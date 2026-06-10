O hne den Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hätte Japan im Zweiten Weltkrieg nicht kapituliert.“ Mit dieser längst widerlegten Lüge der damaligen US-Regierung begann im August 1945 das Atomwaffenzeitalter. Es folgten 80 Jahre der gefährlichen Illusion, mit gegenseitiger atomarer Vernichtungsdrohung zwischen den USA und der Sowjetunion beziehungsweise Russland lasse sich Sicherheit zwischen den beiden Großmächten und in Europa garantieren.

Dabei ist es lediglich eine durch nichts belegte Behauptung, dass es ohne die Existenz atomarer Abschreckungswaffen zu einem konventionellen Krieg in Europa zwischen den Staaten der Nato und denen des Warschauer Pakts gekommen wäre.

Doch all diese falschen Gewissheiten der letzten acht Jahrzehnte lassen sich nicht länger aufrechterhalten. Mit seit Ende des alten Kalten Krieges rekordhohen finanziellen Ausgaben für Massenvernichtungswaffen boomt in allen neun Atomwaffenstaaten die zumeist als „Modernisierung“ verbrämte Aufrüstung. Das Ziel: Sie auch mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz noch zerstörerischer, zielgenauer, schneller sowie flexibler einsetzbar zu machen – und damit noch gefährlicher und unberechenbarer für den Gegner.

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Hinzu kommt, dass sämtliche seit Anfang der 1970er Jahre zwischen Washington und Moskau vereinbarten bilateralen Verträge zur Rüstungskontrolle und Abrüstung von Atomwaffen aufgekündigt wurden oder ersatzlos ausgelaufen sind. Und erstmals seit 1945 führen die beiden größten Atomwaffenmächte zeitgleich einen konventionellen Krieg. Und drohen dabei explizit (Putin) oder implizit (Trump) mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen „das Nazi-Regime in Kyjiw“ beziehungsweise zur „Auslöschung der iranischen Zivilisation“.

Und im Nahen und Mittleren Osten könnten die Türkei, Saudi-Arabien und Iran mit der Beschaffung eigener Atomwaffen auf die nukleare Hegemonie Israels reagieren. Nie zuvor war die Gefahr so groß, dass noch vor dem 100. Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki erneut Atomwaffen eingesetzt werden.