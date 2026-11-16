ap/afp/dpa | Nach Angaben von Außenminister Johann Wadephul will Israel von dieser Woche an von Deutschland zur Verfügung gestellte Scanner für die Kontrolle von Hilfslieferungen für den Gazastreifen nutzen. Das israelische Sicherheitskabinett habe am Sonntag einen entsprechenden Beschluss gefasst, erklärte Wadephul am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Dies habe ihm sein israelischer Kollege in einem Telefonat mitgeteilt.

Nach Angaben von Wadephul warten die von Deutschland zur Verfügung gestellten Scanner für Lastkraftwagen bereits seit geraumer Zeit auf ihren Einsatz. Am Wochenende hatte er es als „nicht akzeptabel“ bezeichnet, dass sie noch nicht genutzt werden. Israel hatte die schleppende Abfertigung von Lastwagen mit Hilfslieferungen auch mit dem Kontrollaufwand erklärt. Damit wolle man verhindern, dass Waffen oder militärisch nutzbare Güter bewaffnete Gruppen erreichen.

Die Vereinten Nationen hatten zuletzt vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen durch den bevorstehenden Winter gewarnt. Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten, teilten die UN und die palästinensische Regierung bei einer Pressekonferenz in Ramallah mit.

Überflutungen führen zu „noch mehr Leid“

Wadephul sagte am Montag: „Die Lage in Gaza in den kommenden regnerischen und stürmischen Wintermonaten besorgt uns alle.“ Es sei dringend notwendig, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen ankomme, damit sich die humanitäre Lage nicht noch weiter verschlechtere. Er stehe dazu auch in ständigem Kontakt mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar.

Vier westliche Länder haben Israel am Sonntag aufgefordert, einen „raschen und ungehinderten“ Zugang für die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu ermöglichen. Großbritannien, Italien, Kanada und Australien hoben in einer gemeinsamen Erklärung hervor, dass die Lage im Gazastreifen „furchtbar“ sei. Ein Großteil der Bevölkerung hatte wegen des israelischen Vormarschs in den Süden des Küstenstreifens flüchten müssen. Die jüngsten Regenfälle hätten „noch mehr Leid gebracht“.

Nach palästinensischen Angaben hatten sie zur Überflutung Zehntausender Zelte von Vertriebenen geführt, mindestens fünf Menschen kamen demnach seit Ende der vergangenen Woche ums Leben. Doch würden „150.000 Zelte und andere lebenswichtige Hilfe“ an der Grenze zum Gazastreifen zurückgehalten, stellten die vier Länder fest. Sie riefen Israel auf, dies noch vor dem Winter zu ändern.

Einen ähnlichen Appell hatte die Europäische Union am Samstag an Israel gerichtet und das Land aufgefordert, humanitären Hilfs- und Rettungsorganisationen „sofortigen“ und „ungehinderten“ Zugang zu dem abgeriegelten Gebiet zu gewähren. Alle Grenzübergänge zum Gazastreifen müssten wieder geöffnet werden, erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Hilfsorganisationen fordern die Einfuhr von Materialien für Notunterkünfte sowie Gütern zur Versorgung mit Brennstoff, Wasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Hilfe. Sie fürchten die Gefahr von Unterkühlung, Atemwegsinfektionen und anderen vermeidbaren Erkrankungen.

EU „besorgt“ über Angriff auf Krankenhaus

Israel müsse die Arbeit der Vereinten Nationen und der humanitären Organisationen „erleichtern und all seinen Verpflichtungen gemäß dem Völkerrecht“ nachkommen, forderte Kallas. Die heftigen Regenfälle und die winterlichen Bedingungen in dem Küstenstreifen verschlechterten die Lebensbedingungen der Menschen noch weiter und verschärften die ohnehin bereits „verheerende“ humanitäre Krise.

Kallas zeigte sich zudem „zutiefst besorgt“ über den jüngsten Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus. Bei israelischen Luftangriffen waren nach palästinensischen Angaben am Donnerstag elf Menschen getötet worden, darunter sechs in dem Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens.

Auch die Weltgesundheitsorganisation hatte sich über den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus mit sechs Toten und zahlreichen Verletzten im Gazastreifen alarmiert gezeigt. Bei der Attacke am Donnerstag sei die chirurgische Abteilung des Nasser Medical Complex in Chan Junis schwer beschädigt worden, erklärte die WHO am Freitag in Genf. Auch Ärzte ohne Grenzen verurteilte den israelischen Luftangriff. Laut der medizinischen Hilfsorganisation wurden 52 Menschen bei dem Angriff verletzt.

Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Trotz der seit einem Jahr offiziell geltenden Waffenruhe gehen die israelischen Angriffe weiter. Bei einem israelischen Drohnenangriff wurden am Samstag zwei Palästinenser getötet. Eine Drohne habe zwei Menschen getroffen, die in Dschabalija am nördlichen Rand der Stadt Gaza eine Straße entlanggegangen seien, sagte der Direktor des Schifa-Krankenhauses, Mohammed Abu Selmija. Nach Angaben eines amerikanischen Feldkrankenhauses wurden mehrere weitere Menschen verletzt. Das israelische Militär erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP, es habe in dem Gebiet zwei Kämpfer der militant-islamistischen Hamas angegriffen.

Seit dem 10. Oktober 2025 gilt offiziell eine Waffenruhe im Gazastreifen, die die schwersten Gefechte beendet hat. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium wurden seither dennoch mindestens 1.600 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Das Ministerium unterscheidet in seiner Statistik nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten. UN-Organisationen und unabhängige Experten halten die Zahlen jedoch grundsätzlich für belastbar.

Am Sonntag hat die militant-islamistische Hamas den Tod eines ranghohen Kommandeurs bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens bestätigt. Samir Abu Junis sei Opfer eines „feigen Mord-Einsatzes“ geworden, erklärte der militärische Arm der Hamas, die Issedin-al-Kassam-Brigaden, am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Der Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Bassal, sagte der Nachrichtenagentur AFP, seine Behörde habe die Leiche des 53-jährigen Junis in Empfang genommen. Bei dem israelischen Angriff seien zudem zwei Menschen verletzt worden.

Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet sprachen von einem Angriff auf einen „ranghohen Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“. Junis war demnach „einer der wichtigsten Kommandeure bei der Planung und Beaufsichtigung“ des Hamas-Großangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligte. Der Angriff erfolgte nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Al-Mawasi westlich von Chan Junis.