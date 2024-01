+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : UN-Kommissar über Kriegsverbrechen

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sieht im Nahostkrieg Hinweise für Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Die USA ziehen Kriegsschiffe aus Mittelmeer ab.

Rechte Minister fordern Siedlungen in Gaza

Nach dem ultrarechten israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich hat auch der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir eine Rückkehr jüdischer Siedler in den Gazastreifen gefordert. Der Abzug der Palästinenser und die Wiedererrichtung der israelischen Siedlungen sei „eine korrekte, gerechte, moralische und humane Lösung“, sagte Ben-Gvir am Montag bei einem Treffen seiner Partei Jüdische Kraft.

„Dies ist eine Gelegenheit, ein Projekt zu entwickeln, das die Bewohner des Gazastreifens ermutigt, in andere Länder der Welt auszuwandern“, sagte Ben-Gvir. Sowohl Smotrich, Chef der Partei Religiöser Zionismus, als auch Ben-Gvir leben in Siedlungen im besetzten Westjordanland.

Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas wies die Äußerungen Ben-Gvirs als „Tagtraum“ zurück. „Sie werden keinen Weg finden, ihn angesichts unseres unverwüstlichen, standhaften palästinensischen Volkes und seines heldenhaften Widerstands umzusetzen“, erklärte die islamistische Gruppe. (afp)

Menschenrechtskommissar erkennt Kriegsverbrechen

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sieht in dem Krieg im Gazastreifen Anzeichen für Kriegsverbrechen und womöglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er nennt auf der Seite der Palästinenser den Terrorüberfall auf Israel am 7. und 8. Oktober, das wahllose Abfeuern von Geschossen auf Israel und das militärische Agieren aus zivilen Einrichtungen heraus.

Zu Israel sagte Türk: „Wenn man sich anschaut, wie Israel darauf reagiert hat, da habe ich schwere Bedenken, was die Einhaltung sowohl der Menschenrechte als auch des internationalen humanitären Rechts betrifft.“

Bei den schweren israelischen Bombardierungen seien 70 Prozent der Betroffenen Frauen und Minderjährige. „Man kann davon ausgehen, dass der Großteil von denen, die getroffen worden sind, Zivilisten sind“, sagte der Österreicher. „Darüber hinaus ist eine kollektive Bestrafung der Palästinenser ein Kriegsverbrechen. Natürlich müssen letztlich Gerichte beurteilen, wer welche Straftaten begangen hat.“

Die Zahl der getöteten Palästinenser beläuft sich nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 21.978. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach jüngsten Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks sind 40 Prozent der Menschen in dem von Israel abgeriegelten Gebiet von einer Hungerkatastrophe bedroht. (dpa)

Israels Armee greift Ziele in Syrien und Libanon an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in Reaktion auf Raketenbeschuss aus Syrien und dem Libanon zurückgefeuert. Wie die israelische Armee am Montagabend mitteilte, seien fünf aus Syrien abgeschossene Raketen nach Israel geflogen und in offenem Gelände niedergegangen. Israelische Kampfflugzeuge hätten daraufhin die Abschussorte angegriffen.

An Israels nördlicher Grenze habe zudem ein Kampfflugzeug „terroristische Infrastruktur“ der Hisbollah-Miliz im Libanon getroffen. Von dort aus seien am Montag Raketen in Richtung einer nordisraelischen Siedlung abgefeuert wurden, hieß es weiter. (dpa)

USA ziehen Marine-Kampfgruppe aus dem Mittelmeer ab

Nach einem monatelangen Sondereinsatz im östlichen Mittelmeer zur Unterstützung Israels soll eine amerikanische Flugzeugträgerkampfgruppe die Heimreise antreten. Die „USS Gerald R. Ford“ und deren Begleitschiffe würden „in den kommenden Tagen“ nach Hause zurückfahren, gab die für den Nahen Osten zuständige 6th Fleet der US-Marine am Montag bekannt.

Ersetzt werden soll die „Ford“ und ihre Kampfgruppe aus Kreuzern, Zerstörern sowie weiteren Schiffen und Flugzeugen vom amphibischen Angriffsschiff „USS Bataan“ und dessen Begleitschiffen „USS Mesa Verde“ und „USS Carter Hall“. Diese drei Kriegsschiffe waren im Roten Meer und sind bereits seit einigen Tagen in Richtung östliches Mittelmeer unterwegs.

Die „USS Gerald R. Ford“ war in das Gebiet entsandt worden, um nach den Großangriffen der Hamas und anderer Extremistengruppen im Süden Israels am 7. Oktober eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern. Der Flugzeugträger blieb im östlichen Mittelmeer, während seine Begleitschiffe zum Roten Meer fuhren, um wiederholt aus von den Huthi-Rebellen kontrolliertem Gebiet im Jemen abgefeuerte Raketen und Angriffsdrohnen abzufangen.

Im östlichen Mittelmeer sind auch der Flugzeugträger „USS Dwight D. Eisenhower“ sowie dessen Begleitschiffe aktiv. Die „Eisenhower“ hielt sich zuletzt auch nahe dem Golf von Aden auf, wo viele Handelsschiffe in den vergangenen Wochen attackiert wurden. (ap)