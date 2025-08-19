piwik no script img

taz zahl ich

10 Jahre FlüchtlingssommerDie Fehler dürfen sich nicht wiederholen

An dem Satz „2015 darf sich nicht wiederholen“ ist nicht alles falsch. So wie die Pandemie braucht auch 2015 eine ehrliche Aufarbeitung von links.

Menschen bilden im Bahnhof München eine Kette, um Kisten mit Lebensmitteln weiter zu reichen, dabei haben sie gute Laune
Freiwillige helfen bei der Versorgung von Geflüchteten nach ihrer Ankunft am Hauptbahhof in München im September 2015 Foto: Wolf Heider-Sawall/laif
Von Wlada Froschgeiser

Als der „Damm“ brach, war ich gerade zwölf Jahre alt. Ich lebte mit meiner Familie in einer mittel­großen deutschen Stadt. Damals, 2015, hörte ich von der „Welle“, die auf uns zusteuere: im Fernsehen, im Radio, in der Schule und nicht zuletzt in meiner eigenen Familie. Erst viel später verstand ich, dass die „Welle“ Menschen waren und der „Damm“ die deutsche Grenze.

Als die aus Syrien, Afghanistan und dem Irak flüchtenden Menschen die Städte und ­Kommunen erreichten, hatte ich den Eindruck, dass der Spruch „Wir schaffen das!“ ziemlich schnell in den Slogan „2015 darf sich nicht wiederholen“ mündete. Kurzzeitig herrschte Willkommenskultur, ehe recht schnell überlegt wurde, wie man die Leute wieder loswerden könne.

Das Bild von der „Welle“ prägte die Gespräche. Unaufhaltsame Menschenmassen, in denen die deutsche Bevölkerung ertrinken könnte. Rechte Diskurse machten die Runde, Geflüchtete wollten gar nicht arbeiten und würden den Deutschen gleichzeitig die Jobs wegnehmen.

Diese diffuse Furcht drang bis zu meiner, selbst migrantischen Familie durch, stets getreu dem Motto: Wir haben uns die Existenz in Deutschland verdient, die anderen sind bloß Eindringlinge – 2015 darf sich nicht wiederholen.

Was war richtig, und was falsch?

In den folgenden Jahren fand ich mich unter Linken wieder, die ihre Solidarität mit den Geflüchteten und das Gebot der Menschlichkeit hochhielten. Ich bemerkte aber ein Unbehagen. Es lag die Angst in der Luft, den rassistischen Diskurs zu bestätigen, und deshalb traute man sich nicht, politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Menschen zu kritisieren. Dabei wäre es doch so wichtig, zu diskutieren, was an dem Satz „2015 darf sich nicht wieder­holen“ falsch und was daran aber auch richtig ist.

Das überwältigende ehrenamtliche Engagement beispielsweise war sehr richtig. In meiner Schule entstanden neue Klassen für Geflüchtete, und in meiner Heimatstadt wurden zahlreiche Hilfsvereine von Freiwilligen gegründet, die nach einem langen Arbeitstag Veranstaltungen und Begegnungsräume für Geflüchtete und Ein­woh­ne­r*in­nen organisierten. Noch bevor Geflüchtete Platz in offiziell bereitgestellten Sprachkursen fanden, unterstützten Ehrenamtliche in den Kommunen sie bereits beim Deutschlernen, wie Pro Asyl berichtete.

Der Eindruck, dass überforderte Hel­fe­r*in­nen sich um Ein­wan­de­r*in­nen kümmerten, weil es sonst keiner tat, breitete sich auch in meiner Familie aus. Wie konnte es sein, fragten sie sich, dass ein so fortschrittliches Land an der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen scheitert? Sie folgerten daraus, die Welle sei einfach zu groß gewesen. Trotz ihrer eigenen Herkunft gelang es ihnen nicht, Empathie für Mi­gran­t*in­nen aufzubringen. Zu sehr hatten sie sich von der Flut, die vor allem in ihren Köpfen lebte, mitreißen lassen.

Statt ihre Enttäuschung in eine politische Kritik an den Ent­schei­dungs­trä­ge­r*in­nen zu kanalisieren, lehnten sie die Aufnahme von Geflüchteten bald kategorisch ab. Hinter ihrem gescheiterten Versuch, Verantwortliche auszumachen, wird eine wichtige Kritik am Staat deutlich, die es, auch von links, auszuformulieren gilt: Im gesamten Bundesgebiet spielten Einzelne aus der Zivilgesellschaft die Rolle des Staates. Sie sprangen ein, wo Politik versagte, wo Strukturen und hauptamtliches Personal fehlten oder überlastet waren. Auf Hilfe vom Staat warteten sie in den Kommunen oft vergeblich.

Dass die Migration 2015 auf den Schultern von Freiwilligen lastete, darf sich auf keinen Fall wiederholen. Die Wut meiner Familie richtet sich heute weiterhin gegen Geflüchtete, meine eigene gegen das Versagen der Politik. Eine Perspektive, die sich für die Rettung von Geflüchteten einsetzt, darf sich einer Kritik am chaotischen Zustand von 2015 nicht entledigen.

Die Aufarbeitung von 2015 hat ein ähnliches Problem wie die Aufarbeitung der Coronapandemie. In persönlichen Gesprächen erlebte ich damals Linke, die am Sinn einzelner Coronamaßnahmen zweifelten. Aber das offen auszusprechen, traute man sich nicht, aus Angst, als Co­ro­nal­eug­ne­r*in zu gelten.

Die Zurückhaltung bei der Kritik staatlicher Maßnahmen oder staatlichen Versagens lähmt den Diskurs. Eine lautere linke Kritik hätte vielleicht nicht verhindert, dass Verschwörungstheorien Einzug in die bürgerliche Mitte erhalten oder der rassistische Diskurs gegen die Geflüchteten so laut werden kann. Aber nur, wenn politische Fehler eingeräumt und sichtbar gemacht werden, kommt die Debatte voran und kann ein Gegenentwurf zur kompletten Abschottung der Grenzen entstehen.

Wer vor Krieg und humanitären Katastrophen flieht, muss in Deutschland weiterhin Zuflucht finden, hier aber auch auf dafür ausgebaute Strukturen treffen können. Die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen, aber schaffen müssen wir es trotzdem.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Migration #Willkommenskultur #Geflüchtete #Flucht #talkshow #2015
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Faisal Zendinan in einer Straße mit Fachwerkhäusern.

Ankommen in Deutschland als Geflüchtete

Liebe auf den dritten Blick

Geflüchtet sind sie vor rund zehn Jahren, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Nordirak. Gelandet sind sie in Deutschland. Wie geht es ihnen heute?
Von Luisa Faust, Patrick Guyton und Uta Schleiermacher
Porträt von Peter Altmaier in seinem Garten.

CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer

„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“

Peter Altmaier war Kanzleramtschef, als Angela Merkel entschied, die Grenzen offen zu lassen. Die CDU findet das heute falsch, die AfD triumphiert. Ist das der Preis für 2015, Herr Altmaier?
Interview von Sabine am Orde
Köpfe von Dinah Riese, Frederick Eikmanns, Sabine am Orde und Christian Jakob

10 Jahre nach dem „Summer of Migration“

Haben wir es geschafft?

Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Dinah Riese, Frederik Eikmanns und Christian Jakob
Die Fluchtbewegung 2015 löste eine Solidaritätswelle in Deutschland aus. Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Die Stimmung heute ist weit davon entfernt. Was ist passiert?

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

4

Gewalt gegen Geflüchtetenunterkünfte

Fremd, jung, verdächtig

5

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

6

Die geklauten Huarache-Sandalen

Adidas betreibt kulturelle Aneignung