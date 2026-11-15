+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++Ukraine greift russische Industrieanlagen an

Russland: Ukraine greift Industrieanlagen an

Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das regionale Gesundheitsministerium mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage getroffen wurde. In sozialen Netzwerken in Russland und der Ukraine kursierten Aufnahmen von einem Großbrand – demnach in dem Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an, um die Kriegswirtschaft des Landes zu schwächen. Zwar hatten die Kriegsparteien vergangene Woche ihre Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung wieder aufgenommen. Ein von der Ukraine angestrebter Waffenstillstand ist aber nicht in Sicht. (dpa)

Russland greift Frachtschiff im Hafen Tschornomorsk an

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Frachtschiff im ukrainischen Hafen Tschornomorsk ‌angegriffen. Das Schiff sei für die Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA eine Mitteilung des Ministeriums. Zudem sei Hafeninfrastruktur getroffen worden, die zum Entladen von Militärgütern diene. (rtr)

Moskau bestätigt Treffen zwischen Trump, Putin und Xi

Russland hat die Teilnahme von Kreml-Chef Wladimir Putin an dem historischen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bestätigt. Es sei vereinbart worden, das Treffen am kommenden Donnerstag am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen abzuhalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Das Weiße Haus hatte den Termin bereits am Freitag mitgeteilt, aus Peking hingegen gab es bislang keine Bestätigung. Nach Angaben Washingtons soll es bei Gipfel um atomare Abrüstung und den Iran-Krieg gehen – nicht jedoch um den Ukrainekonflikt. (afp)

Macron warnt vor Kürzung von Ukraine-Hilfen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einer Kürzung der Militärhilfe für die Ukraine gewarnt. Wer die Mittel für die Ukraine einschränken wolle, „möchte sie im Grunde zu einem ungerechten Frieden zwingen, sie dauerhaft verwundbar machen und damit auch Europa“, schrieb Macron am Samstag im Onlinedienst X. „Das ist das Rezept für den nächsten Krieg. Das kann nicht die Position Frankreichs sein.“

„Wenn Russland einem europäischen Land seinen Willen mit Gewalt aufzwingt, wird ganz Europa geschwächt“, warnte Macron. „Der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu helfen, bedeutet, Frankreich und die Franzosen zu schützen.“ Die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die die Umfragen zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr anführt, hat angekündigt, dass sie im Fall ihres Wahlsiegs die Ukraine-Hilfe nach sechs Monaten einstellen werde. Mit Blick auf die jüngsten Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA erklärte Macron, es habe sich gezeigt, dass Kreml-Chef Wladimir Putin weiterhin nicht verhandlungsbereit sei. Putin setze darauf, „die Ukraine in die Knie zu zwingen, indem er die Angriffe auf Zivilisten verstärkt und versucht, das Land diesen Winter in Dunkelheit zu stürzen“, erklärte Macron. „Es ist unsere Aufgabe, dieses Vorhaben zu vereiteln.“

Bei künftigen Gesprächen über eine mögliche Friedenslösung sollen die Europäer anders als bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kyjiw unter US-Vermittlung in Abu Dhabi zwischen Moskau und Kyjiw mit am Tisch sitzen. Beim EU-Gipfel am Freitag in Dublin wurde vereinbart, dass das europäische Verhandlungsteam aus den Institutionen der Europäischen Union und den E5-Staaten bestehen soll, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. (afp)

USA: Direkter Kontakt zwischen Russland und Europäern angestrebt

Nach trilateralen Treffen zwischen Washington, Moskau und Kyjiw in dieser Woche streben die USA nach eigenen Angaben nun direkte Gespräche zwischen Russland und den europäischen Ländern an. Der US-Sondergesandte Jared Kushner erklärte, er und der US-Gesandte Steven Witkoff stünden über die nächsten Schritte in engem Kontakt mit Russland, der Ukraine und den europäischen Partnern. Den Seiten sei klar, dass praktische Kompromisse nötig ‌seien, um den Krieg zu beenden, sagte der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. (rtr)

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Bei einer Serie russischer Angriffe gegen ukrainische Städte sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Über 30 Zivilisten wurden bei den Attacken nach offiziellen Angaben verwundet. Allein in Saporischschja wurden beim Einschlag einer Rakete mindestens 22 Menschen verletzt, wie der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten waren demnach auch drei Kinder. Erst am Vortag war die Stadt Ziel russischer Angriffe.

Am Abend traf eine russische Angriffsdrohne ein Objekt der Energieversorgung in der Oblast Tschernihiw. Dabei starben nach offiziellen Angaben zwei Männer, ein dritter wurde verletzt. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. In Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk kam bei russischen Angriffen mit Drohnen und Artillerie ein Mann ums Leben, wie Militärverwalter Olexander Hanscha auf Telegram berichtete. Weitere 13 Personen, unter ihnen ein siebenjähriger Junge, seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (dpa)