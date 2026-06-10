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Atomwaffenausgaben auf RekordhochDas Ende der atomaren Illusion

Andreas Zumach

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Andreas Zumach

Noch nie wurde so viel Geld für Atomwaffen ausgegeben wie derzeit. Und noch nie war die Gefahr so hoch, dass sie erneut eingesetzt werden.

Ein Atompilz steigt nach der Explosion einer Atombombe über dem Testgelände in der Wüste auf.
2026- oder wie ich aufhörte mich zu Sorgen und lernte die Bombe zu lieben Foto: Nasa/dpa

O hne den Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hätte Japan im Zweiten Weltkrieg nicht kapituliert.“ Mit dieser längst widerlegten Lüge der damaligen US-Regierung begann im August 1945 das Atomwaffenzeitalter. Es folgten 80 Jahre der gefährlichen Illusion, mit gegenseitiger atomarer Vernichtungsdrohung zwischen den USA und der Sowjetunion beziehungsweise Russland lasse sich Sicherheit zwischen den beiden Großmächten und in Europa garantieren.

Dabei ist es lediglich eine durch nichts belegte Behauptung, dass es ohne die Existenz atomarer Abschreckungswaffen zu einem konventionellen Krieg in Europa zwischen den Staaten der Nato und denen des Warschauer Pakts gekommen wäre.

Doch all diese falschen Gewissheiten der letzten acht Jahrzehnte lassen sich nicht länger aufrechterhalten. Mit seit Ende des alten Kalten Krieges rekordhohen finanziellen Ausgaben für Massenvernichtungswaffen boomt in allen neun Atomwaffenstaaten die zumeist als „Modernisierung“ verbrämte Aufrüstung. Das Ziel: Sie auch mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz noch zerstörerischer, zielgenauer, schneller sowie flexibler einsetzbar zu machen – und damit noch gefährlicher und unberechenbarer für den Gegner.

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Hinzu kommt, dass sämtliche seit Anfang der 1970er Jahre zwischen Washington und Moskau vereinbarten bilateralen Verträge zur Rüstungskontrolle und Abrüstung von Atomwaffen aufgekündigt wurden oder ersatzlos ausgelaufen sind. Und erstmals seit 1945 führen die beiden größten Atomwaffenmächte zeitgleich einen konventionellen Krieg. Und drohen dabei explizit (Putin) oder implizit (Trump) mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen „das Nazi-Regime in Kyjiw“ beziehungsweise zur „Auslöschung der iranischen Zivilisation“.

Und im Nahen und Mittleren Osten könnten die Türkei, Saudi-Arabien und Iran mit der Beschaffung eigener Atomwaffen auf die nukleare Hegemonie Israels reagieren. Nie zuvor war die Gefahr so groß, dass noch vor dem 100. Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki erneut Atomwaffen eingesetzt werden.

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Andreas Zumach

Andreas Zumach Autor

Journalist und Buchautor, Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Von 1988-2020 UNO- und Schweizkorrespondent der taz mit Sitz in Genf und freier Korrespondent für andere Printmedien, Rundfunk-und Fernsehanstalten in Deutschland, Schweiz,Österreich, USA und Großbritannien; zudem tätig als Vortragsreferent, Diskutant und Moderator zu zahlreichen Themen der internationalen Politik, insbesondere:UNO, Menschenrechte, Rüstung und Abrüstung, Kriege, Nahost, Ressourcenkonflikte (Energie, Wasser, Nahrung), Afghanistan... BÜCHER: Reform oder Blockade-welche Zukunft hat die UNO? (2021); Globales Chaos-Machtlose UNO-ist die Weltorganisation überflüssig geworden? (2015), Die kommenden Kriege (2005), Irak-Chronik eines gewollten Krieges (2003); Vereinte Nationen (1995) AUSZEICHNUNGEN: 2009: Göttinger Friedenspreis 2004:Kant-Weltbürgerpreis, Freiburg 1997:Goldpreis "Excellenz im Journalismus" des Verbandes der UNO-KorrespondentInnen in New York (UNCA) für DLF-Radiofeature "UNO: Reform oder Kollaps" geb. 1954 in Köln, nach zweijährigem Zivildienst in den USA 1975-1979 Studium der Sozialarbeit, Volkswirtschaft und Journalismus in Köln; 1979-81 Redakteur bei der 1978 parallel zur taz gegründeten Westberliner Zeitung "Die Neue"; 1981-87 Referent bei der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste, verantwortlich für die Organisation der Bonner Friedensdemonstrationen 1981 ff.; Sprecher des Bonner Koordinationsausschuss der bundesweiten Friedensbewegung.

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