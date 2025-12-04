piwik no script img
  • Startseite
  • Berlin

  • Abgeordnetenhauswahl 2026: „Geht es der Wirtschaft schlecht, haben wir keine Chance“

Abgeordnetenhauswahl 2026„Geht es der Wirtschaft schlecht, haben wir keine Chance“

Kommentar von

Stefan Alberti

SPD-Kandidat Steffen Krach müht sich beim Wirtschaftsverband VBKI, Vorbehalte abzubauen – nicht vor ihm, sondern vor allzu linken Parteifreunden.

Das Foto zeigt den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach beim Landesparteitag im November
Steffen Krach, hier beim SPD-Landesparteitag, will sich bei Gegenwind aus der SPD gegen einen pragmatischen Kurs nicht verstecken Foto: Sebastian Gollnow/dpa

E s klingt nicht bloß kritisch, sondern regelrecht besorgt. Ein sozialdemokratischer Bekannter habe ihn angerufen und Schlimmes vom dräuenden Programm der SPD für die Abgeordnetenhauswahl 2026 erzählt, berichtet Markus Voigt. Der Präsident des traditionsreichen Wirtschaftsvereins Berliner Kaufleute und Industrieller VBKI steht in einem Vortragssaal im Haus der Wirtschaft, vor sich Mitglieder und Gäste – und neben sich den Spitzenkandidaten ebenjener Berliner SPD, Steffen Krach.

Krach hat zuletzt innerparteilich mehr zu klären gehabt, als das für einen Wahlkämpfer gut ist, der im kommenden Herbst Regierender Bürgermeister werden will. Erst hat die Funktionärsebene seines 18.000-Mitglieder-Landesverbands den einen, dann den anderen Teil der Doppelspitze auflaufen lassen, dann hatte dieses Duo genug und trat zurück. Im Frühjahr soll Krach nun Parteichef werden. Aber statt ihn, wie es bei einem Spitzenkandidaten nahe läge, allein in den Fokus zu stellen, hält die Partei an einer Doppelspitze fest. Parallel dazu ist die SPD in Umfragen auf Platz 5 abgerutscht.

Angesichts dieser Situation wirkt Krach fast entspannt, als er sich am frühen Donnerstagmorgen beim VBKI müht, Befürchtungen jeglicher Art zu zerstreuen. Er gibt sich wirtschaftnah – „wenn es der Wirtschaft schlecht geht, haben wir keine Chance“ – und nennt sich einen „absoluten Pragmatiker“. Auch lobt Krach das Engagement der Privatwirtschaft, ohne die es beim Wohnungsbau nicht gehen würde.

Aber es ist ja eben nicht der smarte 46-jährige Anzugträger, der dem VBKI-Präsidenten und so manchem im Saal Sorgen macht: Es sind diejenigen in seiner Partei, deren Blick auf die Welt nicht so pragmatisch ausfällt wie der von Krach. Was der selbst gar nicht bestreitet, wenn er etwa seinen lobenden Worten über den privaten Wohnungsbau hinzufügt, dass manche in seiner Partei „das anders sehen“.

Zweifel nicht ausgeräumt

Unter den besorgten Stimmen ist auch ein früheres SPD-Abgeordnetenhausmitglied, das Krach als früheren Weggefährten duzt. „Wie willst du das in dieser Partei umsetzen, mit diesen Leuten?“, will er wissen. Das scheint im Saal generell die große Frage. Krach erinnert daran, dass ihn ein Parteitag Mitte November einstimmig zum Spitzenkandidaten machte, er will auch mit Gegenwind leben können – „ich muss nicht für jede meiner Positionen 100 Prozent haben“.

Das soll für seine Ablehnung von Enteignung gelten, aber auch für die Bemühungen zu mehr Sauberkeit und Sicherheit, wo linke SPDler schnell mal Repression zu sehen glauben. Dort etwas zu tun, „ist für mich ein ursozialdemokratisches Thema, da muss ich mich nicht verstecken“, sagt Krach. Das erfreut im Saal, aber restüberzeugt wirkt man dort nicht. Er wird beweisen müssen, was er gerade sagt – spätestens mit der Endfassung des Wahlprogramms, vor dem sich der VBKI-Chef so gruselt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stefan Alberti

 Redakteur für Berliner Landespolitik
Jahrgang 1967. Seit 2002 mit dreieinhalb Jahren Elternzeitunterbrechung bei der taz Berlin. Schwerpunkte: Abgeordnetenhaus, CDU, Grüne.
Themen #Steffen Krach #SPD Berlin #Abgeordnetenhaus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Foto zeigt eine etwas verknautschte SPD-Flagge
Niedergang der Berliner SPD Die Zeichen immer noch nicht erkannt
Kommentar von Stefan Alberti

Statt jetzt alles auf ihren Spitzenkandidaten zu setzen und ihn allein zum Parteichef zu machen, hält die SPD irrational an einer Doppelspitze fest.

Steffen Krach und Bettina König auf einer Pressekonferenz zu ihrer Ernennung als Doppelspitze der Berliner SPD
Designierte Berlin-SPD-Chefin Land mit König

Die Berliner SPD hat wieder eine Doppelspitze, Steffen Krach hat sich Bettina König ausgeguckt. Die Reinickendorferin verspricht eine „klare Sprache“.

Porträt von Nicola Böcker-Giannini.
Berliner SPD-Spitze tritt zurück Alle gegen alle

In Berlins SPD knallt es gewaltig. Nun kündigen die Landesvorsitzenden Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini überraschend ihren Rücktritt an.

Von Rainer Rutz
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
2
Gerangel um das Rentenpaket Reißt euch zusammen!
3
Walter-Lübcke-Denkmal in Berlin Ein ungewollter Schutzpatron für die CDU
4
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
5
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich