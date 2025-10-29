+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++: Waffenruhe in Gaza laut Trump nicht gefährdet
Erneut ist es im Gazastreifen zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. US-Präsident Donald Trump beunruhigt das nicht.
dpa/rtr/afp | Nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump wird „nichts“ die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen gefährden. Das sagte der Republikaner auf seinem Weg von Japan nach Südkorea an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One vor Journalisten.
Seine Äußerung erfolgte einen Tag nach einer erneuten Eskalation der Gewalt in dem Küstenstreifen. Israel beschuldigte die islamistische Hamas, im Süden Gazas israelische Soldaten angegriffen zu haben. Dabei wurde ein Soldat getötet, wie das Militär am Morgen bestätigte. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin mehrere Ziele im Gazastreifen an.
Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes wurden dabei mehrere Menschen getötet. Hamas-Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, dass mindestens 50 Menschen getötet worden seien, darunter 22 Kinder. Etwa 200 Menschen seien zudem verletzt worden.
Die Hamas erklärte zudem, sie sei nicht für den Angriff auf Israels Soldaten verantwortlich. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.
Laut Israels Militär wird die Waffenruhe wieder eingehalten
Trump zeigte Verständnis für Israel. „Die Israelis haben also zurückgeschlagen, und sie sollten zurückschlagen, wenn so etwas passiert“, sagte er. „Wir haben Frieden im Nahen Osten“. Die Hamas habe zugesagt, dass sie sich „benehmen“ werde. Falls nicht, werde man sie „sehr leicht ausschalten“.
Nach Angaben des israelischen Militärs vom Mittwochmorgen werde die Waffenruhe nun wieder eingehalten.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert