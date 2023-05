+++ Nachrichten zur Türkei-Wahl +++ : Erste Ergebnisse sehr widersprüchlich

Erste am Abend veröffentlichte Ergebnisse zeigen Erdogan teils deutlich vor Kilicdarolgu. Allerdings sind sie noch sehr ungenau und keine Hochrechnungen.

Erste Ergebnisse sehr widersprüchlich

Die ersten von türkischen Medien veröffentlichen Ergebnisse sind sehr widersprüchlich. So sehen die Webseiten haberler.com und cnn türk Erdogan mit 57 Prozent deutlich vor Kilicdarolgu mit 36 Prozent. Allerdings beruhen die Zahlen auf nur 2 Prozent der ausgezählten Stimmen. Die Zeitung Birgün hingegen sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen beider Kandidaten.

Da es keine Hochrechnungen und Prognosen gibt, können sich die Ergebnisse im Laufe des Abends noch extrem verändern. (taz)

Kilicdarolgu fordert zu Ausdauer bei Wahlbeobachtung auf

Kilicdarolgu fürchtet offenbar Wahlfälschungen bei der Stimmauszählung. Auf Twitter rief er seine An­hän­ge­r:in­nen auf, bei den Wahlurnen zu bleiben, bis der letzte Wahlbericht unterschrieben sei. (taz)

🐾 Die Wahllokale sind dicht

Die Türkei hat abgestimmt. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Schon am Morgen bildeten sich Schlangen vor Wahllokalen, berichtet taz-Reporter Cem Odos Güler.

Ergebnisse ab etwa 20 Uhr

Die ersten Ergebnisse der Wahlen in der Türkei will die dortige Wahlleitung gegen 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen. Das berichten türkische TV-Sender. Es werde aber versucht, Teilergebnisse noch früher zu publizieren.

Anders als in Deutschland gibt es aber keine Hochrechnungen. Veröffentlicht werden Teilergebnisse nach dem jeweiligen Auszählungsstand, die nicht repräsentativ sind. (taz)

Stimmabgabe beendet, Ergebnisse werden am Abend erwartet

Die Stimmabgabe bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei ist beendet. Die Wahllokale im Land schlossen am Sonntag um 16 Uhr MESZ. Mit Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland aufgerufen, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen.

Bei der Präsidentenwahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdarolgu ab. Wer die Mehrheit im Parlament mit 600 Abgeordneten erhält, ist noch nicht absehbar. Bekommt keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, geht es für die beiden stärksten Kandidaten in zwei Wochen in eine Stichwahl. Dem Kandidat eines ultranationalistischen Parteienbündnisses, Sinan Ogan, wird Umfragen zufolge nur ein niedriges einstelliges Ergebnis vorausgesagt.

Obwohl er seine Kandidatur zurückgezogen hat, ist auch Muharrem Ince von der Vaterlandspartei auf den Stimmzetteln abgebildet. Sollten Wähler ihren Stempel unter ihm machen, wird die Stimme der Wahlbehörde zufolge trotzdem gezählt. Ince hatte seinen Rückzug erst nach den früher endenden Abstimmungen von Türken im Ausland bekannt gegeben. Auch diese Stimmen sollen gültig sein. Ince waren kaum Chancen ausgerechnet worden. Durch seinen Rückzug ist eine Entscheidung in der ersten Runde zwischen den Favoriten Erdogan und Kilicdaroglu wahrscheinlicher geworden. (dpa)

Hohe Beteiligung erwartet

Bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Nach Zahlen der Opposition waren einige Wahlurnen in der Millionenmetropole Istanbul bereits am frühen Sonntagnachmittag gefüllt, vor vielen Wahllokalen hatten sich schon vor der morgendlichen Öffnung Schlangen gebildet.

Beobachter rechneten mit einer hohen Wahlbeteiligung. Bei der letzten landesweiten Wahl hatte der 69-jährige Erdogan mit 52,5 Prozent der Stimmen gewonnen, die Wahlbeteiligung lag bei Wahlbeteiligung mehr als 86 Prozent. (afp)

Wahlbehörde sieht bisher keine Probleme, Be­ob­ach­te­r:in­nen schon

Die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei läuft nach Einschätzung der Wahlbehörde bislang ohne größere Zwischenfälle. „Bis jetzt verliefen die Wahlen ohne Probleme“, sagte der Chef der Wahlkommission YSK nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Er hoffe, dass es dabei bleibe.

Die prokurdische Oppositionspartei HDP bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen Medienbericht, wonach im südosttürkischen Mardin Wahlbeobachter der Schwesterpartei YSP angegriffen wurden. Es sei zum Streit gekommen, nachdem Beobachter mehr als einem Familienmitglied den Zutritt zur Wahlkabine verweigert hätten.

Ein Abgeordneter der CHP teilte ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie im südosttürkischen Sanliurfa reihenweise Wahlzettel für Präsident Recep Tayyip Erdogan gestempelt wurden. Weder ließ sich verifizieren, wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, noch, ob es sich bei den Wahlzetteln um echte handelte.

Max Lucks, Grünen-Politiker und Wahlbeobachter des Europarats, sagte, in der Kurdenmetropole Diyarbakir sei die Lage ruhig. Er habe die Stadt noch nie so „gelöst und friedlich“ erlebt wie an diesem Wochenende. „Ob sich dieses Gefühl auch in Ergebnissen der Wahlbeobachtung niederschlägt, wird sind in unserem Bericht am Montag zeigen.“

Die Wahllokale sind noch bis 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) geöffnet. (dpa)

In der Erdbebenstadt Antakya scheint Erdoğan schon halb abgewählt

Wäre die südtürkische Stadt Antakya ein Stimmungsbarometer für die Wahl am Sonntag, sähe es schlecht aus für Präsident Recep Tayyip Erdoğan. In der durch das schwere Erdbeben im Februar weitgehend zerstörten Stadt äußern sich am Sonntag viele Einwohner frustriert über das Krisenmanagement des Präsidenten. „Ich werde ihn nicht noch einmal wählen, selbst wenn er mein Vater wäre“, sagt der Landwirt Mehmet Topaloğlu in einem Wahllokal in Antakya. „Wir brauchen Veränderung. Wir haben genug.“ (afp)

Erdoğanss hofft auf gutes Ergebnis und Gott

Der regierende islamisch-konservative Staatschef Recep Tayyip Erdoğan sagte nach der Stimmabgabe, er hoffe auf ein gutes Wahlergebnis für die Zukunft der Türkei. „Ich hoffe bei Gott, dass das Ergebnis nach Abschluss der Auszählung heute Abend gut für die Zukunft unseres Landes und die türkische Demokratie ist“, sagte der 69-Jährige. (afp)

Von der Macht will Erdoğan auch nach 20 Jahren nicht lassen. Aber diese Wahl wird kein Selbstläufer, nicht nur wegen seiner sinkenden Popularität, berichtet taz-Korrespondent Jürgen Gottschlich. (taz)

Kılıçdaroğlu: „Haben Demokratie vermisst“

Der türkische Präsidentschaftskandidat und aussichtsreichste Erdoğan-Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu hat seine Stimme bei der Türkei-Wahl abgegeben. Fernsehbilder zeigten Kılıçdaroğlu am Sonntag an der Wahlurne in Ankara. „Wir haben die Demokratie sehr vermisst“, sagte Kılıçdaroğlu. Der „Frühling“ werde hoffentlich bald kommen, so der 74-Jährige unter Bezug auf einen möglichen Sieg bei der Wahl. (dpa)

Schlange vor den Wahllokalen

In der Türkei hat am Sonntagmorgen die mit Spannung erwartete Präsidentschafts- und Parlamentswahl begonnen. Schon vor der Öffnung der Wahllokale bildeten sich in Istanbul und Ankara teilweise lange Schlangen. Der seit 20 Jahren – zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident – regierende islamisch-konservative Staatschef Recep Tayyip Erdoğan könnte abgewählt werden. Sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kemal Kılıçdaroğlu, liegt mit einem Bündnis aus sechs Oppositionsparteien in den Umfragen vor Erdoğan.

Die Opposition will bei einem Wahlsieg mit dem zunehmend autoritären Kurs von Erdoğan brechen. Kılıçdaroğlu hat eine Rückkehr zur Demokratie versprochen, politische Gefangene will er nach einem Machtwechsel freilassen. (afp)

🐾 „Erdrutschsieg nicht ausgeschlossen“

Mustafa Yeneroğlu war Erdoğans-Vertrauter, jetzt ist er AKP-Gegner. Im taz-Interview erklärt er, wie die Türkei nach einem Ende der Willkürherrschaft aussehen könnte. (taz)

Wahlen in der Türkei haben begonnen

In der Türkei hat am Morgen die Parlaments- und Präsidentschaftswahl begonnen. In Umfragen lag zuletzt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan von der AKP hinter seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu von der oppositionellen CHP. Offen ist allerdings, ob es im ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt: Wenn keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnt, ist am 28. Mai eine Stichwahl fällig.

Die Wahllokale schließen um 16 Uhr deutscher Zeit. Mit ersten, aber noch wenig aussagekräftigen Ergebnisse wird am frühen Abend gerechnet. (rtr/taz)

Opposition feiert im Regen

Vor der Wahl kommen unzählige Menschen zu Reden der Opposition nach Ankara, berichtet taz-Reporter Cem-Odos Güler. Erdoğan erklärt, er werde das Wahlergebnis respektieren. (taz)