner Mietendeckel wiederauferstehen lassen. Mit dem derzeitigen Koalitionspartner CDU wird das schwer zu machen sein.

Von Rainer Rutz
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
5
Mieterschutz bremst Kaufpreise Leere Wohnungen sind bis zu 33 Prozent teurer
6
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?