+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Vorwürfe und Drohungen

Trump verärgert über Putin

Im Zusammenhang mit seinen Bemühungen um einen Friedensvertrag für die Ukraine und Russland hat sich US-Präsident Donald Trump verärgert über Kremlchef Wladimir Putin gezeigt. Er sei „wütend, stinksauer“ über Äußerungen des russischen Präsidenten gewesen, als Putin begonnen habe, sich über die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auszulassen, sagte Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) zu NBC News.

Putin bekräftigte diese Woche seine Behauptung, der ukrainische Präsident sei nicht mehr legitimes Staatsoberhaupt, weil seine Amtszeit im vergangenen Jahr abgelaufen ist. Nach der ukrainischen Verfassung sind Wahlen nicht zulässig, solange das Land unter Kriegsrecht steht – wie derzeit wegen des russischen Angriffskrieges. Putin ignorierte das jedoch und schlug vor, die Ukraine unter UN-Schirmherrschaft zu stellen und „Neuwahlen unter externer Leitung“ abzuhalten. Eine dabei gewählte Regierung könne dann über einen Friedensvertrag verhandeln.

Trump drohte in dem Interview mit Strafzöllen für Abnehmer von russischem Öl. Sollte es keinen Deal für ein Kriegsende in der Ukraine geben, und „ich denke, dass es Russlands Schuld war, werde ich Sekundärsanktionen gegen Russland verhängen“, sagte Trump. Es werde Zölle von 25 bis 50 Prozent auf alles Öl geben. Alle, die Öl von Russland kauften, würden nicht in der Lage sein, „ihre Produkte in die Vereinigten Staaten zu verkaufen, jegliches Produkt, nicht nur Öl“.

Zugleich betonte Trump, er pflege eine „sehr gute Beziehung“ zu Putin und milderte auf seinem Rückflug nach Washington am Sonntagabend seinen Ton schließlich wieder etwas ab. „Ich glaube nicht, dass er sein Wort zurücknehmen wird“, sagte er über Putin. „Ich kenne ihn schon sehr lange. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen.“ (ap)

Trump auch verärgert über Selenskyj

Auch über den ukrainischen Präsidenten äußerte sich Trump am Sonntag kritisch: „Er versucht, aus dem Abkommen über seltene Erden auszusteigen“, sagte der US-Präsident. „Und wenn er das tut, bekommt er Probleme. Große, große Probleme“, drohte Trump. Bei dem Abkommen geht es um den Zugang der USA zu Mineralien in der Ukraine im Gegenzug für die geleistete Verteidigungshilfe im Abwehrkampf gegen Russland. Die Ukraine hatte dafür Sicherheitsgarantien gefordert.

Trump und Selenskyj hätten das umstrittene Mineralienabkommen bei einem Besuch des ukrainischen Staatschefs im Weißen Haus unterzeichnen sollen, das Treffen endete jedoch in einem Eklat. Trump deutete am Sonntag an, Selenskyj wolle „das Abkommen neu verhandeln“, um bessere Sicherheitsgarantien zu erhalten. „Er will Mitglied der Nato werden“, sagte er. „Nun, er wird nie Mitglied der Nato sein. Das weiß er auch.“ (ap)

Selenskyj wirft Kreml Desinteresse an Frieden vor

Angesichts fortgesetzter russischer Angriffe gegen ukrainische Städte und Frontabschnitte hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem russischen Staatschef Wladimir Putin fehlendes Interesse an einer friedlichen Beilegung des Kriegs vorgeworfen. „Die Grausamkeit der russischen Angriffe, die nicht nur gelegentlich, sondern buchstäblich jeden Tag und jede Nacht erfolgen, zeigen, wie wenig Putin sich um Diplomatie schert“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Er erinnerte an den US-Vorschlag für eine 30-tägige Feuerpause. „Und als Antwort auf diesen Vorschlag haben wir jeden Tag russische Drohnen, russische Bomben, Artilleriebeschuss, ballistische Raketen“, sagte Selenskyj. Seiner Meinung nach müsse Russland weiter unter Druck gesetzt werden. Nur harte Maßnahmen könnten ein System brechen, „das nichts anderes als Krieg will“.

Russland suche gegenwärtig Ausreden, um den Krieg weiter in die Länge zu ziehen. „Putin spielt dasselbe Spiel, das er schon seit 2014 spielt“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X mit einem Rückblick auf die völkerrechtswidrige Besetzung und spätere Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Dieses Spiel sei für jedermann gefährlich und sollte entsprechend von den USA, Europa und allen anderen Partnern der Ukraine, die nach Frieden streben, beantwortet werden. (dpa)

Selenskyj legt Einkünfte offen: 335.000 Euro im Jahr 2024

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Einnahmen aus dem Vorjahr sowie einige Details über sein aktuelles Familienleben offengelegt. Nach der vom Präsidialamt veröffentlichten Steuererklärung soll die Familie Selenskyj im Vorjahr insgesamt 15,2 Millionen Griwna (rund 335.000 Euro) eingenommen haben. Knapp die Hälfte entfiel auf den Verkauf von Staatsanleihen. Aufgestockt wurde das Präsidentengehalt auch von Bankzinsen und Einnahmen aus der Vermietung eigener Immobilien.

„Der Kassenstand der Familie des Staatsoberhauptes hat sich bis Ende 2024 nicht wesentlich verändert“, so der Pressedienst Selenskyjs. Den aktuellen Kassenstand verriet der Pressedienst allerdings nicht. Selenskyj hat vor seiner Zeit als Präsident als Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor gearbeitet. Unterschiedliche Quellen schätzen das Vermögen der Selenskyjs auf mehrere Millionen Dollar, genaue Zahlen sind nicht bekannt.

Die Agentur Unian berichtete, dass sich Selenskyjs Kinder Olexandra und Kyrill in der Ukraine aufhalten. Unter dem Druck des Kriegsgeschehens und angesichts des vollen Terminplans habe der Präsident nach eigener Darstellung ein „5+5-Programm“ für seine Familie entwickelt – fünf Minuten Zusammenkunft am Morgen und weitere fünf Minuten am Abend. (dpa)