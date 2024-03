+++ Nachrichten im Nahostkrieg +++ : Entsetzen über Blutbad in Gaza

Bei chaotischen Szenen um eine Hilfelieferung starben mehr als hundert Menschen. Die UN, USA und China zeigen sich entrüstet und fordern Aufklärung.

Entsetzen nach Tod zahlreicher Zivilisten in Gaza

Der Tod von nach Hamas-Angaben mehr als hundert Menschen in der Stadt Gaza bei chaotischen Szenen bei der Ankunft von Lebensmittelhilfen hat international für Entsetzen und scharfe Kritik gesorgt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron äußerte in der Nacht auf Freitag im Kurzbotschaftendienst X „große Empörung über die Bilder aus Gaza, wo Zivilisten von israelischen Soldaten ins Visier genommen wurden“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich „entsetzt“ über das „Blutbad“, während die USA Aufklärung forderten.

„Ich verurteile diese Schüsse scharf und verlange Wahrheit, Gerechtigkeit und Respekt für das Völkerrecht“, erklärte Macron. „Die Situation in Gaza ist dramatisch. Alle Zivilbevölkerungen müssen geschützt werden.“

Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf x, früher Twitter, „Ich bin entsetzt über die Nachrichten über ein weiteres Blutbad unter Zivilisten in Gaza, die verzweifelt humanitäre Hilfe brauchen“. Und weiter: „Diese Todesfälle sind absolut inakzeptabel.“

Auch China hat sich empört gezeigt über den Tod Dutzender Menschen in der Stadt Gaza bei der Ankunft von Lebensmittelhilfen. „China ist schockiert über diesen Vorfall und verurteilt ihn aufs Schärfste“, sagte die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning am Freitag. „Wir drücken unsere Trauer um die Opfer und unser Mitgefühl für die Verletzten aus“.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte „Akte der Gewalt“. „Wir wissen nicht genau, was geschehen ist“, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric in New York. „Aber ob diese Menschen nun durch israelische Schüsse getötet wurden, ob sie von der Menge erdrückt oder von Lastwagen umgefahren wurden, es handelt sich um Akte der Gewalt, die in gewisser Weise mit diesem Konflikt in Verbindung stehen.“

Guterres selbst forderte bei einem Besuch im Karibikstaat St. Vincent und die Grenadinen eine „unabhängige Untersuchung“ der Ereignisse. Auch die USA pochten auf „Antworten“. „Wir benötigen dringend zusätzliche Informationen darüber, was genau geschehen ist“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in Washington. US-Präsident Joe Biden äußerte derweil die Befürchtung, dass der tödliche Vorfall die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause im Gazastreifen erschweren werde. (afp)

Israels Armee: Haben nicht auf Hilfesuchende geschossen

Nach Angaben der israelischen Armee habe sie am Donnerstagmorgen einen Lastwagenkonvoi mit humanitären Hilfsgütern koordiniert, der Bewohner im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens erreichen sollte. Bei der Ankunft seien zahlreiche Menschen auf die Lastwagen gestürmt und es sei zu chaotischem Gedränge gekommen. „Einige fingen an, andere gewaltsam zu schubsen und zu Tode zu trampeln und plünderten die humanitären Hilfsgüter“, sagte der Armeesprecher.

Ein anderer Sprecher des israelischen Militärs, Peter Lerner, sagte dem Fernsehsender CNN, nach ersten Erkenntnissen habe sich kurze Zeit darauf eine Gruppe von Menschen israelischen Soldaten genähert. Das Militär habe daraufhin Warnschüsse in die Luft abgegeben. Die Gruppe habe sich den Soldaten jedoch weiter genähert und eine Bedrohung dargestellt, woraufhin die Soldaten das Feuer eröffnet hätten.

Laut israelischen Medienberichten sollen sie auf die Beine gezielt haben. Eine Handvoll Menschen sei bei dem Vorfall verletzt worden, sagte Lerner. Der Vorgang werde untersucht. Auch Hagari betonte: „Wir haben weder auf Hilfesuchende noch auf den humanitären Konvoi geschossen, weder am Boden noch aus der Luft.“ (dpa)

Bundesregierung stockt humanitäre Hilfe auf

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte in BErlin an, die Bundesregierung stocke die humanitäre Hilfe für Gaza um weitere 20 Millionen Euro auf. Diese Summe reiche aber bei Weitem nicht aus. Die Zahl der Lastwagen, die lebensrettende Nahrungsmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter nach Gaza bringen, sei in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen.

„Das ist nicht akzeptabel. Die israelische Regierung muss umgehend sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe ermöglichen“, forderte die Ministerin. UN-Generalsekretär Guterres sagte: „Die verzweifelten Zivilisten in Gaza brauchen dringend Hilfe, auch die im belagerten Norden, wo die Vereinten Nationen seit mehr als einer Woche keine Hilfe leisten konnten.“ (dpa)

Solidarität mit Jour­na­lis­t:in­nen in Gaza

Vertreter von drei Dutzend Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt haben in einem offenen Brief ihre Solidarität mit den Jour­na­lis­t:in­nen im Gazastreifen bekundet. Das vom Komitee zum Schutz von Jour­na­lis­t:in­nen initiierte und am Donnerstag veröffentlichte Schreiben forderte Sicherheit und Freiheit für Berichterstatter in dem Kriegsgebiet.

„Wir hielten es für wichtig, zu zeigen, dass die internationale Journalistengemeinschaft solidarisch mit unseren palästinensischen Kollegen ist“, sagte Jodie Ginsberg, die Geschäftsführerin des Komitees. „Angriffe auf Journalisten sind auch Angriffe auf die Wahrheit“, hieß es in dem Brief.

Dem Komitee zufolge sind seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas mindestens 89 Journalist:innen, Me­di­en­mit­ar­bei­te­r:in­nen getötet worden - die große Mehrheit von ihnen waren Palästinenser.

Zu den Unterzeichnern gehören „Der Spiegel“, BBC, „New York Times“, „Washington Post“, „Los Angeles Times“ sowie die Nachrichtenagenturen Agence France-Presse, Reuters und AP. (ap)