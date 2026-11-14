+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Trump bietet Nato-Mitgliedschaft bei Gebietsverzicht an

Selenskyj nennt Größenordnung für Gefangenenaustausch

Ein zwischen Russland und der Ukraine bei Gesprächen in Abu Dhabi vereinbarter Gefangenenaustausch umfasst nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj jeweils mehr als 1.000 Gefangene auf beiden Seiten. Die genaue Zahl werde noch festgelegt, sagte Selenskyj am Freitag zu Journalisten. Er schätze, dass es auf eine Zahl zwischen 1.200 und 1.300 hinauslaufen werde. (ap)

Ukraine: Angriff auf russische Ölanlage in Region Samara

Das ukrainische Militär hat nach Angaben des Generalstabs eine Ölanlage in der russischen Region Samara angegriffen. Bei dem Angriff auf das Ölterminal Samara in der Nähe des Dorfes Proswet seien mehrere Lagertanks in Brand geraten, teilte der Generalstab am Samstag mit. Die Anlage sei ein wichtiger Teil des Netzwerks, über das Russland Öl auf die Weltmärkte exportiere, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Eine Reaktion des Kremls auf den Angriff am Freitag lag zunächst nicht vor. Laut dem ukrainischen Generalstab wurde auch der Flugplatz Lipezk-2 in der russischen Region Lipezk angegriffen. (ap)

Ukraine lehnt neutralen Status weiterhin ab

Die USA haben nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die Nato-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht in Aussicht gestellt. „Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: ‚Was wäre, wenn die Ukraine der Nato beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?‘ Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde“, sagte Selenskyj am Freitag vor Reportern.

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass Kyjiw über „spezifische Sicherheitsgarantien seitens der Nato und der EU“ diskutiere. Wenn diese im Zuge eines Abkommens zur Beendigung des Ukraine-Krieges vereinbart würden, werde er die Ukrainer darüber abstimmen lassen. „Ich habe nicht das Recht, diese Entscheidung allein zu treffen“, sagte Selenskyj.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angestrebte Änderung der Sicherheitsarchitektur in Europa nannte Selenskyj „gefährlich“. So lehnt er einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. „Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen“, sagte Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Eine erforderliche Verfassungsänderung lehnte er ab.

„Wirkliche Sicherheit in Europa bedeutet die EU und die Nato. Das ist alles. Es gibt keine andere Sicherheit in Europa“, so Selenskyj.

Russland hat seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 einen großen Teil der Donbass-Region im Osten der Ukraine eingenommen und beansprucht das gesamte Gebiet. Eine Nato-Mitgliedschaft des Landes lehnt Putin strikt ab.

„Sie setzen alles auf diesen Winter“, sagte Selenskyj weiter zur Kriegsstrategie der russischen Führung. Wenn der US-Kongress ein Gesetzespaket zu „Sanktionen und Waffen“ beschließe, dann wäre dies „die Art von Motivation, die Putin braucht“, um zu deeskalieren. (afp/dpa)

Russland: Ortschaft in der Region Saporischschja eingenommen

Russische Truppen haben eigenen Angaben zufolge die Ortschaft Tersjanka in der südostukrainischen Region Saporischschja eingenommen. Das berichtete die ⁠russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. (rtr)

Demokratische US-Senatoren stellen Forderung an Elon Musk

Demokratische US-Senatoren haben Elon Musk zur Aufbewahrung aller Unterlagen über die ‌eingeschränkte Nutzung der ‌Satellitendienste Starlink und Starshield in der Ukraine aufgefordert. Sie verlangten ⁠in einem Brief unter anderem Aufzeichnungen zur Kommunikation zwischen Musk und Führungskräften seiner Firma SpaceX sowie dem Weißen Haus und dem Pentagon. ‌Die Einschränkungen würfen „ernste Fragen“ zur Kontrolle von ‌SpaceX über Kommunikationssysteme auf, die für die nationale Sicherheit entscheidend seien, erklärten die Politiker. Die militärische Starlink-Version Starshield ist den ukrainischen Streitkräften zufolge ‌unverzichtbar für die Kommunikation an der ⁠Front und für Drohneneinsätze zur ‌Abwehr russischer Luftangriffe. (rtr)

Ex-IOC-Chef Thomas Bach: Russland soll zur Eishockey-WM zurückkehren

Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach hat sich für eine Rückkehr Russlands bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Mai in Deutschland ausgesprochen. „Meine Meinung ist klar und die war immer klar: Es kann nicht an Staaten liegen, an Regierungen liegen, wer wann wie und wo und warum an Sportwettbewerben teilnehmen kann“, sagte Bach dem Sender Sport1. Der 72-Jährige wurde als Chef des Internationalen Olympischen Komitees eine Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen.

Bach begründete seine Sichtweise damit, dass die „Autonomie und Neutralität des Sports gewahrt werden“ müsse. „Es zählen die sportlichen Qualifikationen und nicht die politischen Einstellungen“, betonte der Fecht-Olympiasieger von 1976.

Um eine mögliche WM-Teilnahme Russlands ist eine heftige Debatte entbrannt. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte mit einem Urteil russische Eishockey-Teams wieder zugelassen. Es folgten Boykottdrohungen mehrerer Länder um Weltmeister Finnland für Spiele gegen Russland. Der Deutsche Eishockey-Bund als Gastgeber dringt auf eine schnelle Lösung durch den Weltverband IIHF – ohne Russland als teilnehmende Nation.

Ausgerechnet die Ukraine könnte als sportlicher Aufsteiger bei der A-WM für Russland weichen. „Nun, das wäre mehr als problematisch, weil wie gesagt, die sportliche Qualifikation muss zählen und jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, das halte ich auch für höchst bedenklich“, erklärte Bach.

Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, zuvor stand das russische Eishockey-Team bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Endspiel und verlor dort 1:2 gegen Finnland. (dpa)

Dreiköpfige russische Familie durch ukrainischen Drohnenangriff getötet

Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod offiziellen Angaben nach eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht zum Samstag 29 ukrainische Drohnen abgewehrt. Ein Teil davon über der Region um die Hauptstadt Moskau. (dpa)

Russische Drohnenangriffe auf die Ukraine

Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.

Ohne Angaben von Gründen wurde am Samstagmorgen die Straße über den Damm des Dnipro-Wasserkraftwerks in der südostukrainischen Großstadt Saporischschja für den Verkehr komplett gesperrt. Aus Sicherheitsgründen gab es vorher bereits immer wieder kurzfristige Einschränkungen. Die Stadt verfügt nur über zwei weitere Brückenverbindungen über die Insel Chortyzja auf das Ostufer des Flusses Dnipro. Saporischschja befindet sich nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt. (dpa)

Selenskyj beklagt anhaltende Drosselung von Starshield

‌Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anhaltende Geschwindigkeitsbeschränkungen beim US-Satellitenkommunikationssystem Starshield beklagt. Diese Drosselung habe die Einsatzfähigkeit des ukrainischen Militärs im Land beeinträchtigt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Leider bleiben die Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bestehen“, erklärte er. Er erwarte, dass das Verteidigungs- und das Außenministerium dieses Problem gemeinsam mit den zuständigen Stellen in den USA klären würden. (rtr)

Drei Tote bei russischen Angriffen auf zwei ukrainische Städte

Bei russischen Angriffen auf zwei ukrainische Städte sind nach Angaben regionaler Behörden drei Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. In der südöstlichen Stadt Saporischschja traf ein Geschoss ein fünfstöckiges Wohnhaus. Dabei kam ein Rettungsarbeiter ums Leben, als bei den Bergungsarbeiten eine Betonplatte einstürzte, wie der Gouverneur der Region, Mychajlo Semikin, auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten seien sechs Kinder. In der Hafenstadt Odessa starben dem Leiter der Militärverwaltung, Serhij Lyssak, zufolge zwei Menschen bei einem Angriff auf ein Privathaus. Fünf weitere Personen erlitten Verletzungen. Die Angaben ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht unabhängig überprüfen. (rtr)