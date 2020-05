+++ Corona News am Mittwoch +++ : Jede*r Fünfte glaubt an Täuschung

Laut Umfrage glauben 20 Prozent der Wahlberechtigten, von Politik und Medien getäuscht zu werden. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeitet Anselm Denfeld.

Lagarde: Wirtschaft schrumpft zwischen 8 und 12 Prozent

10.18 Uhr: EZB-Präsidentin Christine Lagarde begräbt die Hoffnung auf einen vergleichsweise milden Konjunktureinbruch in der Euro-Zone durch die Coronakrise. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr zwischen acht und zwölf Prozent sinken, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt bei einer Veranstaltung mit Jugendlichen. Bislang waren die Währungshüter von einem Minus zwischen fünf und zwölf Prozent ausgegangen.

Die Chancen auf einen vergleichsweise „milden“ Einbruch seien nicht mehr vorhanden, räumte Lagarde ein. Stattdessen dürfte der Einbruch nun im „mittleren“ bis „schweren“ Bereich des ursprüngliches Szenarios liegen. (rtr)

NZZ: Schweiz plant weitreichende Lockerungen

8.44 Uhr: Die Schweiz steht einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung zufolge vor einer weiteren Lockerung. So dürfte die Regierung am Mittwoch beschließen, wieder Zusammenkünfte in größeren Gruppen zu erlauben, berichtet die Zeitung unter Verweis auf gut informierte Quellen. Beispielsweise solle in Restaurants die Vier-Personen-Regel ersatzlos gestrichen werden und voraussichtlich werde auch das Versammlungsverbot gelockert: Die Obergrenze werde von 5 auf 30 Personen angehoben. Zudem sollen private Veranstaltungen mit bis zu 300 Gästen wieder möglich sein. (rtr)

Jede*r Fünfte unterstellt Politik und Medien Täuschung

8.43 Uhr: Jede*r fünfte Wahlberechtigte in Deutschland ist der Meinung, dass Politik und Medien die Öffentlichkeit in der Corona-Pandemie absichtlich täuschen. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des NDR-Medienmagazins „Zapp“ stimmten rund 20 Prozent der Aussage zu, dass „Politik und Medien die Gefährlichkeit des Coronavirus ganz bewusst übertreiben, um die Öffentlichkeit zu täuschen“. Die Täuschungsthese vertreten demnach besonders viele AfD-Anhängerinnen und -Anhänger (54 Prozent) sowie Personen, die Social-Media-Plattformen aktiv nutzen (31 Prozent).

Von allen Befragten halten 68 Prozent die öffentlich-rechtlichen Medien in der Berichterstattung über Corona für glaubwürdig. Dahinter folgen Printmedien (42 Prozent), der private Rundfunk (23 Prozent) und Social-Media-Plattformen (7 Prozent). Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Zeitraum vom 18. bis 22. Mai insgesamt 1.012 Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland. (epd)

Indien hat insgesamt mehr als 150.000 Infektionsfälle

8.43 Uhr: In Indien gibt es seit Mittwoch mehr als 150.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Zahl der Fälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb von 24 Stunden um 6.387 – abermals ein Rekordwert – auf 151.767. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Verbindung mit dem Virus stieg um 170 auf 4.337. Insgesamt 64.426 Erkrankte seien inzwischen wieder genesen, hieß es.

Indien hat die Ausgangsbeschränkungen in diesem Monat gelockert und die Wiederöffnung von Geschäften sowie die Wiederaufnahme der Produktion in Fabriken gestattet. Auch einige Zug- und Flugverbindungen wurden wieder aufgenommen. Schulen, Hochschulen, Hotels und Restaurants sind weiterhin geschlossen. (ap)

Maskenproduktion: Windel-Notstand in China befürchtet

6.05 Uhr: Gesichtsmasken gibt es in China mittlerweile genug – doch nun droht ein Engpass an anderer Stelle: bei Windeln, Damenbinden und Feuchttüchern. Für deren Herstellung ist der gleiche Rohstoff nötig wie für die Produktion des begehrten Mund-Nase-Schutzes, nämlich Zellstoff. Der geht aber seit Monaten an die mittlerweile 69.000 Betriebe in China, die Gesichtsmasken für die ganze Welt herstellen. Deshalb droht den Chinesen nun ein Windel-Notstand.

„Im Januar kostete das Rohmaterial für unsere Windeln etwa 13.000 Yuan (1.660 Euro) pro Tonne – auf dem Höhepunkt stieg der Preis auf 140.000 oder 150.000 Yuan“, sagt Huang Tenglong, Vize-Chef des Windelherstellers Fujian Time und Tianhe Industrial Co. (afp)

Drosten und Lauterbach erhalten Drohpakete

8.00 Uhr: Am Dienstag haben der Virologe Christian Drosten sowie der SPD-Politiker Karl Lauterbach scheinbar Drohpakete mit unbekanntem Absender erhalten. Wie auf Bildern auf Twitter zu sehen ist, befanden sich darin Fläschchen mit unbekanntem Inhalt und Zettel mit der Aufschrift „Trink das und du wirst immun“. Lauterbach schrieb dazu „Morddrohungen bis zu Beleidigungen aller Art, einige von uns müssen viel hinnehmen. Daher sollte jeder mit Restbestand von Charakter die Hetze im Netz gegen Virologen, Epidemiologen oder Politiker einstellen.“ (rtr)

Südkorea meldet Ausbruch in Logistikzentrum

Das selbe Paket habe ich heute auch bekommen. https://t.co/JBGQTKPkrh — Christian Drosten (@c_drosten) May 26, 2020

6.34 Uhr: Südkorea verzeichnet den stärksten Tagesanstieg von Corona-Infektionen seit 49 Tagen. 40 neue Fälle seien hinzugekommen, teilt das Zentrum für Seuchenkontrolle KCDC mit. Am Vortag seien es 19 gewesen. Im Fokus steht der Ausbruch in einem Logistikzentrum in Bucheon westlich von Seoul, das von der Online-Handelsfirma Coupang betrieben wird und seit Montag geschlossen ist. Mindestens 36 Corona-Infektionen sind laut KCDC inzwischen auf diesen Ausbruch zurückzuführen. Etwa 3.600 Menschen würden nun getestet. Insgesamt hat Südkorea nunmehr 11.265 Infektionen bestätigt. (rtr)

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bleibt niedrig

5.17 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 362 auf 179.364. Binnen 24 Stunden sind 47 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich demnach laut RKI auf 8.349. (rtr)

taz-Kollege Malte Kreutzfeldt ordnet die neuen Zahlen ein:

Vorschlag, föderale Kompetenzen abzugeben, erntet Kritik

Auch ich hatte befürchtet, dass die Lockerungen von Anfang Mai zu einen Wiederanstieg der Corona-Fälle führen würden. Das ist bisher aber zum Glück nicht der Fall: Die Zahl der täglich gemeldeten Infektionen ist seitdem im 7-Tage-Mittel weiter gesunken, auf jetzt unter 500: pic.twitter.com/N1UzPaDOxy — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) May 27, 2020

5.01 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stößt mit seiner Überlegung auf Widerstand, Kompetenzen für den Infektionsschutz von den Ländern auf den Bund zu verlagern. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, sagt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: „Weil wir bislang sehr gut durch die Krise kommen, sehe ich keine Veranlassung für Änderungen.“ Der Föderalismus habe „gerade in der Krise bewiesen, agiler zu sein als zentrale Strukturen“. Söder hatte am Dienstag kritisiert, dass die Bundesländer unterschiedlich mit der Coronakrise umgingen. Dies schwäche das Vertrauen der Bürger in den Staat. Der Bund müsse daher beim Infektionsschutz mehr Kompetenzen erhalten. (rtr)

Über zwei Millionen Hilfsanträge von Kleinunternehmen

5.00 Uhr: Die Zahl der Selbstständigen und Kleinunternehmen, die staatliche Corona-Soforthilfen beantragt haben, ist auf zwei Millionen gestiegen. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Übersicht des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums. Danach haben die eingereichten Anträge (2,04 Millionen) ein Volumen von 13,7 Milliarden Euro. Bisher seien 1,6 Millionen Anträge mit einem Volumen von 12,6 Milliarden Euro bewilligt worden.

Gestiegen ist nach dem Bericht auch das Kreditvolumen im Rahmen des Corona-Sonderprogramms der bundeseigenen Förderbank KfW. Bisher seien 47.743 Anträge mit einem Volumen von 25,6 Milliarden Euro bewilligt worden. Weitere 2.300 Anträge mit einem Kreditvolumen von 20,3 Milliarden Euro würden noch bearbeitet. (rtr)

Jens Spahn zeigt Verständnis für individuelle Lockerungen

4.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt Verständnis für Alleingänge der Bundesländer bei den Lockerungen. „Das Ziel haben wir gemeinsam, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren und im Griff zu behalten, aber die unterschiedlichen Lagen erlauben dann natürlich auch eine unterschiedliche Herangehensweise“, sagt der CDU-Politiker in einem Interview mit der Zeitung Augsburger Allgemeine. Nach der Ankündigung des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus so bald wie möglich aufheben zu wollen, hatte auch Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann die Entscheidungsgewalt für die Länder reklamiert. (rtr)

Japan bringt Billionen-Hilfspaket für Unternehmen

3.30 Uhr: Japans Regierung wird neue Hilfen in Höhe von rund 1,3 Billionen Dollar zur Finanzierung japanischer Unternehmen zur Verfügung stellen. In einem zweiten zusätzlichen Nachtragshaushalt soll der Rettungsschirm für die von den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen Unternehmen am Mittwoch verabschiedet werden, sagt Premierminister Shinzo Abe. (rtr)

Mexiko meldet Höchstwert an Todesfällen an einem Tag

2.33 Uhr: Mexiko registriert binnen 24 Stunden den bislang größten Anstieg an Todesfällen und Neuinfektionen seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in dem Land. Die Zahl der Todesfälle steigt um 501 auf 8.134, insgesamt sind 74.560 Personen mit dem Virus infiziert, teilt die Gesundheitsbehörde mit. (rtr)

Über 1.000 Todesfälle in Brasilien binnen 24 Stunden

1.39 Uhr: Das brasilianische Gesundheitsministerium meldet 1.039 weitere Todesfälle. Damit sind in dem lateinamerikanischen Land nach offiziellen Angaben 24.512 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Infektionen in Brasilien steigt laut Gesundheitsministerium um 16.324 auf 391.222. (rtr)

