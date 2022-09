+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : AKW nur noch an Reserveleitung

Die Hauptstromleitung des AKW in Saporischschja ist erneut gekappt worden. Bundesregierung sichert 200 Millionen Euro für ukrainische Binnenflüchtlinge zu.

Schmyhal in Berlin

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal kommt am Sonntag nach Berlin. Er wird zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen (10.00 Uhr). Später (14.00 Uhr) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Gast mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Eine zunächst für den Nachmittag angesetzte Pressekonferenz von Scholz und Schmyhal wurde am Samstag vom Bundeskanzleramt mit Verweis auf Termingründe abgesagt.

Beim Gespräch zwischen Scholz und Schmyhal soll es nach Angaben der Bundesregierung vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie Fragen des Wiederaufbaus gehen. Der Wiederaufbau dürfte auch Thema bei einem Treffen Schmyhals mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sein (12.00 Uhr). (afp)

AKW Saporischschja nur noch an Reserveleitung

Trotz der Präsenz internationaler Inspektoren bleibt die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja instabil. Am Samstag wurde erneut die letzte verbliebene Hauptstromleitung zwischen dem von russischen Truppen besetzten Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz abgeschnitten, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mitteilte. Die Leitung sei „nach neuen Bombardements in der Zone“ gekappt worden. Die Verbindung zum ukrainischen Stromnetz werde jedoch über eine Reserveleitung aufrechterhalten.

Die IAEA sei „heute vor Ort“ darüber informiert worden, dass das Akw „erneut seine Verbindung zur letzten verbliebenen externen Stromleitung verloren hat“, erklärte die Organisation. Nach ihren Angaben verfügte das Akw ursprünglich über vier Hauptleitungen zum ukrainischen Stromnetz. Drei davon seien schon „früher während des Konflikts“ abgeschnitten worden.

Die letzte verbliebene Hauptleitung wurde bereits am 25. August abgetrennt. Die Unterbrechung der Leitung dauerte damals einen Tag.

Die IAEA teilte am Samstag mit, einer der sechs Reaktoren in Saporischschja arbeite noch. Er produziere Strom „sowohl für die Kühlung als auch für andere wesentliche Sicherheitsfunktionen der Anlage und über das Stromnetz für Haushalte, Fabriken und andere“.

Nach Angaben der ukrainischen Betreibergesellschaft Energoatom musste wegen des „fortgesetzten Beschusses durch die russischen Besatzer“ ein anderer Reaktor abgeschaltet werden. Die übrigen vier Reaktoren waren schon früher im Verlauf des russischen Angriffskrieges abgeschaltet worden.

Der letzte noch arbeitende Reaktor „liefert über die Reserveleitung Elektrizität mit begrenzter Kapazität an das Energiesystem der Ukraine“ und versorge auch das Akw selbst, erklärte Energoatom. (afp)

200 Millionen Euro für Binnenflüchtlinge

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat der Ukraine neue Hilfen im Umfang von 200 Millionen Euro zugesagt. „Ich werde mit Ministerpräsident Schmyhal darüber sprechen, wie wir die ukrainische Regierung bei der Versorgung der vertriebenen Menschen weiter unterstützen können“, sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem Vorabbericht.

Dabei gehe es um Wohnraum, Wärme, Kleidung und Medizin. „Der Großteil unserer neuen Hilfen, 200 Millionen Euro, sollen in ein Programm der ukrainischen Regierung zur Unterstützung von Binnenvertriebenen fließen. Das Geld soll dabei helfen, dass sich die Vertriebenen in der Ukraine weiterhin mit dem Nötigsten selbst versorgen können.“ (reuters)

Proteste in Tschechien gegen Ukraine-Politik

Zehntausende Anhänger des rechten und des linken Spektrums haben am Samstag in Prag gegen die tschechische Regierung protestiert. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstrierenden auf dem Wenzelsplatz auf etwa 70 000. Sie forderten den Rücktritt der Koalitionsregierung unter Führung des konservativen Ministerpräsidenten Petr Fiala.

Zu den Teilnehmern der Demonstration zählten unter anderem Anhänger der rechtsextremen Partei Freiheit und direkte Demokratie und der Kommunistischen Partei. Die Protestierenden kritisierten die Regierung wegen deren Unterstützung der Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine und warfen ihr vor, nicht genug gegen den Anstieg der Energiekosten zu tun. Auch die Nato, die EU und deren Pläne zur Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen kritisierten die Demonstrierenden.

Fiala sagte, jeder habe das Recht zu demonstrieren. Die Protestierenden unterstützten aber prorussische Positionen, die nicht im Interesse Tschechiens und seiner Bürger seien. (afp)