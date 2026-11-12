+++ Nachrichten aus Nahost +++Sechs Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums 6 Menschen getötet und mindestens 28 weitere verletzt worden. Das israelische Militär bestätigte einen Luftangriff auf die Klinik in der Nacht zum Donnerstag. Dieser habe einem Hamas-Kommandeur und weiteren Extremisten gegolten.

In bewaffneten Konflikten stehen Krankenhäuser und ihr Personal unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts. Wird eine Klinik militärisch genutzt, kann sie aber diesen Schutzstatus verlieren. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, der angegriffene Hamas-Kommandeur habe das Nasser-Krankenhaus zu seiner Zentrale gemacht. Unabhängig ließ sich das nicht überprüfen. Israel hat der Hamas im Verlauf des Gazakrieges immer wieder vorgeworfen, Krankenhäuser als Rückzugsorte zu missbrauchen. Immer wieder gibt es auch aus dem Gazastreifen selbst Berichte darüber, dass die Hamas bestimmte Krankenhäuser nutzt.

Dem Gesundheitsministerium zufolge wurde die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen. Dabei sei auch ein Arzt, der Chirurg Risk Abu Schaira, getötet worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP vor Ort berichtete, ein Teil des zweiten Geschosses der Klinik sei zerstört worden. Zwischen den Krankenhausbetten lagen Trümmerteile herum.

Der britische Chirurg Goher Rahbour, der als Freiwilliger im Nasser-Krankenhaus tätig ist, berichtete, dass der Angriff kurz nach Mitternacht stattgefunden und das gesamte Gebäude erschüttert habe. „Es war extrem verraucht“, sagte Rahbour, der sich zum Zeitpunkt des Einschlags im vierten Stock der chirurgischen Abteilung befand. Der Aufwachraum auf derselben Etage sei in Schutt und Asche gelegt worden. Der Brite berichtete, dass er noch wenige Stunden vor dem Angriff gemeinsam mit dem getöteten Abu Schaira operiert habe.

Das Nasser-Krankenhaus in der Stadt Chan Junis ist eine der wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen. Israels Militär hat es bereits in der Vergangenheit angegriffen. Im Jahr 2025 kamen bei einem israelischen Angriff auf das Krankenhaus-Gelände fünf Journalisten ums Leben – darunter die für die AP tätige Mariam Dagga.

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober 2023, als von der Hamas angeführte Kämpfer den Süden Israels angriffen, dabei etwa 1.200 Menschen töteten und 251 weitere als Geiseln nahmen. Seitdem hat die israelische Vergeltungsoffensive nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 74.600 Menschen das Leben gekostet. Die Zahlen des Ministeriums, das Teil der von der Hamas geführten Regierung ist, werden von der internationalen Gemeinschaft weitgehend als zuverlässig angesehen.

Auch nach Inkrafttreten einer Waffenruhe im Oktober 2025 kam es immer wieder zu israelischen Angriffen oder Schüssen von Soldaten, bei denen nach Angaben des Ministeriums 1.622 Menschen getötet wurden. Im selben Zeitraum kamen zudem fünf israelische Soldaten ums Leben.

(ap/taz)