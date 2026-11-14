afp | US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping kommen in der nächsten Woche nach Angaben des Weißen Hauses zu einem historischen Treffen in China zusammen. Die Begegnung am kommenden Donnerstag im chinesischen Shenzhen ist das erste Dreiertreffen überhaupt zwischen den Staatschefs der USA, Russlands und Chinas, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Bei den Gesprächen soll es offenbar um nukleare Abrüstung und den Iran gehen – nicht jedoch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Das Dreiertreffen findet demnach am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. „Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er unter anderem den Abbau von Atomwaffen weltweit erörtern wird“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Olivia Wales, vor Journalisten.

Laut einem ranghohen US-Regierungsvertreter wird es bei den Gesprächen zwischen Trump und seinen Kollegen aus China und Russland auch um den Krieg im Iran gehen. Dagegen sei nicht davon auszugehen, dass Trump bei dem Treffen mit Putin und Xi auch auf den Ukraine-Krieg eingehen werde, sagte der Beamte am Freitag.

„Ich denke, der Präsident beabsichtigt in der Tat, bei dem trilateralen Treffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin über den Iran zu sprechen“, sagte der US-Beamte, der anonym bleiben wollte, Journalisten in einer Telefonkonferenz. Hinsichtlich Kiew und Moskau verfolge Washington jedoch eine „völlig andere Verhandlungslinie“. „China ist nicht wirklich Teil dieser Verhandlungslinie, daher erscheint es nicht angebracht, die Ukraine-Frage dort zu erörtern“, sagte der Regierungsvertreter.

Trump spricht auch separat mit Xi, aber nicht mit Putin

Wie aus US-Regierungskreisen verlautete, wird der Tech-Milliardär Elon Musk den US-Präsidenten auf der Reise nach China begleiten. An den Gesprächen mit Putin und Xi nimmt der Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX demnach jedoch nicht teil.

Für Donnerstag ist den Regierungsvertretern zufolge zudem ein bilaterales Arbeitsessen sowie ein Treffen Trumps mit Xi geplant – es wäre das vierte Zusammentreffen der beiden Staatschefs seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr. Ein separates Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin ist hingegen nicht vorgesehen.

Trump wird den Angaben zufolge zunächst am Dienstag auf den Philippinen eintreffen, um dort am Asean-Gipfel teilzunehmen. Anschließend reist er weiter nach Shenzhen.

Das Treffen von Trump, Putin und Xi in China war erwartet worden. Es weckte Befürchtungen, die Staatschefs könnten versuchen, die Einfluss-Sphären unter sich aufzuteilen. Trump hat im Ukraine-Krieg wiederholt prorussische Standpunkte vertreten und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisiert. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar; die Ukraine und der Westen werfen China aber vor, Russlands Krieg entscheidend zu unterstützen.