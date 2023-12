+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Verstärkte Offensive in Gaza

Das israelische Militär verstärkt am Sonntag ihrer Offensive gegen die Hamas im südlichen Gaza. Biden fordert Netanjahu zum Schutz der gesamten Bevölkerung in Gaza.

☛ BKA zählt 2.600 politische Straftaten seit dem 7. Oktober

☛ Biden fordert Netanjahu zum Schutz der Zivilbevölkerung

☛ UN-Resolution für Hilfslieferungen nach Gaza

Israels Armee verstärkt Offensive gegen Hamas im südlichen Gazastreifen

Die israelische Armee verstärkt eigenen Angaben zufolge am Sonntag ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas im südlichen Gazastreifen. Nach der Stadt Gaza „schwenken wir nach Süden und wir konzentrieren unsere Hauptoperationen auf eine andere Bastion der Hamas, Chan Junis“, sagte der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus dem US-Sender Fox News. Die Kämpfe im Norden würden weitergehen, „vielleicht mit einer geringeren Intensität“.

Die islamistische Hamas meldete am Sonntag neue Angriffe. Dabei seien Dschabalija und die Stadt Gaza im Norden sowie Chan Junis im Süden getroffen worden. (afp)

USA – Iran trifft mit Drohne Tanker im Indischen Ozean

Der Iran hat nach US-Angaben einen Frachter mit Drohnen angegriffen. „Das Motorschiff ‚Chem Pluto‘, ein unter liberianischer Flagge fahrender, von Niederländern betriebener Chemikalien-Tanker in japanischem Besitz wurde heute gegen 10.00 Ortszeit im Indischen Ozean getroffen“, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Samstag (Ortszeit) Reuters. Der Angriff sei 200 Seemeilen vor der Küste Indiens mit einer aus dem Iran abgefeuerten Drohne erfolgt. Es handele sich um den siebten iranische Angriff auf ein Handelsschiff seit 2021.

Bereits am Samstag europäischer Zeit hatte die britische Firma für Schifffahrtssicherheit Ambrey berichtet, durch den Drohnen-Angriff sei ein Feuer auf dem Schiff ausgebrochen, das von der Besatzung gelöscht werden konnte. In den Frachter sei Wasser eingedrungen. Eine Stellungnahme vom iranischer Seite lag zunächst nicht vor.

Die US-Armee habe am Samstag vier Drohnen abgeschossen, die auf einen US-Zerstörer im Roten Meer zusteuerten, gab die für den Nahen Osten zuständige Leitstelle des US-Militärs Centcom bekannt. Die Flugkörper seien von Gebieten im Jemen gestartet worden, die von den aufständischen Huthi kontrolliert würden. Die mit dem Iran verbündeten Huthis greifen seit Wochen Handelsschiffe in der Straße von Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres an. Sie wollen damit die Palästinenser im Gazakrieg unterstützen.

Nach Centcom-Angaben gaben am Samstag zwei Frachter Notrufe ab. Ein unter norwegischer Flagge fahrender Tanker meldete einen folgenlosen Drohnen-Angriff. Ein unter indischer Flagge fahrender Rohöltanker teilte mit, von einer Drohne getroffen worden zu sein. Zudem seien zwei Anti-Schiffs-Raketen von den Huthi-Gebieten aus in Richtung Rotes Meer abgefeuert worden. Es gebe aber keine Meldungen von Treffern. Die britische Agentur Maritime Trade Operations berichtete, ein unbemanntes Flugsystem sei in der Nähe eines Schiffes in der Straße von Bab al-Mandab, explodiert.

Zum Schutz der Schifffahrt in den für den Welthandel wichtigen Seewege haben die USA vor drei Tagen den Einsatz Prosperity Guardian (Wohlstands-Wächter) gestartet. Nach US-Angaben sind über ein Dutzend Länder bereit, sich daran zu beteiligen. Geplant sind Patrouillen im Roten Meer vor Jemen. Deutschland hat noch nicht entschieden, ob sich die Bundeswehr an dem Einsatz beteiligen wird. (rtr)

BKA zählt bisher 2.600 politisch motivierte Straftaten in Deutschland zu Gazakrieg

Das Bundeskriminalamt hat deutschlandweit bislang rund 2600 politisch motivierte Straftaten mit Bezug zum Gazakrieg registriert. Davon wurden mehr als 1100 Straftaten als antisemitisch motiviert eingestuft, wie das BKA den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben) mitteilte. Es geht demnach vor allem um Sachbeschädigungen und Volksverhetzung.

Islamfeindliche Straftaten mit Bezug zum Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas wurden dem BKA demnach seit dem 7. Oktober im mittleren zweistelligen Bereich gemeldet. Dabei handelte es sich laut Polizei in der Mehrzahl ebenfalls um Sachbeschädigungen und Delikte der Volksverhetzung. Die Fallzahlen zur politisch motivierten Kriminalität werden dem BKA über den Kriminalpolizeilichen Meldedienst von den Polizeibehörden in den Bundesländern mitgeteilt.

Die Entwicklungen in Israel seien dazu geeignet, „eine hohe Gefährdungsrelevanz auf die Sicherheitslage in Deutschland zu entfalten“, erklärte das BKA gegenüber den Funke-Zeitungen mit Blick auf die Gefährdungslage vor den Feiertagen. Im Zuge dieses Konfliktes, aber insbesondere bei einer Lageverschärfung, könnten „gerade Einzelpersonen in Deutschland und Europa die Entwicklung für sich als tatauslösende und subjektiv empfundene Ermutigung für einen Anschlag sehen“.(afp/rtr)

Biden fordert Netanjahu erneut zu Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf

US-Präsident Joe Biden hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu erneut zu einem Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. Biden habe in einem Gespräch mit Netanjahu die „Notwendigkeit“ hervorgehoben, die Zivilbevölkerung zu schützen und den Menschen zu erlauben, sich vor Kampfhandlungen in Schutz zu bringen, erklärte das Weiße Haus am Samstag. Es müssten auch jene geschützt werden, die an humanitärer Hilfe für das Palästinensergebiet beteiligt seien.

Biden hatte zuvor zu Journalisten gesagt, er habe ein langes „privates Gespräch“ mit Netanjahu geführt. Auf Nachfrage sagte der US-Präsident, er habe den israelischen Regierungschef dabei nicht zu einer Waffenruhe aufgerufen. (afp)

UN-Resolution für Hilfslieferungen nach Gaza

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Freitag in einer Resolution zum Gazakrieg gefordert, eine „sichere und ungehinderte Lieferung von humanitärer Hilfe in großem Umfang“ zu ermöglichen. Ein direkter Aufruf zu einer Feuerpause fehlt in dem Text, über den tagelang intensiv verhandelt worden war. Vielmehr heißt es in der Resolution lediglich, es müssten „mit aller Dringlichkeit“ die Bedingungen geschaffen werden, die „eine nachhaltige Einstellung der Kampfhandlungen“ ermöglichen.

Für die Resolution stimmten 13 der 15 Mitgliedstaaten des mächtigsten UN-Gremiums. Die Veto-Staaten USA – ein wichtiger Verbündeter Israels – und Russland enthielten sich. Israel setzte seine massiven Angriffe auf Ziele im Gazastreifen auch nach der Resolution des UN-Sicherheitsrats fort. (afp)

Über 20.000 Tote seit dem 7. Oktober 2023

Ausgelöst wurde der Krieg durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. 2023 Hunderte Kämpfer der von EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas waren in israelische Orte eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden rund 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel führt seither massive Angriffe in dem Palästinensergebiet – mit dem erklärten Ziel, die Hamas zu vernichten. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bislang mehr als 20.250 Menschen getötet. (afp)