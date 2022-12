Abgeordneter über Olympia-Gedankenspiele: „Es kommt zu Vertreibungen“

Soll Deutschland sich um die Olympischen Spiele in 2036 oder 2040 bewerben? Darüber, ob, und wenn ja, welche Städte dafür in Frage kommen, will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bis Ende 2023 entscheiden. Angekündigt ist ein Dialog mit Sport, Politik und Gesellschaft.

Weil keine deutsche Kommune eine komplette Infrastruktur mehr vorhält, will der DOSB laut Hamburger Abendblatt mehrere Städte gemeinsam oder eine ganze Region ins Rennen schicken. Auch bei den Winterspielen in Peking 2022 lagen mehrere Hundert Kilometer zwischen den Wettkampfstätten.

Hamburg wäre – wahrscheinlich gemeinsam mit Berlin – einer der Kandidaten für die Sommerspiele 2036 oder 2040, berichtet der NDR. Da sich vor sieben Jahren eine dünne Mehrheit der Hamburger dagegen entschieden hat, sollten diesmal alle Menschen mitgenommen werden. Motto: „Allympics. Für alle. Mit allen“.

Die Hamburger Sportbehörde begrüßt den ergebnisoffenen Dialog. „Grundlage einer deutschen Bewerbung muss eine breite Akzeptanz der Bevölkerung sein“, sagt ihr Sprecher. Deshalb solle die übergreifende Nutzung mehrerer Sportstätten überlegt werden. Es sei die Chance, Menschen anderer Länder willkommen zu heißen und „Verbindungen zu schaffen“.

Hamburg bereitete 2015 schon mal unter dem Motto „Feuer und Flamme“ die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 vor. Dagegen richtete sich die Kampagne „NOlympia“. Daneben starteten Olympia-Gegner 2015 die Volksinitiative „Stop Olympia Hamburg“. Gleichzeitig forderte die Bürgerschaft von sich aus am 29. November 2015 die Hamburger auf, über die Olympia-Bewerbung abzustimmen. Die knappe Mehrheit von 51,6 Prozent war dagegen.