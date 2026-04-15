+++ Nachrichten im Iran-Krieg +++EU plant Senkung von Stromsteuern

„Denke nicht über Verlängerung der Waffenruhe nach“

US-Präsident Donald Trump denkt nach eigenen Worten nicht über eine Verlängerung der noch eine Woche laufenden Waffenruhe mit dem Iran nach. Es könne so oder so ausgehen, sagte Trump am Dienstag dem Sender ABC News. Ein Abkommen ‌sei jedoch vorzuziehen, da das Land dann den Wiederaufbau angehen könne. Die USA und der Iran hatten vor einer Woche eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart, um eine diplomatische Lösung des Konflikts zu erreichen.

US-Vizepräsident JD Vance gibt sich zuversichtlich über den Verlauf der Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges. Es gebe zwar viel Misstrauen zwischen Washington und ‌Teheran, das ‌nicht über Nacht gelöst werden könne, sagt Vance ⁠bei einer Veranstaltung. Die iranischen Unterhändler wollten jedoch eine Einigung erzielen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was unsere Position ‌angeht“, sagte er. Die Gespräche könnten ‌nach Angaben von Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Tagen in Pakistan wiederaufgenommen werden. Eine fragile zweiwöchige Waffenruhe ‌läuft noch eine Woche. (rtr)

EU plant wegen Iran-Kriegs niedrigere Stromsteuern

Die ‌EU will einem Medienbericht zufolge die Stromsteuern senken und den Ausbau erneuerbarer Technologien beschleunigen. Damit sollen Verbraucher vor den deutlich gestiegenen Öl- und Erdgaspreisen infolge des Iran-Krieges geschützt werden, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag aus einem Entwurf der EU-Kommission, der am 22. April veröffentlicht werden soll. Demnach soll ‌Strom geringer besteuert werden als fossile Brennstoffe. Zudem soll es den Mitgliedstaaten erleichtert werden, die Stromsteuer für energieintensive Industrien auf null zu senken. Eine Sprecherin der EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme ab.

Die europäischen Erdgaspreise hatten sich in den ersten drei Wochen des Iran-Krieges fast verdoppelt und lagen am Dienstag trotz eines leichten Rückgangs noch immer rund 35 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Europa könne es sich nicht leisten, immer häufigeren ‌Energieschocks ausgesetzt zu bleiben, hieß es in dem Entwurf laut Bericht. Jede verzögerte Investition in die Energiewende berge das Risiko höherer Kosten für ⁠die Gesellschaft.

Um Preisspitzen durch gleichzeitige Käufe zu vermeiden, plant die EU dem Bericht zufolge ab diesem Monat, die Befüllung der Erdgasspeicher zu koordinieren. Vor dem Sommer soll ‌zudem ein Elektrifizierungsziel vorgeschlagen ‌werden, um die Industrie zum Umstieg von ⁠fossilen Brennstoffen auf Strom zu bewegen. Im kommenden Monat sollen den Energieministern der Mitgliedstaaten darüber hinaus Investitionskataloge für ‌energiesparende und kohlenstoffarme Technologien vorgelegt werden, ‌flankiert von Vorgaben für die Finanzierung intelligenter Stromnetze. (rtr)

Iran nutzte chinesischen Spionagesatelliten für Angriffe auf US-Stützpunkte

Iran ‌hat einem Zeitungsbericht zufolge ‌heimlich einen chinesischen Spionagesatelliten erworben und damit während des Krieges im Nahen Osten US-Militärstützpunkte in der Region ins Visier genommen. Die Financial Times berichtete am Mittwoch unter Berufung auf durchgestochene iranische Militärdokumente, die Luft- und Raumfahrtkräfte der Iranischen Revolutionsgarde hätten den Satelliten TEE-01B Ende 2024 übernommen. Dieser sei von dem chinesischen Unternehmen ‌Earth Eye gebaut und ins All gebracht worden. Die iranischen Kommandeure hätten mit dem Satelliten US-Militäranlagen beobachtet. Die Zeitung berief sich dabei auf mit Zeitangaben versehene Koordinatenlisten, Satellitenbilder und Orbitalanalysen.

Dem Bericht zufolge entstanden im März Aufnahmen vor und nach Drohnen- und Raketenangriffen auf diese Standorte. So habe der Satellit am 13., 14. und 15. März Bilder des Luftwaffenstützpunkts Prince Sultan in Saudi-Arabien gemacht. US-Präsident Donald Trump hatte am 14. März bestätigt, dass dort US-Flugzeuge getroffen ‌worden seien. Zudem seien der Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien, Gebiete nahe dem Marinestützpunkt der Fünften US-Flotte in Manama in Bahrain sowie der Flughafen Erbil im Irak ⁠überwacht worden. Dies sei etwa zu der Zeit geschehen, als die iranische Revolutionsgarde erklärte, sie habe Einrichtungen in diesen Gebieten attackiert.

Teil der Vereinbarung sei auch der Zugang zu ‌kommerziellen Bodenstationen des ‌in Peking ansässigen Anbieters Emposat gewesen, berichtete die ⁠Zeitung weiter. Das Unternehmen betreibe ein Netzwerk, das sich über Asien, Lateinamerika und andere Regionen erstrecke. Stellungnahmen der USA ‌und Chinas lagen zunächst nicht vor. Auch ‌Earth Eye und Emposat äußerten sich auf Anfragen von Reuters vorerst nicht. (rtr)

Trump nach Papst-Kritik: Iran tötete 42.000 Demonstranten

Im Streit mit Papst Leo XIV. um dessen Appell für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt hat US-Präsident Donald Trump noch einmal nachgelegt. „Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat?“, schrieb Trump am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Es sei „absolut inakzeptabel“, dass der Iran über eine Atombombe verfüge.

Die USA und Israel hatten Ende Februar einen Krieg gegen den Iran begonnen, unter anderem mit dem Ziel, das Atomprogramm Teherans und damit auch die Fähigkeit zum Bau von Atomwaffen zu verhindern. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe. Ende Dezember hatten Protesten begonnen, die zunächst durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst worden waren. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Aufständen gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Der Sicherheitsapparat ging brutal gegen die Proteste vor.

Papst Leo XIV. hatte am Samstag in Rom bei einem Friedensgebet im Petersdom mit eindringlichen Worten ein Ende von Kriegen gefordert. Zuletzt hatten sich die Friedensappelle des sonst zurückhaltenden Papstes vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg verschärft. Die harschen Drohungen Trumps gegen den Iran verurteilte Leo – der erste Papst aus den USA – ungewöhnlich scharf und nannte sie „wirklich inakzeptabel“. Seitdem hört die Papst-Kritik von Trump und seinem Vize JD Vance nicht auf. (dpa)