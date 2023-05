+++ Nachrichten im Urkaine-Krieg +++ : Feuer in russischer Raffinerie

Östlich der Krim gerät eine Raffinerie in Brand, laut russischen Angaben durch eine Drohne. EU verhängt weitere Sanktionen gegen russische Geschäftsleute.

Brand in südrussischer Raffinerie nach Drohnenangriff

In der Afipski-Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar ist nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Feuer ausgebrochen. Es sei wahrscheinlich durch eine Drohne verursacht worden, schreibt Gouverneur Weniamin Kondratjew auf Telegram. „Es gibt keine Verletzten.“ Die Afipsky-Raffinerie liegt unweit des Schwarzmeerhafens Noworossijsk.

Später teilte der Gouverneur Wenjamin mit, dass das Feuer mittlerweile gelöscht sei. Über das Ausmaß der Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Nach unbestätigten Medienberichten wurde in der Region in der Nacht auch eine zweite Raffinerie attackiert, ohne dass dort ein Feuer ausbrach.

Die Region Krasnodar liegt auf dem Festland unmittelbar östlich der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Es hatte dort bereits Anfang Mai ein Feuer in einer Raffinerie gegeben. (dpa/rtr/taz)

EU verhängt weitere Sanktionen

Die Europäische Union hat Sanktionen gegen sieben Politiker und Geschäftsleute verhängt, denen der Versuch einer Destabilisierung Moldaus vorgeworfen wird. „Es gibt ernsthafte, verstärkte und anhaltende Versuche, das Land zu destabilisieren“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag. Die Sanktionen seien „ein wichtiges politisches Signal der Unterstützung der EU für Moldau in der gegenwärtig schwierigen Situation“. Demnach wird den sieben Sanktionierten die Einreise in die EU verboten, überdies werden ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren.

Es handele sich um „Politiker und Geschäftsmänner mit moldauischer oder russischer Nationalität, die destabilisierende Aktivitäten unternommen haben“, erklärte der Europäische Rat. Einige stünden in Zusammenhang mit einem Bankenbetrug, der dem staatlichen Haushalt Moldaus riesige Verluste bescherte. Andere werden mit „vom Kreml orchestrierten Bemühungen, Moldau zu destabilisieren“, in Verbindung gebracht. (afp)

Russland meldet Tote in Luhansk

In der Region Luhansk sind nach Angaben des russischen Koordinationszentrum bei Beschuss durch die Ukraine vier Menschen getötet worden. 16 seien bei dem Angriff auf den Ort Karpaty verletzt worden. Die im Osten der Ukraine gelegene Region Luhansk ist fast vollständig unter russischer Kontrolle.

Ukrainische Streitkräfte beschießen laut russischen Angaben zum dritten Mal innerhalb einer Woche die russische Stadt Schebekino. Mindestens eine Person sei bei dem Artillerieangriff verletzt worden, teilt der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, über den Nachrichtenkanal Telegram mit. Durch den Beschuss seien Gebäude und Fahrzeuge in Brand geraten. Schebekino liegt nur etwa sieben Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. (rtr)