+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Getreide-Deal wird verlängert

Moskau hat die Verlängerung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative für 60 Tage akzeptiert. Energiekonzern Total verkauft Fabrik für Motorenöle in Kaluga.

Russland stimmt Verlängerung für nur 60 Tage zu

Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten, wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Außenministers Sergei Verschinin hervorgeht. Sie wurde am Montagabend auf der Webseite der russischen Botschaft in Genf veröffentlicht. Dort hatten Vertreter Russlands am Montag mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt.

Mit dem Abkommen von Juli 2022 war auch ein Versprechen der UN verbunden, sich für eine Erleichterung russischer Exporte vor allem von Düngemitteln einzusetzen. Wegen westlicher Sanktionen bleibt das aber schwierig. Die Zustimmung zu einer weiteren Verlängerung macht Moskau laut Verschinin von Fortschritten bei diesen Exportgeschäften abhängig. Es müssten unter anderem Bankzahlungen, Transportlogistik und Versicherungen erleichtert werden. Moskau besteht auch auf der Wiedereröffnung der russischen Pipeline für Ammoniak, die durch die Ukraine führt. Seit dem russischen Angriff auf das Nachbarland im Februar 2022 ist sie nicht mehr in Betrieb.

Die unter Vermittlung der UN und der Türkei zustande gekommene Schwarzmeer-Getreide-Initiative-Vereinbarung hatte zunächst für 120 Tage gegolten und war einmal um 120 Tage verlängert worden. Sie wäre am Wochenende ausgelaufen. Durch die Initiative sind gut 23 Millionen Tonnen Getreide auf den Weltmarkt und auch ärmsten Ländern zugute gekommen. (dpa)

Prozess gegen Kremlkritiker Kara-Mursa beginnt

Ein russisches Gericht hat am Montag einen Prozess gegen den Oppositionspolitiker und Journalisten Wladimir Kara-Mursa eröffnet. Ihm würden Hochverrat und eine Verbreitung „falscher Informationen“ über die „spezielle Militäroperation“ gegen die Ukraine zur Last gelegt, hieß es. Die Vorwürfe rühren von Kara-Mursas kritischen Äußerungen über den Kreml in Reden, die er in mehreren westlichen Ländern gehalten hat. Zum Auftakt des Prozesses hinter verschlossenen Türen im Moskauer Stadtgericht plädierte er auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 25 Jahre Haft.

Sein Anwalt Wadim Prochorow erklärte, der Fall sei „vorbehaltlos politisch“. Hier finde tatsächlich eine Strafverfolgung wegen Kritik statt. Die Justizbehörden hätten zudem offenbar versucht, den Prozess im Schnellverfahren durchzuziehen, sagte Prochorow.

Kara-Mursa sitzt seit dem vergangenen April in Haft. Zweimal hat er in den Jahren 2015 und 2017 mysteriöse Vergiftungen überlebt, für die er den Kreml verantwortlich macht. Die russische Regierung hat dies zurückgewiesen. (ap)

Total gibt den Verkauf einer Fabrik nahe Moskau bekannt

Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat einen weiteren Schritt bei seinem Rückzug aus dem Russland-Geschäft bekanntgegeben. Das Unternehmen gab am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Verkauf seiner Anteile an einer großen Fabrik für Motorenöle und Industrieschmierstoffe in der südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga bekannt. Die Fabrik wird mit dem Verkauf vertrauten Kreisen zufolge in den kommenden Monaten Produkte unter einer anderen Marke und ohne Produkte oder Technologien von TotalEnergies produzieren.

Die Fabrik in Kaluga werde gemeinsam mit der Tochtergesellschaft TotalEnergies Marketing Russia an ein Unternehmen veräußert, das das russische Management von TotalEnergies Marketing gegründet habe, hieß es weiter. Den Wert der verkauften Vermögenswerte wollte TotalEnergies nicht nennen. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf den neuen kaufmännischen Leiter der Anlage, ein neuer Eigentümer sei bereits am 2. März eingetragen worden. (afp)

Ukraine bestätigt geplantes Telefonat Selenski-Xi nicht

Die Ukraine hat nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, ein geplantes Telefonat zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski nicht bestätigt. Das Wall Street Journal hat berichtet, in Kürze wollten beide Staatsoberhäupter erstmals miteinander telefonieren. Sullivan erklärt, die USA hätten Xi dazu ermuntert, mit Selenski zu sprechen, um nicht die „russische Perspektive“ vermittelt zu bekommen. (rtr)