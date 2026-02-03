piwik no script img

15 Jahre Räumung der Liebigstraße 14Keine reine Niederlage

Ak­ti­vis­t*in­nen erinnern an die Räumung des linken Hausprojekts in der Liebigstraße 14 vor 15 Jahren. Es sei nicht alles vergebens gewesen.

Polizisten brechen im Februar 2011 die Türen am links-alternativen Wohnprojekt Liebigstraße 14 in Berlin Friedrichshain auf.
Einbruch und Krawall: Räumung der Liebigstraße 14 im Februar 2011 Foto: Michael Kappeler/dpa

Aus Berlin

Peter Nowak

Geht das – ein Open-Air-Konzert an einem bitterkalten Berliner Winterabend? Tatsächlich: Rund 25 Menschen, dick eingepackt in Handschuhe, Schals und Mützen, stehen am Montagabend vor dem Wohnhaus in der Liebigstraße 14 in Friedrichshain und lauschen fast zwei Stunden lang den Mu­si­ke­r*in­nen Paul Geigerzähler und Mary Ocher.

Dass die Stimmung unterkühlt anmutet, liegt aber nicht nur am eisigen Wetter. Es ist auch der Anlass des Konzerts: der Jahrestag der Räumung des Hausprojekts in der Liebigstraße 14 vor genau 15 Jahren. Nach langen Rechtsstreitigkeiten war das Wohnprojekt, das kurz nach der Wende aus einer Hausbesetzung entstanden war, von einem massiven Polizeiaufgebot geräumt worden. Rund um den Einsatz gab es Proteste und Straßenkrawalle.

Doch heute ist die Geschichte der Liebigstraße 14 nahezu vergessen. „An die Räumung habe ich keine Erinnerung. Da war ich drei Jahre alt“, sagt ein Nachbar am Montagabend zur taz: Sehr gut habe er hingegen noch die Räumung des queer-feministischen Hausprojekts in der Liebigstraße 34 im Oktober 2020 vor Augen.

„Dabei gab damals einen langen Kampf um das Haus und wütende Demonstrationen mit mehreren Tausend Menschen“, betont der Musiker und Aktivist Paul Geigerzähler gegenüber der taz. Die Geschichte vom Widerstand rekonstruieren die Protestierenden am Montagabend aus alten Flugblättern und Aufrufen, aus denen sie vorlesen.

Die großen Proteste haben andere linke Projekte wie das Kulturzentrum Schokoladen in Mitte vor der Räumung bewahrt

Paul Geigerzähler, Musiker und Aktivist

Sie erinnern an den Eigentümer Suitbert Beulker, dem mehrere Häuser im Friedrichshainer Nordkiez gehörten – unter anderem die Rigaer Straße 94, in der das Hausprojekt bis heute weiterbesteht. Sie erzählen die Anekdote vom Miteigentümer Edwin Thöne, Geschäftsführer des Kinderschutzbunds in Unna. Ihn erreichten damals Tausende Postkarten, in denen er aufgefordert wurde, die Räumung der Bewohner*innen, darunter auch Kinder, zu verhindern: „Besetztes Haus in Berlin – Protest schwappt nach NRW“, titelte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Dabei waren zu dem Zeitpunkt aus den Be­set­ze­r*in­nen längst Mie­te­r*in­nen geworden. Doch alle Versuche, die Räumung abzuwenden, scheiterten. Ein „runder Tisch“ brachte keine Lösung und auch ein Kauf durch eine Schweizer Stiftung klappte nicht. Dann landete der Fall vorm Landgericht, wo Richterin Regina Paschke im Einbau einer Stahltür, die die Be­woh­ne­r*in­nen vor Angriffen von Rechtsextremen schützen sollte, einen Räumungsgrund sah. Paschke sprach zahlreiche Räumungsurteile gegen Mie­te­r*in­nen – und geriet wegen ihrer Nebentätigkeiten für die Immobilienwirtschaft in die Schlagzeilen. Auch das eine bittere Erinnerung.

Trotz allem möchte Paul Geigerzähler auf der Kundgebung nicht nur von einer Niederlage reden: „Die großen Proteste haben andere linke Projekte wie das Kulturzentrum Schokoladen in Mitte vor der Räumung bewahrt und auch Impulse für die Berliner Mie­te­r*in­nen­be­we­gung gegeben.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
zwei Bilder von alten Wohnhäusern
35 Jahre Hausbesetzung „Es ist keine freie Entscheidung, so zu wohnen, wie man will“

Seit 1990 leben 100 Leute in einem ehemals besetzten Haus in Berlin-Mitte. Zwei ­Be­woh­ne­r*in­nen erzählen, wie kollektive Selbstverwaltung funktioniert.

Von Lilly Schröder und Uwe Rada
Häuserecke Rigaer Straße, Liebigstraße
Rigaer Straße Ecke Liebigstraße Am Dorfplatz droht die Verdrängung

Im linken Kiez in Friedrichshain droht der Verkauf von drei Häusern. Die Mieter hoffen auf Hilfe der Politik – und gemeinwohlorientierte Käufer.

Von Erik Peter
Polizisten führen eine Bewohnerin des Hauses ab
Hausprojekt Liebig 34 in Berlin Applaus für die Geräumten

Das linksradikale Hausprojekt Liebig 34 ist geräumt, Bewohner*innen winken beim Gehen. Im Umfeld gab es Rangeleien und Brandstiftungen.

Von Erik Peter und Gereon Asmuth
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
5
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
6
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben