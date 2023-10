+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Festnahmen nach Sturm auf Flugzeug

Nach den Ereignissen in Dagestan hat Russland 60 Personen festgenommen. Israels Armee berichtet, sie habe mehr als 600 Ziele in Gaza getroffen.

Laut Moskau 60 Personen festgenommen

Nach dem Sturm Dutzender Menschen auf einen Flughafen der mehrheitlich muslimischen russischen Teilrepublik Dagestan auf der Suche nach Israelis und Juden sind nach Angaben Moskaus 60 Menschen festgenommen worden. „Mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Unruhen wurden identifiziert, 60 von ihnen wurden festgenommen“, erklärte das russische Innenministerium am Montag. Neun Polizisten seien verletzt worden, zwei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Wegen der Nachricht der Ankunft eines Flugzeugs aus Israel hatten Dutzende Männer am Sonntag den Flughafen von Dagestans Hauptstadt Machatschkala gestürmt. Die Angreifer liefen Medienberichten zufolge sowohl auf das Rollfeld als auch auf das Dach des Flughafens. Das Gesundheitsministerium in Dagestan meldete Verletzte. Später war die Lage nach Angaben der Regierung der Kaukasusrepublik wieder unter Kontrolle. (afp)

Israels Armee stößt im Gazastreifen vor

Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben dutzende Terroristen getötet. Wie das israelische Militär am Montagmorgen auf Telegram mitteilte, hatte sich der Gegner in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen.

Ein von den Bodentruppen angeleitetes Kampfflugzeug habe ein Gebäude der islamistischen Hamas, in dem sich mehr als 20 der Terroristen aufhielten, bombardiert. In den vergangenen Tagen seien mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden, darunter Waffendepots, dutzende Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke und Stützpunkte der Hamas, teilte das israelische Militär weiter mit.

Wie der US-Fernsehsender CNN unterdessen auf Basis ausgewerteter eigener Luftaufnahmen berichtete, ist das israelische Militär inzwischen etwa drei Kilometer in den abgeriegelten Gaza-Streifen vorgestoßen. Der Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer ist etwa 40 Kilometer lang und zwischen sechs und 14 Kilometer breit. Flächenmäßig ist der Gazastreifen etwas größer als München. Das abgeriegelte Küstengebiet grenzt im Norden und Osten an Israel und im Süden an Ägypten. Israel kontrolliert das angrenzende Mittelmeer im Westen. (dpa)

Bundesumweltministerin kritisiert FFF

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisiert die Äußerungen der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie der Organisation Fridays for Future International zum Nahostkonflikt scharf. „Fridays for Future hat ohne Zweifel unschätzbare Verdienste“, sagte Lemke am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die unsäglichen Äußerungen von Thunberg und Fridays for Future International zum Terrorangriff auf Israel zerstörten aber das große Vertrauen, das viele in die Integrität der Bewegung hätten.

Es sei daher richtig und dringend notwendig gewesen, dass sich Fridays for Future Deutschland und die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer klar und eindeutig von Fridays for Future International abgegrenzt und klargestellt hätten, „dass sie den Terror der Hamas uneingeschränkt verurteilen und die Unverhandelbarkeit des Existenzrechts Israels betonen“.

Fridays for Future International hatte auf Instagram von einem „Genozid“ gegen Palästinenser im Gazastreifen und von Israel als Apartheidstaat gesprochen. Zudem hatte die Organisation westliche Medien der Falschinformation und Lüge bezichtigt.

Fridays for Future Deutschland erklärte, der internationale Account spreche nicht für die deutsche Klimaschutzbewegung. Überdies hatte auch die Fridays-for-Future-Gründerin und schwedische Klimaaktivistin Thunberg Kritik auf sich gezogen, weil sie sich in ihren Reaktionen auf die Auseinandersetzungen im Nahen Osten aus Sicht einiger Beobachter zu einseitig auf die Seite der Palästinenser gestellt hatte. (epd)

Krankenhaus in Gaza dient als Notunterkunft

Ein Hilfskonvoi des Roten Kreuzes hat erstmals seit Ausbruch des Krieges zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel das überfüllte Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen erreicht. Die Lastwagen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) brachten wichtige medizinische Hilfsgüter für die Notfallstationen und Operationssäle mit. „Dies ist der erste Hilfskonvoi, der den Nasser-Krankenhauskomplex über das Rote Kreuz erreicht hat“, sagte Krankenhausdirektor Dr. Nahed Abu Taemma.

Ärzte in dem Krankenhaus sagen, dass die Einrichtung nicht nur viele Verletzte beherbergt, sondern auch etwa 20.000 Zivilisten als Notunterkunft dient, die keine andere Anlaufstelle haben – so wie andere Krankenhäuser auch.

Überfüllte Krankenhäuser in Gaza werden zunehmend zur Gefahr für Schutzsuchende. So auch das Schifa-Krankenhaus, die größte Klinik des Gazastreifens, wo Zehntausende Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Anwohner berichteten, dass israelische Luftangriffe den Komplex getroffen haben. Israel beschuldigt die Hamas, einen geheimen Kommandoposten unterhalb des Krankenhauses zu unterhalten, ohne jedoch Beweise dafür vorgelegt zu haben. Die Hamas bestreitet diese Anschuldigungen. (ap)

Israel beschießt Syrien

Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe erneut Ziele in Syrien beschossen. Ein Kampfflugzeug habe „militärische Infrastruktur“ auf syrischem Boden getroffen, teilte das israelische Militär in der Nacht zum Montag mit. Stunden zuvor hatte die Armee mitgeteilt, den Ort angegriffen zu haben, von wo aus auf Israel geschossen worden sei.

Die aus Syrien abgefeuerten Raketen waren demnach auf offenem Gelände gelandet. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar. Die Lage an den nördlichen Außengrenzen Israels ist seit dem Massaker der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und den darauffolgenden Gegenangriffen Israels angespannt. (dpa)